株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田、代表取締役社長：山川豊治）は、2026年5月、プロゴルファーの清水大成選手とアンバサダー契約を締結しました。今後、同選手を当社のゴルフ専用パッケージツアー「Super Golf Pack（スーパーゴルフパック）」の公式アンバサダーとして起用し、ゴルフの魅力を幅広い世代へ発信してまいります。





「Super Golf Pack」は、全国のゴルフ場でのプレーと、航空券やJRなど往復の交通機関、宿泊をセットにしたゴルフ専用の旅行商品です。個別に手配や予約をする煩わしさがない手軽さから、これまで多くのゴルファーに支持されてきました。温泉地での滞在や北海道の大自然でのプレーなど、旅としての満足度も高い商品を取り揃えています。





今回の契約は、若手トッププロである清水選手の高いパフォーマンスと、常に高みを目指して挑戦し続ける姿勢に深く共感し、実現しました。当社は同選手のさらなる飛躍を応援してまいります。





今後「Super Golf Pack」の誌面をはじめ、さまざまな場面で清水選手を起用する予定です。今回のアンバサダー就任を記念した特別企画として、2026年12月18日（金）から1泊2日の日程で、清水選手も参加する「限定ゴルフコンペツアー」を静岡カントリー浜岡コースで開催します。トッププロの技術を間近で体感できる貴重な機会をお届けするします。本ツアーは2026年5月26日（火）18時より販売を開始します。





阪急交通社では、今後も多様化する旅のニーズに応え、魅力的な旅行商品を提供するとともに、新たな旅の価値創造に取り組んでまいります。





■清水大成選手 プロフィール

1999年1月17日生まれ 福岡県出身。9歳からゴルフを始め、アマチュア時代には「ブリヂストンオープン」で3年連続ベストアマチュアを獲得。2020年にプロに転向。2025年の国内メジャータイトル「日本プロゴルフ選手権」でツアー初優勝を飾る。圧倒的な飛距離と抜群のパッティング技術を武器に、今後の活躍が期待されている。





■商品概要

商品名：第32回 阪急SGPオープンコンペin静岡カントリー浜岡コース1泊2日間

出発日：2026年12月18日（金）

旅行代金：

東京発 99,900円（3名1室利用／おひとり様）

大阪発 109,900円（3名1室利用／おひとり様）

開催場所：静岡カントリー浜岡コース（高松）

宿泊ホテル：静岡カントリー浜岡コース＆ホテル（1泊2食付）

発売日：5月26日（火）※18時より発売開始

申込方法： https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_hei=10,30&p_course_id=G400400,7GRFC01&p_baitai=9582





＜ツアーポイント＞

・清水プロとショートホールでニアピン対決、勝者にはプレゼントを贈呈します。

・宿泊ホテルにて、「表彰式」および清水プロとの「交流イベント」を開催します。

・夕食時は2時間飲み放題付です。













株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/883e8e1947243f2875b4779f44568f1559c74d67.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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