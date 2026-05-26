【6/11開催 オンラインセミナー】商品・顧客データが勝負を決める ～マスタ管理の重要性と効果～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349744/images/bodyimage1】
本ウェビナーでは、小売・流通の現場でよくある状況を例に、マスターデータ管理（MDM）の基本的な考え方と、現場での進め方を分かりやすく解説します。
皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
■開催概要
日時：2026年6月11日(木) 14:00～15:00
開催形式：Webinar形式（Zoom利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
共催：Stibo Systems株式会社
■セミナー内容
「商品登録に時間がかかる」「部門ごとに数字が合わない」「チャネルをまたぐと、情報がうまくつながらない」
小売・流通業の現場では、データ活用やオムニチャネル対応が求められる一方で、こうした「日々のつまずき」に悩まされるケースが増えています。
本ウェビナーでは、以下について分かりやすく解説します。
・商品・顧客データの管理がなぜ現場で複雑になりやすいのか
・マスターデータ管理（MDM）の基本的な考え方と全体像
・現場で進める際につまずきやすいポイントと、その整理の仕方
また、Stibo Systems社より、エージェント型MDMに向けた最新の取り組みと、すでに本番環境で活用が進んでいるAI搭載MDMの事例をご紹介いただきます。MDMに興味はあるものの、「何から始めればよいか分からない」という方にも、実務に役立つヒントをお届けします。
【参加対象】
・小売・流通業で、商品・顧客データの管理に課題を感じている方
・データ活用を進めたいが、基盤づくりで立ち止まっている方
・MDMに興味はあるが、具体的な進め方を知りたい方
・AI活用を見据えた、信頼できるデータ基盤を検討している方
■お申込みはこちら
https://zoom.us/webinar/register/3217781322566/WN_-r6OF_XKTeOyEleIBJ1ckg#/
■セミナーの詳細はこちら
https://dx.nsw.co.jp/information/seminar/12599/
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
クラウドプラットフォーム事業部
デジタルプラットフォーム部
E-mail：data-mgt@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
本ウェビナーでは、小売・流通の現場でよくある状況を例に、マスターデータ管理（MDM）の基本的な考え方と、現場での進め方を分かりやすく解説します。
皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
■開催概要
日時：2026年6月11日(木) 14:00～15:00
開催形式：Webinar形式（Zoom利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
共催：Stibo Systems株式会社
■セミナー内容
「商品登録に時間がかかる」「部門ごとに数字が合わない」「チャネルをまたぐと、情報がうまくつながらない」
小売・流通業の現場では、データ活用やオムニチャネル対応が求められる一方で、こうした「日々のつまずき」に悩まされるケースが増えています。
本ウェビナーでは、以下について分かりやすく解説します。
・商品・顧客データの管理がなぜ現場で複雑になりやすいのか
・マスターデータ管理（MDM）の基本的な考え方と全体像
・現場で進める際につまずきやすいポイントと、その整理の仕方
また、Stibo Systems社より、エージェント型MDMに向けた最新の取り組みと、すでに本番環境で活用が進んでいるAI搭載MDMの事例をご紹介いただきます。MDMに興味はあるものの、「何から始めればよいか分からない」という方にも、実務に役立つヒントをお届けします。
【参加対象】
・小売・流通業で、商品・顧客データの管理に課題を感じている方
・データ活用を進めたいが、基盤づくりで立ち止まっている方
・MDMに興味はあるが、具体的な進め方を知りたい方
・AI活用を見据えた、信頼できるデータ基盤を検討している方
■お申込みはこちら
https://zoom.us/webinar/register/3217781322566/WN_-r6OF_XKTeOyEleIBJ1ckg#/
■セミナーの詳細はこちら
https://dx.nsw.co.jp/information/seminar/12599/
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
クラウドプラットフォーム事業部
デジタルプラットフォーム部
E-mail：data-mgt@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
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