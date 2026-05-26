TVアニメ「地縛少年花子くん2」ボイス搭載ワイヤレスイヤホンを 5月27日(水)15時から受注販売決定
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01C」と、TVアニメ 「地縛少年花子くん2」とのボイス入りコラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350116/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01C」は、肌触りの良いイヤーチップとイヤーウィング付きで、周囲への音漏れやノイズを防ぎます。また、小型軽量で、長時間の装着でも耳への負担が少なく、睡眠時の着用にも最適な機種です。デザイン面でも、丸みを帯びた小石のような美しいフォルムが特徴です。
本モデルは、「花子くん（CV：緒方恵美）」による5種類の音声ガイダンスを搭載しております。充電ケースの天面には作品ロゴを施し、左右のハウジングには「白杖代」をレイアウトしました。
またキービジュアルにはこの商品のために描き下ろした「花子くん」のイラストを採用しております。
2026年5月27日（水）15:00より、弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて実機展示を行います。店頭では音質や音声ガイダンスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードを通じてご注文を受け付けます。また、イヤホンの受注開始と同時に描き下ろしイラストを使用した「クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」を在庫販売いたします。
※1 TVアニメ「地縛少年花子くん2」とは
■公式サイト ：https://hanakokun.com/2nd/
■公式X ：https://x.com/hanakokun_info（@hanakokun_info）
【ワイヤレスイヤホン/音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350116/images/bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hanakokun.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」 でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/
※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2026年5月27日（水）15：00～2026年7月8日（水）15：00
■製品発送：2026年9月中旬から9月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：15,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【在庫販売商品詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350116/images/bodyimage3】
■A4クリアファイル（1種類）※状況により購入制限数を変更する可能性がございます
販売価格：500円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hanakokun.aspx
販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/
販売開始：2026年5月27日（水）15:00～
■アクリルスタンド（1種類）※状況により購入制限数を変更する可能性がございます
販売価格：1,500円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hanakokun.aspx
販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350116/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01C」は、肌触りの良いイヤーチップとイヤーウィング付きで、周囲への音漏れやノイズを防ぎます。また、小型軽量で、長時間の装着でも耳への負担が少なく、睡眠時の着用にも最適な機種です。デザイン面でも、丸みを帯びた小石のような美しいフォルムが特徴です。
本モデルは、「花子くん（CV：緒方恵美）」による5種類の音声ガイダンスを搭載しております。充電ケースの天面には作品ロゴを施し、左右のハウジングには「白杖代」をレイアウトしました。
またキービジュアルにはこの商品のために描き下ろした「花子くん」のイラストを採用しております。
2026年5月27日（水）15:00より、弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて実機展示を行います。店頭では音質や音声ガイダンスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードを通じてご注文を受け付けます。また、イヤホンの受注開始と同時に描き下ろしイラストを使用した「クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」を在庫販売いたします。
※1 TVアニメ「地縛少年花子くん2」とは
■公式サイト ：https://hanakokun.com/2nd/
■公式X ：https://x.com/hanakokun_info（@hanakokun_info）
【ワイヤレスイヤホン/音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350116/images/bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hanakokun.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」 でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/
※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2026年5月27日（水）15：00～2026年7月8日（水）15：00
■製品発送：2026年9月中旬から9月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：15,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【在庫販売商品詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350116/images/bodyimage3】
■A4クリアファイル（1種類）※状況により購入制限数を変更する可能性がございます
販売価格：500円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hanakokun.aspx
販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/
販売開始：2026年5月27日（水）15:00～
■アクリルスタンド（1種類）※状況により購入制限数を変更する可能性がございます
販売価格：1,500円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hanakokun.aspx
販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/