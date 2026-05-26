高速度鋼チャッキングリーマの世界市場2026年、グローバル市場規模（ストレートフルート型、ヘリカル型）・分析レポートを発表
2026年5月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高速度鋼チャッキングリーマの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高速度鋼チャッキングリーマのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の高速度鋼チャッキングリーマ市場は、2024年時点で8億1900万米ドルの市場規模となっており、2031年には12億7800万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.6％と比較的高い成長が見込まれており、自動車、航空宇宙、精密加工産業における高精度切削工具需要の増加が市場成長を支えています。特に高精度加工や表面品質向上への要求拡大が市場成長の主要因となっています。
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高速度鋼チャッキングリーマは、既存穴の拡大加工や仕上げ加工に使用される高精度切削工具です。高速度鋼を素材として製造されており、優れた耐摩耗性と耐熱性を備えているため、高速切削加工においても高い切削性能を維持できます。
リーマは工作機械のチャックに取り付けて使用され、鋼材、アルミニウム、銅、ステンレス鋼など多様な材料加工に対応しています。主に穴径精度向上や表面仕上げ品質改善を目的として利用されており、精密加工産業において重要な工具となっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の製造業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。精密加工需要の増加や工作機械の高度化が進む中、高性能切削工具への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にストレートフルート型、ヘリカル型、その他に分類されています。ストレートフルート型は一般加工用途で広く利用されており、安定した加工性能を持っています。
一方、ヘリカル型は切りくず排出性能や加工精度に優れており、高精度加工や難削材加工向け需要が拡大しています。用途別では、自動車、航空宇宙、金型製造、その他分野に分類されています。特に自動車分野が最大市場を形成しており、エンジン部品や駆動系部品加工需要が市場成長を支えています。また、航空宇宙分野では高精度部品加工用途で需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国を中心に製造業や精密加工産業が集積しており、高性能切削工具需要が拡大しています。
北米市場では航空宇宙や高付加価値製造業向け需要が高く、欧州市場では自動車や工作機械産業向け需要が安定しています。また、中東・アフリカや南米地域でも産業基盤整備に伴い、加工工具需要が増加しています。
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競争環境では、切削工具メーカー各社が高耐久化、高精度化、高効率加工対応を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Gammons Hoaglund、Alvord-Polk、Cleaveland Aircraft Tool、Titan USA、Dormer Pramet、Harvey Tool、Internal Tool、Kennametal、M.A. Ford、Sandvik Coromant、Rock River Tool、ABM Toolsなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高速度鋼チャッキングリーマの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高速度鋼チャッキングリーマのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の高速度鋼チャッキングリーマ市場は、2024年時点で8億1900万米ドルの市場規模となっており、2031年には12億7800万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.6％と比較的高い成長が見込まれており、自動車、航空宇宙、精密加工産業における高精度切削工具需要の増加が市場成長を支えています。特に高精度加工や表面品質向上への要求拡大が市場成長の主要因となっています。
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高速度鋼チャッキングリーマは、既存穴の拡大加工や仕上げ加工に使用される高精度切削工具です。高速度鋼を素材として製造されており、優れた耐摩耗性と耐熱性を備えているため、高速切削加工においても高い切削性能を維持できます。
リーマは工作機械のチャックに取り付けて使用され、鋼材、アルミニウム、銅、ステンレス鋼など多様な材料加工に対応しています。主に穴径精度向上や表面仕上げ品質改善を目的として利用されており、精密加工産業において重要な工具となっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の製造業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。精密加工需要の増加や工作機械の高度化が進む中、高性能切削工具への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にストレートフルート型、ヘリカル型、その他に分類されています。ストレートフルート型は一般加工用途で広く利用されており、安定した加工性能を持っています。
一方、ヘリカル型は切りくず排出性能や加工精度に優れており、高精度加工や難削材加工向け需要が拡大しています。用途別では、自動車、航空宇宙、金型製造、その他分野に分類されています。特に自動車分野が最大市場を形成しており、エンジン部品や駆動系部品加工需要が市場成長を支えています。また、航空宇宙分野では高精度部品加工用途で需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国を中心に製造業や精密加工産業が集積しており、高性能切削工具需要が拡大しています。
北米市場では航空宇宙や高付加価値製造業向け需要が高く、欧州市場では自動車や工作機械産業向け需要が安定しています。また、中東・アフリカや南米地域でも産業基盤整備に伴い、加工工具需要が増加しています。
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競争環境では、切削工具メーカー各社が高耐久化、高精度化、高効率加工対応を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Gammons Hoaglund、Alvord-Polk、Cleaveland Aircraft Tool、Titan USA、Dormer Pramet、Harvey Tool、Internal Tool、Kennametal、M.A. Ford、Sandvik Coromant、Rock River Tool、ABM Toolsなどが挙げられます。