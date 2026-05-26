「自産自消のできる社会をつくる」を理念に掲げる農業ソーシャルベンチャー株式会社マイファーム（京都府京都市、代表取締役：西辻一真）は、農林水産省 令和７年度補正予算「雇用就農緊急対策のうち女性の就農環境改善・活躍推進事業」の実施事業者として採択を受けた株式会社農協観光（東京都大田区、以下「農協観光」）と連携し、2026年5月18日（月）より本研修の受講者の募集を開始いたしました。

■背景

女性農業者は生産現場のみならず、様々な農業の場面で重要な役割を果たしています。 農林水産省の調査によれば、基幹的農業従事者数のうち女性は約４割を占めているものの、近年その割合は低下傾向にあります。 この背景には、農業経営や地域社会において女性の参画機会が十分に整備されていないことも影響していることが考えられます。 女性農業者が自信を持って農業経営者や地域農業のリーダーとしてさらに活躍の場を広げていくためには、経験や感覚に頼るだけではなく、経営力や組織マネジメントなどのスキルを体系的に学ぶ機会が不可欠です。 また、自身の農場や地域の農業発展に向けて取組意欲のある全国の女性農業者が共に学び合い、女性農業者同士がつながる場を創出することは、女性農業者一人ひとりの可能性を広げ、さらには農業の持続的な発展にも大きく寄与すると考えています。

■「女性農業者のための事業推進力＆チームマネジメント力アップ研修」とは

本研修は、農業経営者・農業事業幹部、地域をけん引する農業分野のリーダーなどを目指す女性農業者を対象に、「自社農園の組織運営に必要なリーダーシップスキル」、「経営戦略を推進する営業スキル」、「地域組織で活躍するために求められるコミュニケーションスキル」等を習得していく全国研修です。 本年度は、農業経営や農業者支援の分野において豊富な知見と実績を持つ各専門家を講師に招聘して実施します。専門分野の知識を農業経営の現場に即した形で提供し、受講者一人ひとりの実態に寄り添ったプログラムを実施します。 また、講義でのインプットにとどまらず、グループワークや最終発表会等を通じて、受講者それぞれの経営課題の深掘りと具体的なアクション設定をサポートします。 研修期間中は、コーチングメンターおよび事務局が継続的な伴走支援を行う体制を整え、受講者に応じた適切な支援を行います。 さらに、本年度はデジタルツールの活用もカリキュラムに組み込むことで、受講者のスキルアップを図ります。 また、研修中の交流を通じて、同じ目標を掲げる全国の女性農業者が共に成長するネットワークの構築機会を提供します。

■今後の展望

本研修は、単なる一過性の学習プログラムにとどまらず、受講者一人ひとりが地域農業および日本の農業経営のアップデートを牽引する「女性農業者のロールモデル」となることを目指しています。 約8か月間の研修を通じて、すでに経営や組織づくりに取り組んでいる受講者はその歩みをさらに加速させ、これから挑戦する受講者は確かな第一歩を踏み出せるよう後押しします。研修での学びを通じ、それぞれの地域や現場で「今できること」を主体的に実践していくことで、日本全体に女性リーダーが活躍する環境が広がっていくことを期待しています。 研修修了後には、それぞれの受講者が地元の自治体やJA、地域の農業者コミュニティ等へ学びを還元し、地域巻き込み型の課題解決へと歩みを進めるきっかけをつくります。 また、すでに地域の自治体や農業関係団体における意思決定層に参画している受講者にとっては、本研修で学ぶコミュニケーションスキル等を活かすことで、より円滑で本質的な意思決定の場をつくる一助となることを目指します。 これから参画を目指す受講者にとっても、学んだスキルが確かな自信となり、女性ならではの視点を活かした新しい農業経営モデルが全国へ波及していくことを見据えています。 マイファームと農協観光は本事業を通じて、全国の女性リーダーたちの挑戦を支え、日本の農業全体の持続可能な発展に貢献してまいります。

■研修概要

【研修名】 女性農業者のための事業推進力＆チームマネジメント力アップ研修

https://ntour.jp/women/management_training/

【開催形式】 ・対面、オンラインを交えた講義 全9回（基調講演・実地研修含む）＋eラーニング ・受講中の個別コーチング面談 複数回

【研修期間】 2026年7月22日～2027年2月（予定） ※詳細な日程はチラシ・WEBサイトにて公開をしております。

【受講費用】 5万円（税込） ※第1回目の研修実施前までにお振込みいただきます。 ※受講者の研修会場までの交通費や実地研修の旅費は原則として事務局が負担いたします。 飲食費、研修会場～宿泊地や私用目的の交通費等は受講者負担となります。

【定員】30名 （予定）

【受講対象者】 農業に従事している女性で、下記いずれかに該当する方 ・個人経営体、家族経営で経営に参画している女性農業者 ・法人経営体で経営に参画している女性農業者 ・個人経営体、家族経営または法人経営体において、数年以内に経営に参画する予定である女性農業者 ・地域の農業関係団体や農業者グループ等において、組織を率いる立場・役職にある女性農業者または数年以内に組織を率いる予定である女性農業者

【受講条件】（すべての条件に該当する方） ・対面による研修（東京）、実地研修（東京・神奈川）及びオンライン接続による研修のすべての研修に参加が可能であること ・本研修における課題やグループワーク等に積極的に取り組み、本研修で求められる報告書等の提出ができること ・パソコンで研修発表などの資料が作成可能で、eラーニングを活用した自主学習にも積極的に取り組めること ・研修期間中のアンケート回答を含め、研修事務局からの連絡に対応可能であること ・研修修了後に地方公共団体や農業関係団体に研修名簿や研修記録等を公表することについて同意できること

■応募・選考について

【応募方法】 下記応募フォームあるいは二次元コードよりお申込みください。

https://x.gd/BXeLq

【応募受付期間】 2026年6月17日（水）23:59まで

【選考結果通知】 2026年6月30日(火)頃を予定

■オンライン事前説明会について

本研修への応募にご関心のある方や都道府県・市町村担当者の方等を対象に事前説明会をオンラインで開催いたします。出席をご希望される場合は、下記に従いご登録ください。 【開催日時】 2026年6月3日（水) 14:00～15:00 【登録方法】 下記参加フォームあるいは二次元コードよりお申込みください。

■お問い合わせ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7a5YrAOmhrx7zeIY9l4BkFTjHVkct8GPxb9p7xF4BrwqZcg/viewform

株式会社マイファーム 担当：伊藤、坂巻 Mail： women-skillup@myfarm.co.jp Tel：050-5527-2841 （受付時間 9:00～17:00※土日祝日除く） ※チラシはこちらからダウンロードできます

https://ntour.jp/women/management_training/assets/file/flyer.pdf

【プレスリリース添付資料（PDF）】

https://newscast.jp/attachments/tsJ0OQyKV2bZV2l7uw5k.pdf

株式会社マイファーム( https://myfarm.co.jp/ ) 本社所在地：〒600-8216京都府京都市下京区東塩小路町607番地 辰己ビル1階 代表者 ：代表取締役 西辻 一真 設立日 ：2007年9月26日 資本金 ：100,000,000円 事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行) 農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート 流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)