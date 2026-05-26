「明星 チャルメラ 油そばカップ​」2026年6月8日(月) 新発売

暑い夏に向けて、ホタテの旨みが効いた、汁なしのカップ油そばはいかが。

袋めんの「明星 チャルメラ 油そば」が、カップになって新登場！

「明星 チャルメラ 油そばカップ​」を2026年6月8日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 チャルメラ 油そばカップ​」を、2026年6月8日(月)に全国で新発売します。

チャルメラらしいホタテだしの旨みが効いた濃厚醤油だれが

食欲をそそる







「明星 チャルメラ」シリーズは1966年の発売以来絶えず商品に磨きをかけ、幅広い層のお客様にご愛顧いただいているブランドで、今年9月7日に60周年を迎えます。

今回は袋めん「明星 チャルメラ 油そば 5食パック」をカップめんに仕立てました。ホタテだしをねり込んだ、しなやかでもっちりした麺に、「北海道産ホタテ100%を使用しただし」※とチャルメラらしいスパイスを効かせた濃厚醤油だれを混ぜれば出来上がり。具材にはチャーシューとねぎが入っています。パッケージデザインは、袋めんの「チャルメラ 油そば」と連動したデザインになっています。

醤油の香りとホタテだしの旨みが効いた濃厚な味わいの油そばを、ぜひお楽しみください。

※製品中のホタテエキスは北海道産ホタテを使用しています。

■商品特長

麺 : ホタテだしをねり込んだ、しなやかでもっちりした麺。

たれ :「北海道産ホタテ100%を使用しただし」※とチャルメラらしいスパイスを効かせた濃厚醤油だれ。

具材 : チャーシュー、ねぎ。

※製品中のホタテエキスは北海道産ホタテを使用しています。

■商品概要