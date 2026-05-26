鳥取県北栄町から食を通して魅力を発信する「道の駅ほうじょう」(所在：鳥取県東伯郡、運営：株式会社ホシトリンク、以下：当施設)では、2026年5月30日(土)から2026年6月7日まで、道の駅ほうじょうでは『ほうじょう らっきょう祭』を開催します。

また、北条砂丘らっきょうはいよいよ販売開始を迎えます。北条砂丘らっきょうの生産者による試食会、店頭販売を行います。

そして、イベント期間中の5月31日はらっきょう祭を祝い、井手らっきょさんが来店します。井手らっきょさんと楽しめるイベントをご用意しています。らっきょうの箸つかみイベント(参加費500円(税込)5月30日、31日、6月6日、7日 各日10時と14時2回 先着30名にて開催)にて井手らっきょさんと競争をし勝者にはらっきょう1kgをお渡しいたします。負けてもらっきょう500gをゲットできます。





また、5月31日限定イベントとして、ねばりっこ食堂の隠れメニュー【メガ盛り！！大山カレー(総重量4.5kg 6050円(税込))の大食い対決を開催！！井手らっきょさんが司会進行を務めます。





公式サイト： https://michinoeki-hojo.com





道の駅ほうじょう らっきょう祭

※写真はイメージです









■メガ盛り！！大山カレー大食い大会を開催！

『メガ盛り！！大山カレー』の大食い大会を開催





らっきょう祭開催のイベントとして、ねばりっこ食堂の特大盛りメニュー『メガ盛り！！大山カレー』の大食い大会を開催いたします。らっきょうといえばカレー！カレーといえば鳥取県！(カレー消費ランキング上位)総重量がなんと4.5kgという特大メニューをSNSにて応募者を募り参加者を選定しチャレンジしていただきます。参加条件はペアで参加！大食いに自信のある挑戦者がバトルを繰り広げます。司会進行には井手らっきょさんが務めます。





≪開催日≫

・5月31日(日)12時～13時





≪料金≫

参加無料

※インスタにて事前応募いただいた4組のペア

※なくなり次第終了となります。









■らっきょうの箸つかみ大会開催！らっきょうを上手にお箸でつかんでください！

らっきょうの箸つかみ大会









砂丘らっきょうの箸つかみ競争を行います。旬を迎えたらっきょうをどれだけお箸で上手に掴めるか競争していただきます。また、5月31日は井手らっきょさんと競争していただきます。(5月30日、6月6日、7日も開催いたしますが、その際はスタッフと対戦！)勝者には洗いらっきょうを1kgお渡しいたします。(負けても500gらっきょうはお渡ししますのでご心配なく。)





≪開催日≫

・5月30日(土)10時～、14時～(1日2回開催)

・5月31日(日)10時～、14時～(1日2回開催)※井手らっきょさんと対戦！

・6月6日(土)10時～、14時～(1日2回開催)

・6月7日(日)10時～、14時～(1日2回開催)





≪料金≫

参加料500円(税込)





≪参加条件≫

お箸が得意な方。老若男女問いません！









■お野菜高騰の今だから！大好評でした、2525市が1日限定で帰ってきた！

お野菜が高騰の今だから、1周年祭にて大好評だったニコニコ市が1日限定で復活します！

25円(税込)※お一人様5点限り

(トマト・きゅうり・新玉ねぎ・大ピーマン・メークイン・馬鈴薯)

(産地は熊本県・兵庫県他)





《開催日》

・5月31日(日)9時～

各種300点店頭に並びます！数量限定、なくなり次第終了です。

※天候により、販売数の減少、変更中止の場合もございます。





野菜の2525市









■農産物直売所からは生産者のお野菜、果物が直送でお買い求めやすく！

地元北栄町を中心とした直売所ではらっきょう、ねばりっこは期間中、毎日特売！！生産者の方々ご協力の元、特売にて販売！椎茸、きゅうり、ブロッコリー、なす、卵などが日替わりで特売で登場します。





≪開催日≫

・5月30日(土)～6月7日(日)

各日9時～開催

※数量限定のイベントです。

※なくなり次第終了となります。









■生産者のらっきょう試食会開催！

JA鳥取中央北栄らっきょう試食会開催！生産者に直接お越しいただき旬のらっきょうを振舞っていただきます。

今回は、らっきょうのツナマヨ和えが登場！！





≪開催日≫

・6月6日(土)

10時～開催

※数量限定のイベントです。

※なくなり次第終了となります。









■らっきょう商品の総選挙開催！！

らっきょう商品 総選挙！





期間中、らっきょう商品の大試食会を開催いたします。投票はいたって簡単です！試食して『これ美味しい！』と思っていただいた商品を選んで投票するだけ。全て道の駅ほうじょうイチオシのオリジナル商品でございます。以下の商品から投票数1位になった商品を6月6日、7日購入時にソフトクリーム割引券をお渡しいたします。

・らっきょうのタルタルソース 735円(税込)

・らっきょうの肉味噌 1059円(税込)

・砂丘らっきょうしそ巻き 1080円(税込)

・鳥取らっきょうの和風ドレッシング 864円(税込)

・らっきょうひとさじ(生姜たれ) 972円(税込)

・らっきょうひとさじ(青唐辛子)1059円(税込)

・らっきょうひとさじ(ラー油たれ) 1059円(税込)





《投票期間》

5月30日(土)～6月5日(金)





《結果発表》

6月6日(土)、6月7日(日)

一位の商品購入時にソフトクリーム割引チケット配布！









■らっきょうにまつわる人気商品を詰め込んだ福袋をご用意！

砂丘らっきょう、ビーフカレー、らっきょうひとさじ(青唐辛子)(通常購入価格税込2062円が1,111円)5月30日から6月7日まで毎日6袋限定販売！









■ねばりっこ食堂からは、この時期限定の湯梨浜サーモンと鳥取県産らっきょうのメニュー登場！

ねばりっこ食堂では、期間限定商品が登場！地元・湯梨浜町のサーモンと砂丘らっきょうとのメニューが登場。湯梨浜サーモンは地下から汲み上げた「海藻浸漬水(かいそうしんせきすい)」を使って養殖された特別なサーモンです。身が柔らかく、サーモン特有の臭みが全くありません。噛めば噛むほど、凝縮された旨味が口いっぱいに広がります。そこに、らっきょうのさわやかな酸味とシャキシャキっとした食感を味わえるラインナップをご用意！





湯梨浜町のサーモンと砂丘らっきょうとのメニュー





◆らっきょう・湯梨浜サーモンかき揚げそば

湯梨浜サーモンとらっきょうの絶品かき揚げと大山かごそば、ねばりっこ、いくら醤油のつけつゆで召し上がれ！

価格 ： 1,518円(税込)

アレルギー： そば、小麦、乳成分、卵、山芋、鮭、いくら、大豆、さば





らっきょう・湯梨浜サーモンかき揚げそば





◆らっきょう天ねばそば

ふんわりした魚の旨味とシャキッと食感を味わえるらっきょう天は美味！

価格 ： 1,188円(税込)

アレルギー： そば、小麦、卵、乳成分、山芋、大豆、さば





らっきょう天ねばそば





◆ねばりっこ5種丼

湯梨浜サーモンと名産のねばりっことしそ巻きらっきょうを使用し、贅沢に海鮮5種が乗った絶品の丼。これ一つで山陰の味を楽しめます！

価格 ： 1,848円(税込)

アレルギー： 小麦、鮭、山芋、いくら、胡麻、大豆





ねばりっこ5種丼





◆らっきょう・湯梨浜サーモン丼

湯梨浜サーモンを使用した丼。はったい粉(オオムギの玄穀を焙煎したもの)を砂丘に模してねばりっこと共に召し上がれ！

価格 ： 1,518円(税込)

アレルギー： 小麦、山芋、鮭、いくら、大豆





らっきょう・湯梨浜サーモン丼









■大人気のとりどりベーカリーからはしそ巻きらっきょうの人気メニュー！

◆しそ巻きらっきょうのキーマカレーパン

しそが香る甘酸っぱいしそ巻きらっきょうとピリ辛キーマカレーが食欲をそそります。相性抜群です。

価格 ： 450円(税込)

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご





しそ巻きらっきょうのキーマカレーパン





■砂とりどりSweetsからはなんとらっきょうを使用したスイーツが期間限定で登場！！

◆シャキシャキ砂丘らっきょうパフェ

甘さの中のシャキシャキ食感がクセになる鳥取県の魅力を詰め込んだ【まるで砂丘】のスイーツをお楽しみいただけます。

価格：1,050円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・卵・山芋・大豆





シャキシャキ砂丘らっきょうパフェ





◆らっきょうジンジャーエール

ジンジャーの爽やかさとらっきょうの風味が夏の始まりを感じます

価格：450円(税込)





らっきょうジンジャーエール









■道の駅ほうじょうについて

【鳥取・北栄町の魅力をぎゅっと詰め込んだ体験型「食のテーマパーク」】

当施設のコンセプトは、「～北栄町の豊かな自然と美味しさであなたに笑顔と元気をつなげたい～」。施設の北エリアには、北条砂丘と日本海の絶景を一望できるオートキャンプ場を整備。そして新たにオープンする南エリアには、契約農家さんから届く地元産の野菜や果物をはじめ、畜産物・水産物・各種加工品・お土産品に加え、手作り惣菜やお弁当などを取り揃えた物販コーナーを設置。カニや砂丘長いも「ねばりっこ」など地元特産品を使用した当駅オリジナルの土産品も多数展開します。また、店内およびテラス席を合わせて約100席を備えるレストランでは、カニや砂丘長いも「ねばりっこ」をメインに使用した、ここでしか味わえないユニークなグルメの数々をお楽しみいただけます。









【施設概要】

名称 ： 道の駅ほうじょう

所在地 ： (南エリア)鳥取県東伯郡北栄町国坂1525番地92

(北エリア)鳥取県東伯郡北栄町田井488番地1

面積 ： 約106,000m2(南エリア約18,000m2、北エリア・

オートキャンプ場含む約88,000m2)

延べ床 ： 駅舎1,658.70m2、付属棟275.91m2、バーベキュー棟92.74m2

建物構造 ： 木造一部鉄骨造平屋建て(駅舎)、鉄骨造平屋建て(付属棟)、

木造平屋建て(バーベキュー棟)

駐車台数 ： 普通車254台(うちハートフル7台、EV2台)／大型車36台 計290台

施設設備 ： トイレ、情報提供施設、休憩施設、授乳室、地域振興施設

(物販・飲食・キッズコーナー・オートキャンプ場)、防災倉庫、

非常用発電設備 ほか

営業時間 ： 9:00～17:00(物販コーナー)、10:00～17:00(レストラン、LO16:00)

公式サイト： https://michinoeki-hojo.com









【運営会社概要】

会社名 ： 株式会社ホシトリンク

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 鳥取県東伯郡北栄町松神6-2

事業内容 ： 道の駅「ほうじょう」の管理運営、観光土産品の開発・

製造・販売、工芸品・民芸品の加工販売、飲食店の経営、

地域商社事業 等

公式サイト ： https://hoshitolink.com