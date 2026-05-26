『ドラゴンポーカー』×TVアニメ『〈物語〉シリーズ』「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を5月26日(火)よりXで実施！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『ドラゴンポーカー』で、TVアニメ『〈物語〉シリーズ』とのコラボイベントを記念した「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を2026年5月26日(火)よりXにて実施することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350405/images/bodyimage1】
◆コラボイベントお知らせページ:
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/monogatari-series.html/
5月26日(火)より、TVアニメ『〈物語〉シリーズ』とのコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を実施いたします。対象ポストのリポスト数に応じて、豪華アイテムやサイン色紙をプレゼント！キャンペーンへのたくさんのご参加お待ちしています！
新規描き下ろしのコラボ限定カードが登場！
「阿良々木暦」「戦場ヶ原ひたぎ」「八九寺真宵」をはじめ、TVアニメ『〈物語〉シリーズ』の人気キャラたちがドラポに登場！さらに、コラボ期間中の限定アイテムとして「阿良々木暦(CV:神谷浩史)」「戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和)」「羽川翼(CV:堀江由衣)」「キスショット(CV:坂本真綾)」の役ボイスがアイテムショップに登場しますのでお楽しみに！
■コラボ開催期間
2026年5月29日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350405/images/bodyimage2】
コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン開催！
期間中、「#ドラポ物語シリーズコラボ」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で阿良々木暦役「神谷浩史さん」、戦場ヶ原ひたぎ役「斎藤千和さん」、羽川翼役「堀江由衣さん」、キスショット役「坂本真綾さん」の直筆サイン入り色紙いずれかをプレゼント！さらに、合計3000リポスト達成で「SSレアガチャチケット 5枚」を全てのユーザーにプレゼントいたします。奮ってご参加ください。
■開催期間
2026年5月26日(火) ～ 6月12日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350405/images/bodyimage3】
【参加方法】
(1) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー
(2) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをハッシュタグ「#ドラポ物語シリーズコラボ」をつけて引用リポスト
(3) リポスト数に応じて豪華アイテムを全ユーザーにプレゼント！
※引用リポストおよびリポストはXの公式リポスト機能を使用してください
※最終結果は『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントにて発表いたします
※サイン色紙はお選びいただけません
※転売等の防止策として、サイン色紙には「ご当選者様の氏名」を弊社にて記載いたします
【報酬内容および賞品】
○引用リポスト賞：
「阿良々木暦役 神谷浩史さんのサイン色紙」1名様
「戦場ヶ原ひたぎ役 斎藤千和さんのサイン色紙」1名様
「羽川翼役 堀江由衣さんのサイン色紙」1名様
「キスショット役 坂本真綾さんのサイン色紙」1名様
○3000リポスト賞：SSレアガチャチケット 5枚 全ユーザー
【報酬配布および賞品発送】
2026年7月頃(予定)
【注意事項】
注意事項などについては、キャンペーン詳細をご確認ください。
◆コラボイベントお知らせページ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350405/images/bodyimage1】
◆コラボイベントお知らせページ:
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/monogatari-series.html/
5月26日(火)より、TVアニメ『〈物語〉シリーズ』とのコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を実施いたします。対象ポストのリポスト数に応じて、豪華アイテムやサイン色紙をプレゼント！キャンペーンへのたくさんのご参加お待ちしています！
新規描き下ろしのコラボ限定カードが登場！
「阿良々木暦」「戦場ヶ原ひたぎ」「八九寺真宵」をはじめ、TVアニメ『〈物語〉シリーズ』の人気キャラたちがドラポに登場！さらに、コラボ期間中の限定アイテムとして「阿良々木暦(CV:神谷浩史)」「戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和)」「羽川翼(CV:堀江由衣)」「キスショット(CV:坂本真綾)」の役ボイスがアイテムショップに登場しますのでお楽しみに！
■コラボ開催期間
2026年5月29日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350405/images/bodyimage2】
コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン開催！
期間中、「#ドラポ物語シリーズコラボ」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で阿良々木暦役「神谷浩史さん」、戦場ヶ原ひたぎ役「斎藤千和さん」、羽川翼役「堀江由衣さん」、キスショット役「坂本真綾さん」の直筆サイン入り色紙いずれかをプレゼント！さらに、合計3000リポスト達成で「SSレアガチャチケット 5枚」を全てのユーザーにプレゼントいたします。奮ってご参加ください。
■開催期間
2026年5月26日(火) ～ 6月12日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350405/images/bodyimage3】
【参加方法】
(1) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー
(2) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをハッシュタグ「#ドラポ物語シリーズコラボ」をつけて引用リポスト
(3) リポスト数に応じて豪華アイテムを全ユーザーにプレゼント！
※引用リポストおよびリポストはXの公式リポスト機能を使用してください
※最終結果は『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントにて発表いたします
※サイン色紙はお選びいただけません
※転売等の防止策として、サイン色紙には「ご当選者様の氏名」を弊社にて記載いたします
【報酬内容および賞品】
○引用リポスト賞：
「阿良々木暦役 神谷浩史さんのサイン色紙」1名様
「戦場ヶ原ひたぎ役 斎藤千和さんのサイン色紙」1名様
「羽川翼役 堀江由衣さんのサイン色紙」1名様
「キスショット役 坂本真綾さんのサイン色紙」1名様
○3000リポスト賞：SSレアガチャチケット 5枚 全ユーザー
【報酬配布および賞品発送】
2026年7月頃(予定)
【注意事項】
注意事項などについては、キャンペーン詳細をご確認ください。
◆コラボイベントお知らせページ