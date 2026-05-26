パワー系アクション俳優・大東賢氏のYouTube番組「バカ一代」が復活――「運送ドラゴン」DVD販売祝いで白澤康宏氏と大盛り上がり
パワー系アクション俳優・大東賢氏による久しぶりのYouTube番組「パワー系アクション俳優バカ一代チャンネル」が公開された。
今回は、自主映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」DVD販売祝いとして、白澤康宏氏と収録。
番組内では、過去に話題となった「燃えよエクスペンダブルズ」の話題も飛び出し、さらに「バトルクーリエ」の今後の展開についても語られるなど、内容の濃い約12分となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350372/images/bodyimage1】
また、写真画像にも登場する、胸にバラを付けた謎の存在“スーパー超人イケメンマン”も登場。
正義なのか悪なのか――。
独特の世界観と、お笑い・ツッコミどころ満載の空気感で、久しぶりの「バカ一代」らしい熱量あふれる回となっている。
なお、大東賢氏は現在、自主映画ながら20館以上上映された映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を軸に、国内外へ向けた活動を展開中。
“パワー系アクション＝効かせるアクション”という独自路線でも注目を集めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350372/images/bodyimage2】
パワー系アクション俳優バカ一代チャンネル
https://youtu.be/ksFJ7gcggu8?si=x2y8sbin9IWDBdau
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
今回は、自主映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」DVD販売祝いとして、白澤康宏氏と収録。
番組内では、過去に話題となった「燃えよエクスペンダブルズ」の話題も飛び出し、さらに「バトルクーリエ」の今後の展開についても語られるなど、内容の濃い約12分となっている。
また、写真画像にも登場する、胸にバラを付けた謎の存在“スーパー超人イケメンマン”も登場。
正義なのか悪なのか――。
独特の世界観と、お笑い・ツッコミどころ満載の空気感で、久しぶりの「バカ一代」らしい熱量あふれる回となっている。
なお、大東賢氏は現在、自主映画ながら20館以上上映された映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を軸に、国内外へ向けた活動を展開中。
“パワー系アクション＝効かせるアクション”という独自路線でも注目を集めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350372/images/bodyimage2】
パワー系アクション俳優バカ一代チャンネル
https://youtu.be/ksFJ7gcggu8?si=x2y8sbin9IWDBdau
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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