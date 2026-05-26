中東におけるモビリティ革命：スマートシティの拡大を背景に、ライドヘイリング市場は2032年までに124億米ドルを突破へ
急速な都市化とスマートフォンの普及が、中東全域におけるライドヘイリング需要を加速
中東のライドヘイリング（配車サービス）市場は、消費者が利便性、手頃な価格、そしてデジタルアクセスの容易さを求めて、アプリベースの交通プラットフォームをますます受け入れるようになり、変革期を迎えています。同市場の規模は2023年に42億9000万米ドルに達し、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）13.4%という堅調な伸びを示しながら、2032年までには124億米ドルに達すると予測されています。この市場拡大を牽引しているのは、スマートフォンの普及率上昇、都市人口の増加、そしてサウジアラビア、UAE（アラブ首長国連邦）、カタール、エジプトといった国々におけるスマートモビリティ・エコシステムへの投資拡大です。
同地域の各国政府は、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進や持続可能な交通モデルの導入に積極的に取り組んでおり、ライドヘイリング企業が事業規模を拡大するための好ましい環境を整えています。消費者は、リアルタイム追跡、デジタル決済、柔軟な配車オプションを提供するテクノロジー主導のモビリティ・プラットフォームへと、従来のタクシーサービスから急速に移行しつつあります。
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スマートシティ構想と観光客の増加が、都市モビリティの様相を一変させる
大規模なスマートシティ・プロジェクトや観光活動の活発化は、中東のライドヘイリング市場の成長に大きく寄与しています。サウジアラビアやUAEを含む各国は、「サウジ・ビジョン2030」や「UAEスマート政府イニシアチブ」といった国家戦略ビジョンのもと、都市インフラの近代化に多額の投資を行っています。こうしたプロジェクトは、高度交通システム（ITS）の統合を促進するものであり、ライドヘイリングの普及を直接的に後押ししています。
ドバイ、リヤド、アブダビ、ドーハといった都市における観光客の増加は、シームレスな交通サービスに対する需要をさらに高めています。海外からの訪問者は、料金体系の透明性、多言語対応、そして目的地までの移動のしやすさといった理由から、ライドヘイリング・アプリを好んで利用する傾向が強まっています。また、地域規模の主要イベント、国際展示会、スポーツ大会なども、デジタルモビリティ・ソリューションに対する短期および長期的な需要を喚起する要因となっています。
電気自動車（EV）と持続可能なモビリティの潮流が、新たな成長機会を創出
持続可能性や温室効果ガス排出削減への関心が高まる中、中東地域のライドヘイリング事業者は、保有車両の電気自動車（EV）化やハイブリッド車への移行を加速させています。各国政府もまた、環境に配慮した交通サービスの普及を促進するため、優遇措置の導入、EV充電インフラへの投資、そしてグリーンモビリティに関する規制整備などを進めています。
ライドヘイリング企業は、自社の持続可能なモビリティ戦略を強化すべく、電気自動車メーカーや充電インフラ提供事業者との提携をますます拡大させています。特にUAEとサウジアラビアは、電動モビリティ導入の主要なハブとして台頭しています。この移行は、フリート事業者（車両保有・運用企業）の運行コスト削減につながると同時に、地域全体で掲げられている広範な環境目標やスマート交通の実現に向けた取り組みとも合致するものです。
中東のライドヘイリング（配車サービス）市場は、消費者が利便性、手頃な価格、そしてデジタルアクセスの容易さを求めて、アプリベースの交通プラットフォームをますます受け入れるようになり、変革期を迎えています。同市場の規模は2023年に42億9000万米ドルに達し、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）13.4%という堅調な伸びを示しながら、2032年までには124億米ドルに達すると予測されています。この市場拡大を牽引しているのは、スマートフォンの普及率上昇、都市人口の増加、そしてサウジアラビア、UAE（アラブ首長国連邦）、カタール、エジプトといった国々におけるスマートモビリティ・エコシステムへの投資拡大です。
同地域の各国政府は、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進や持続可能な交通モデルの導入に積極的に取り組んでおり、ライドヘイリング企業が事業規模を拡大するための好ましい環境を整えています。消費者は、リアルタイム追跡、デジタル決済、柔軟な配車オプションを提供するテクノロジー主導のモビリティ・プラットフォームへと、従来のタクシーサービスから急速に移行しつつあります。
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スマートシティ構想と観光客の増加が、都市モビリティの様相を一変させる
大規模なスマートシティ・プロジェクトや観光活動の活発化は、中東のライドヘイリング市場の成長に大きく寄与しています。サウジアラビアやUAEを含む各国は、「サウジ・ビジョン2030」や「UAEスマート政府イニシアチブ」といった国家戦略ビジョンのもと、都市インフラの近代化に多額の投資を行っています。こうしたプロジェクトは、高度交通システム（ITS）の統合を促進するものであり、ライドヘイリングの普及を直接的に後押ししています。
ドバイ、リヤド、アブダビ、ドーハといった都市における観光客の増加は、シームレスな交通サービスに対する需要をさらに高めています。海外からの訪問者は、料金体系の透明性、多言語対応、そして目的地までの移動のしやすさといった理由から、ライドヘイリング・アプリを好んで利用する傾向が強まっています。また、地域規模の主要イベント、国際展示会、スポーツ大会なども、デジタルモビリティ・ソリューションに対する短期および長期的な需要を喚起する要因となっています。
電気自動車（EV）と持続可能なモビリティの潮流が、新たな成長機会を創出
持続可能性や温室効果ガス排出削減への関心が高まる中、中東地域のライドヘイリング事業者は、保有車両の電気自動車（EV）化やハイブリッド車への移行を加速させています。各国政府もまた、環境に配慮した交通サービスの普及を促進するため、優遇措置の導入、EV充電インフラへの投資、そしてグリーンモビリティに関する規制整備などを進めています。
ライドヘイリング企業は、自社の持続可能なモビリティ戦略を強化すべく、電気自動車メーカーや充電インフラ提供事業者との提携をますます拡大させています。特にUAEとサウジアラビアは、電動モビリティ導入の主要なハブとして台頭しています。この移行は、フリート事業者（車両保有・運用企業）の運行コスト削減につながると同時に、地域全体で掲げられている広範な環境目標やスマート交通の実現に向けた取り組みとも合致するものです。