biid株式会社および、その関連会社であるbiid international株式会社（本社：神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4、代表取締役社長：松尾省三）は、biid株式会社グループが運営するマリーナ・クルージング・BBQ・レストラン等のサービスと、会員制サービス「Mecha-Tok（メチャ得）」を連携した新サービス「ChottoYacht × Mecha-Tok」を開始いたしました。

本取り組みでは、Mecha-Tok会員向けに、湘南・横浜・大阪エリアを中心としたマリン・飲食・レジャーサービスを、会員限定の特別優待価格にて提供いたします。 対象サービスは、最大50%OFFで利用可能なものもあり、会員限定特典として順次展開してまいります。

■ Mecha-Tok会員向けに“海辺のライフスタイル体験”を提供

https://mechatok.chottoyacht.jp/

Mecha-Tokは、新幹線・飛行機・ホテル代などの交通・旅行系サービスをはじめ、福利厚生やライフスタイル関連サービスを会員価格で利用できる会員制サービスです。 今回開始する「ChottoYacht × Mecha-Tok」では、biid株式会社グループが運営する各種マリン関連施設や飲食・レジャーサービスを、Mecha-Tok会員向け特典として提供いたします。

対象サービスには、 ・マリーナ施設利用 ・クルージング体験 ・BBQ施設利用 ・レストラン利用 ・マリンアクティビティ などが含まれ、今後は会員限定プランやイベント企画なども順次展開予定です。 湘南・横浜・大阪ならではの海辺のロケーションや非日常体験を通じて、日常では味わえない新しいライフスタイル体験を提供してまいります。

■ “会員だからこそ楽しめる特別体験”を今後さらに拡大

本取り組みは、単なる優待提携ではなく、「ChottoYacht」ブランドを軸とした会員向けライフスタイルサービス展開の第一弾として位置づけています。 今後は、 ・ボート販売 ・ワイン販売 ・アパレル販売 ・マリンギア販売 ・会員限定ECサービス ・特別イベント企画 など、多角的なサービス展開も予定しております。 マリン・レジャー・ライフスタイル領域を横断しながら、“会員だからこそ体験できるサービス”を提供する独自のプラットフォーム形成を進めてまいります。

■ 今後の展開について

biidおよびbiid internationalでは、今後この「ChottoYacht」プラットフォームを、企業・団体向け福利厚生サービスや会員特典サービスとしても展開予定です。 法人・団体ごとのニーズに応じた形で導入を進めながら、海を軸とした新たなライフスタイル提案を通じて、より多くの方へマリンカルチャーの魅力を届けてまいります。

【Mecha-Tok（メチャ得）について】

https://mecha-tok.com

Mecha-Tok（メチャ得）は、新幹線・飛行機・ホテル代などの交通・旅行系サービスをはじめ、さまざまなライフスタイル関連サービスを会員価格で利用できる会員制サービスです。 法人向け福利厚生サービスとしても導入されております。

【会社概要】

会社名 ： biid株式会社、biid international株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

お問い合わせ先

biid株式会社 担当：松尾・田邊 電話番号：050-2018-0924 E-mail：koho@biid.jp