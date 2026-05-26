2026年5月26日㈫に配信した「広島じゃズ」2026年も２拠点開催します！唯一無二の歌声で魅了する さかいゆう はじめ出演アーティスト第１弾解禁！＜入場無料＞」のプレスリリースにおいて、一部記載内容に誤りがございました。関係者の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、以下の通り訂正します。 訂正箇所 ⇒ 開催概要 / 後援に関する記載 （訂正前）後援：広島県 / 広島市 （訂正後）記載なし なお、訂正後のプレスリリースは以下のとおりです。

「広島じゃズ」2026年も２拠点開催します！唯一無二の歌声で魅了する さかいゆう はじめ出演アーティスト第１弾解禁！＜入場無料＞」

【広島じゃズ】2026年10月17日㈯・18日㈰開催

広島ホームテレビ（所在地：広島市中区白島北町19番2号）は、2026年10月17日㈯・18日㈰の２日間、実行委員会の一員として「広島じゃズ～Peace & Music～ 2026」の開催を決定しました。昨年につづき今年も２拠点での開催を予定、 ”広島を音楽と笑顔であふれる街へ” というコンセプトのもと、国内外のトップアーティストが広島の街中でジャズの音色を奏でます。

https://www.home-tv.co.jp/home/hiroshimajazz/

｜ 第１弾 出演アーティスト決定！ ※随時追加アーティスト発表

出演者

■大林武司 ■さかいゆう ■Keiko Lee（ケイコ・リー） ■堂珍嘉邦 ※※随時追加アーティスト発表

開催概要

タイトル：広島じゃズ～Peace & Music～ 2026（英題：HIROSHIMA PEACE JAZZ FESTIVAL 2026） 日 時：2026年10月17日（土）・18日（日） 主 催：広島じゃズ～Peace & Music～ 実行委員会 会 場：ひろしまゲートパーク（広島市中区基町5－25） minamoa９階ソラモア広場（広島市南区松原町2－37） 問合わせ：広島じゃズ実行委員会 082-221-7116（平日10:00～17:00） SNS： X(Twitter)：https://x.com/hiroshima_jazz Instagram：https://www.instagram.com/hiroshimapeacejazz/

広島じゃズとは

「広島を音楽と笑顔であふれる街にする」ことをミッションに、2024年からスタートした平和都市広島を象徴する音楽イベント。自由に表現するというJAZZの精神を通じて、平和の発信、街の活性化、広島の文化振興を目指しています。ジャンルの枠にとらわれない様々な音楽を届け、「JAZZになじみのない方も老若男女集まって楽しめる」、そんなピースフルなフェス空間にしたいと考えています。

https://www.home-tv.co.jp/home/hiroshimajazz/

『ピタニュ―』のスタジオに生出演・生演奏！

「広島じゃズ」実行委員長の大林武司氏と、今回初出演 唯一無二の歌声で多くのファンを魅了するシンガーソングライターのさかいゆう氏が「ピタニュー」に揃って生出演し、1940年の名曲 ♪＜蘇州夜曲（作曲 / 服部良一）＞をJAZZアレンジで披露。2026年度「広島じゃズ」の開催決定に加えてKeiko Lee（ケイコ・リー）、堂珍嘉邦（CHEMISTRY）らの出演も発表されました。

☞出演アーティストは今後、順次発表してまいります。お楽しみに！！

https://www.home-tv.co.jp/home/hiroshimajazz/