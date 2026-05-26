熱可塑性バルブおよび継手、管材業界動向2026：市場シェア、価格変動、投資機会を分析
熱可塑性バルブおよび継手、管材世界総市場規模
熱可塑性バルブおよび継手、管材は、熱可塑性樹脂を原料として製造される流体制御・配管部材であり、化学、半導体、水処理、建築、医療分野などで広く使用されています。耐腐食性、軽量性、施工性に優れ、金属配管と比較してメンテナンス負荷を低減できる点が特徴です。主な材質にはPVC、CPVC、PP、PVDFなどがあり、薬液輸送や純水配管など高耐薬品性が求められる用途で需要が拡大しています。
図. 熱可塑性バルブおよび継手、管材の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350422/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350422/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル熱可塑性バルブおよび継手、管材のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の7618百万米ドルから2032年には10320百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル熱可塑性バルブおよび継手、管材のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
熱可塑性バルブおよび継手、管材市場分析：水処理・化学産業で拡大する耐腐食配管需要
熱可塑性バルブおよび継手、管材市場は、水処理設備、化学プラント、半導体製造分野を中心に安定した成長を続けています。YH Researchによると、グローバル熱可塑性バルブおよび継手、管材市場は2025年の72.57億米ドルから2032年には103.20億米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は5.2%に達すると予測されています。特に、耐腐食性、軽量性、長寿命化への要求が高まる中、熱可塑性バルブおよび継手、管材は金属配管の代替材料として採用が加速しています。また、2025年以降の米国関税政策再編は、樹脂原料供給や国際配管部材市場の競争構造にも影響を与えています。
熱可塑性バルブおよび継手、管材とは、PVC、CPVC、PP、PE、PVDFなどの熱可塑性樹脂を用いて製造される流体制御・輸送部材です。従来の金属製配管と比較して、優れた耐薬品性、耐塩害性、施工性を有しており、腐食性流体を扱う産業環境に適しています。さらに、軽量構造により輸送・設置コストを削減できる点も大きな利点となっています。2024年の世界熱可塑性バルブ生産台数は約918万7千台に達し、平均市場価格は1台当たり約161米ドルとなりました。
製品別では、熱可塑性パイプ市場が最大セグメントを形成しており、市場規模は37.38億米ドルに達しています。一方、熱可塑性バルブ市場は14.8億米ドル、熱可塑性継手市場は11.64億米ドルと評価されています。近年では、高純度薬液輸送や超純水配管向け需要が増加しており、PVDFや高機能PP配管への採用が拡大しています。特に半導体工場向けでは、金属イオン溶出リスクを低減できる熱可塑性バルブおよび継手、管材の需要が急増しています。
熱可塑性バルブおよび継手、管材市場を牽引する主要用途は、水処理および重化学分野です。上下水道設備、海水淡水化プラント、工業排水処理施設では、耐食性と長寿命化を目的として樹脂配管システムへの置換が進んでいます。特に中東地域では、大型海水淡水化プロジェクト向けに高耐塩害型熱可塑性管材の需要が拡大しています。また、化学プラントでは強酸・強アルカリへの耐性を持つCPVCやPVDF配管が標準化されつつあります。
近年の技術革新も、熱可塑性バルブおよび継手、管材市場拡大を後押ししています。ポリマーコンパウンディング技術の進歩により、耐熱性、機械強度、耐紫外線性が大幅に向上しています。さらに、3Dプリンティングや高精度射出成形技術の導入により、複雑形状部品の短納期製造が可能となりました。直近6カ月では、半導体工場向け超高純度配管や水素輸送対応配管材料への開発投資が活発化しており、高機能市場へのシフトが進んでいます。
熱可塑性バルブおよび継手、管材は、熱可塑性樹脂を原料として製造される流体制御・配管部材であり、化学、半導体、水処理、建築、医療分野などで広く使用されています。耐腐食性、軽量性、施工性に優れ、金属配管と比較してメンテナンス負荷を低減できる点が特徴です。主な材質にはPVC、CPVC、PP、PVDFなどがあり、薬液輸送や純水配管など高耐薬品性が求められる用途で需要が拡大しています。
図. 熱可塑性バルブおよび継手、管材の製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル熱可塑性バルブおよび継手、管材のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の7618百万米ドルから2032年には10320百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル熱可塑性バルブおよび継手、管材のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
熱可塑性バルブおよび継手、管材市場分析：水処理・化学産業で拡大する耐腐食配管需要
熱可塑性バルブおよび継手、管材市場は、水処理設備、化学プラント、半導体製造分野を中心に安定した成長を続けています。YH Researchによると、グローバル熱可塑性バルブおよび継手、管材市場は2025年の72.57億米ドルから2032年には103.20億米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は5.2%に達すると予測されています。特に、耐腐食性、軽量性、長寿命化への要求が高まる中、熱可塑性バルブおよび継手、管材は金属配管の代替材料として採用が加速しています。また、2025年以降の米国関税政策再編は、樹脂原料供給や国際配管部材市場の競争構造にも影響を与えています。
熱可塑性バルブおよび継手、管材とは、PVC、CPVC、PP、PE、PVDFなどの熱可塑性樹脂を用いて製造される流体制御・輸送部材です。従来の金属製配管と比較して、優れた耐薬品性、耐塩害性、施工性を有しており、腐食性流体を扱う産業環境に適しています。さらに、軽量構造により輸送・設置コストを削減できる点も大きな利点となっています。2024年の世界熱可塑性バルブ生産台数は約918万7千台に達し、平均市場価格は1台当たり約161米ドルとなりました。
製品別では、熱可塑性パイプ市場が最大セグメントを形成しており、市場規模は37.38億米ドルに達しています。一方、熱可塑性バルブ市場は14.8億米ドル、熱可塑性継手市場は11.64億米ドルと評価されています。近年では、高純度薬液輸送や超純水配管向け需要が増加しており、PVDFや高機能PP配管への採用が拡大しています。特に半導体工場向けでは、金属イオン溶出リスクを低減できる熱可塑性バルブおよび継手、管材の需要が急増しています。
熱可塑性バルブおよび継手、管材市場を牽引する主要用途は、水処理および重化学分野です。上下水道設備、海水淡水化プラント、工業排水処理施設では、耐食性と長寿命化を目的として樹脂配管システムへの置換が進んでいます。特に中東地域では、大型海水淡水化プロジェクト向けに高耐塩害型熱可塑性管材の需要が拡大しています。また、化学プラントでは強酸・強アルカリへの耐性を持つCPVCやPVDF配管が標準化されつつあります。
近年の技術革新も、熱可塑性バルブおよび継手、管材市場拡大を後押ししています。ポリマーコンパウンディング技術の進歩により、耐熱性、機械強度、耐紫外線性が大幅に向上しています。さらに、3Dプリンティングや高精度射出成形技術の導入により、複雑形状部品の短納期製造が可能となりました。直近6カ月では、半導体工場向け超高純度配管や水素輸送対応配管材料への開発投資が活発化しており、高機能市場へのシフトが進んでいます。