「明治北海道十勝カマンベール チーズ専用明太子風味スパイス付き」6月1日発売／数量限定・全国

焙煎唐辛子の辛味とガーリックのうま味で、チーズのコクを引き立てる「明治北海道十勝カマンベール チーズ専用明太子風味スパイス付き」 ～カマンベールの楽しみ方を拡げ、北海道生乳消費拡大に貢献～ 6月1日発売／数量限定・全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カマンベールチーズのまろやかな風味とコクを引き立てるスパイスを付けた「明治北海道十勝カマンベール チーズ専用明太子風味スパイス付き」を、2026年6月1日から数量限定で発売します。

「明治北海道十勝カマンベール チーズ専用明太子風味スパイス付き（90ｇ）希望小売価格：594円（税込）



付属のスパイス



本商品は、「明治北海道十勝カマンベールチーズ」に、株式会社カネカサンスパイスと共同開発した「チーズ専用明太子風味スパイス」を添付した数量限定品です。焙煎唐辛子の厚みのある辛さと、唐辛子とガーリックのうま味が、カマンベールチーズのとろ～りとしたまろやかな風味とコクを引き立てます。明太子風味※1のスパイスをきっかけに、「明治北海道十勝カマンベールチーズ」を食べたことがない方にも、カマンベールチーズを楽しんでいただくことを目的として発売します。

スパイスのフレーバー選定にあたっては、2024年9月に実施した「明治北海道十勝チーズ」公式SNSユーザー調査において、カマンベールに合わせてみたいスパイスの風味として「スパイシー（辛味）」へのニーズが最も高かったことを受け、複数のスパイシーフレーバーを試作し、検討を重ねました。その結果、チーズのコクやミルク感を引き立て、食卓にもなじみのある明太子風味を採用しました。

本商品の発売により、「明治北海道十勝カマンベールチーズ」の新しい味わい方を提供し、チーズの需要を喚起することで、北海道生乳を使用した乳製品の消費拡大と、持続可能な酪農経営に貢献してまいります。

※1明太子香料使用