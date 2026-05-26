HVLP銅箔、2026-2032年のCAGR 6.6% - AIサーバー・車載電子が牽引
HVLP銅箔はプリント配線基板用銅箔における極低輪郭グレードの一つであり、通常電解銅箔である。製造プロセスの制御により樹脂接着面の表面粗さを大幅に低下させ、一般的に粗さRzを2μm以内に抑える。HVLP銅箔は優れた信号伝送性能、低損失特性及び高い安定性を備え、極低損失高周波高速回路基板向け専用核心材料となる。
図. HVLP銅箔世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350413/images/bodyimage1】
市場規模と今後5年予測:高周波化が需要を押し上げ
HVLP銅箔市場は、2025年時点ですでに高成長局面へ移行したと判断できる。
LP Information調査チームの「世界HVLP銅箔市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/714805/hvlp-copper-foil）によれば、2025年の2.86億米ドルから2032年には4.76億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は6.6％になると予測されています。
2021年から2025年にかけてのCAGRは34.7%で、特に2024年と2025年には大きな伸びが確認された。この段階では、需要の立ち上がりと用途拡大が同時に進んだとみられる。一方、2026年以降の予測では成長率はやや落ち着くものの、20%台の高い拡大基調が続く。
成長の中心にあるのは、高速通信、AIサーバー、高性能コンピューティング、車載電子機器などで求められる低損失基板材料の需要である。高速信号では導体表面粗さが伝送損失に影響するため、HVLP銅箔の材料価値は単なる導電材料ではなく、信号品質を支える機能材料として評価されやすい。今後の市場拡大は、PCBの高多層化、高周波化、低損失化の進展と連動する構造的な成長といえる。
主要企業の動向
HVLP銅箔市場では、低粗度化と伝送損失低減を両立させる技術力が競争の主要軸となる。表面処理や樹脂密着性、加工安定性に優れる企業が採用拡大において有利であり、製品差別化の観点からも技術対応力が評価されやすい。
量産体制やロット間の品質ばらつき抑制は、AIサーバーや通信機器、車載電子部品といった高需要領域での競争力に直結する。供給安定性を確保できる企業は、顧客ロイヤルティを高めやすく、市場での存在感を維持することが可能である。
用途特化戦略の重要性も高い。高速伝送用途に焦点を当てた製品開発、認証取得、設計サポートを実施できる企業は、汎用銅箔との差別化を明確にできる。これにより参入障壁が形成され、競争環境における優位性が維持されやすい。
今後の展望
今後は、北米・アジアを中心に、AIインフラ、データセンター、通信装置、先進車載電子機器向けの材料需要が市場を押し上げるとみられる。用途別には、低損失・高周波・高速伝送を必要とするPCB向けが中核となり、一般基板向け材料との差別化がさらに明確になる。
競争面では、成長市場である一方、全ての銅箔メーカーが同じ条件で参入できるわけではない。低粗度化技術、表面処理、顧客認証、安定供給、コスト管理を総合的に満たす能力が問われる。市場は拡大しながらも、技術要求の上昇によって、対応可能な企業と後続企業の差が広がる可能性がある。
日本企業への示唆
日本企業にとって、HVLP銅箔市場の拡大は、単なる材料市場の成長ではなく、高速通信、AIサーバー、車載電子、半導体周辺材料の事業判断に関わる変化として捉える必要がある。新規参入や周辺材料事業を検討する企業は、汎用銅箔との差異、顧客認証期間、用途別要求水準を早期に確認することが重要となる。基板メーカー、電子材料メーカー、商社にとっては、供給元の技術対応力と量産安定性を比較することが、調達・提携先選定の判断材料になる。投資評価や内部稟議では、市場規模の拡大だけでなく、成長が高周波高速伝送という構造的需要に支えられている点を明確に示すことが有効である。
図. HVLP銅箔世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350413/images/bodyimage1】
市場規模と今後5年予測:高周波化が需要を押し上げ
HVLP銅箔市場は、2025年時点ですでに高成長局面へ移行したと判断できる。
LP Information調査チームの「世界HVLP銅箔市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/714805/hvlp-copper-foil）によれば、2025年の2.86億米ドルから2032年には4.76億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は6.6％になると予測されています。
2021年から2025年にかけてのCAGRは34.7%で、特に2024年と2025年には大きな伸びが確認された。この段階では、需要の立ち上がりと用途拡大が同時に進んだとみられる。一方、2026年以降の予測では成長率はやや落ち着くものの、20%台の高い拡大基調が続く。
成長の中心にあるのは、高速通信、AIサーバー、高性能コンピューティング、車載電子機器などで求められる低損失基板材料の需要である。高速信号では導体表面粗さが伝送損失に影響するため、HVLP銅箔の材料価値は単なる導電材料ではなく、信号品質を支える機能材料として評価されやすい。今後の市場拡大は、PCBの高多層化、高周波化、低損失化の進展と連動する構造的な成長といえる。
主要企業の動向
HVLP銅箔市場では、低粗度化と伝送損失低減を両立させる技術力が競争の主要軸となる。表面処理や樹脂密着性、加工安定性に優れる企業が採用拡大において有利であり、製品差別化の観点からも技術対応力が評価されやすい。
量産体制やロット間の品質ばらつき抑制は、AIサーバーや通信機器、車載電子部品といった高需要領域での競争力に直結する。供給安定性を確保できる企業は、顧客ロイヤルティを高めやすく、市場での存在感を維持することが可能である。
用途特化戦略の重要性も高い。高速伝送用途に焦点を当てた製品開発、認証取得、設計サポートを実施できる企業は、汎用銅箔との差別化を明確にできる。これにより参入障壁が形成され、競争環境における優位性が維持されやすい。
今後の展望
今後は、北米・アジアを中心に、AIインフラ、データセンター、通信装置、先進車載電子機器向けの材料需要が市場を押し上げるとみられる。用途別には、低損失・高周波・高速伝送を必要とするPCB向けが中核となり、一般基板向け材料との差別化がさらに明確になる。
競争面では、成長市場である一方、全ての銅箔メーカーが同じ条件で参入できるわけではない。低粗度化技術、表面処理、顧客認証、安定供給、コスト管理を総合的に満たす能力が問われる。市場は拡大しながらも、技術要求の上昇によって、対応可能な企業と後続企業の差が広がる可能性がある。
日本企業への示唆
日本企業にとって、HVLP銅箔市場の拡大は、単なる材料市場の成長ではなく、高速通信、AIサーバー、車載電子、半導体周辺材料の事業判断に関わる変化として捉える必要がある。新規参入や周辺材料事業を検討する企業は、汎用銅箔との差異、顧客認証期間、用途別要求水準を早期に確認することが重要となる。基板メーカー、電子材料メーカー、商社にとっては、供給元の技術対応力と量産安定性を比較することが、調達・提携先選定の判断材料になる。投資評価や内部稟議では、市場規模の拡大だけでなく、成長が高周波高速伝送という構造的需要に支えられている点を明確に示すことが有効である。