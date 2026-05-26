アイコニア・ホスピタリティ　八ヶ岳エリア4ホテル 国立天文台協力の宇宙を学ぶ特別講演＆ナイトツアー開催





アイコニア・ホスピタリティの八ヶ岳エリア4ホテル「八ヶ岳高原ロッジ」（所在地：長野県南佐久郡)、「清里高原リゾート」、「八ヶ岳高原リゾート」、「わんわんパラダイス八ヶ岳」（所在地：山梨県北杜市）は、日本有数の星空観測地として知られる八ヶ岳エリアで、国立天文台 野辺山宇宙電波観測所および株式会社INTO-ARCSとの共同企画による特別講演＆ナイトツアーを、2026年5月～9月の各月2日間、開催します。

国立天文台 野辺山宇宙電波観測所長の西村淳氏による特別講演に加え、通常は一般立ち入りが制限されている夜間の観測所を専門スタッフが案内するため、暗闇の中に浮かび上がる世界最大級の45m電波望遠鏡を間近で体感できるほか、晴天時には満天の星空観察も楽しめる貴重な企画です。

本企画は、参加権が付いた限定宿泊プランへお申し込みの方が対象となります。

■国立天文台 野辺山宇宙電波観測所で、“宇宙を学ぶ”特別な夜を体験

国立天文台 野辺山宇宙電波観測所長の西村淳氏による特別講演では、目には見えない“電波”を使って宇宙を観測する仕組みから、ブラックホールや星間分子に関する研究まで、毎回異なるテーマでわかりやすく解説します。

国立天文台 野辺山宇宙電波観測所を舞台としたナイトツアーでは、専門スタッフの案内のもと、通常は一般立ち入りが制限されている観測所内を巡ります。静寂に包まれた敷地内では、暗闇の中に浮かび上がる世界最大級の45m電波望遠鏡を間近で見学できます。各回最大40名の少人数制のため、講師やスタッフとの距離も近く、知的好奇心を満たす上質な体験を提供します。









■4つのホテルそれぞれの個性が、“宇宙を学ぶ滞在”をより豊かな体験へ

本プランでは、八ヶ岳エリアで展開する4つのホテルそれぞれの個性と、野辺山宇宙電波観測所での知的体験を掛け合わせることで、多様な滞在スタイルを提案します。

5月1日にリニューアルした「清里高原リゾート」のドーム型プラネタリウムをはじめ、自然に囲まれたヴィラ滞在を楽しめる「八ヶ岳高原リゾート」、愛犬との滞在に対応する「わんわんパラダイス八ヶ岳」、文化的コンテンツを展開する「八ヶ岳高原ロッジ」など、それぞれ異なる魅力を持つホテルが、“宇宙を学ぶ旅”をより豊かな滞在体験へと広げます。

【国立天文台 野辺山宇宙電波観測所 西村淳氏プロフィール】

大阪府立大学理学部卒業、大阪府立大学大学院理学系研究科博士課程修了。

理学博士。

野辺山宇宙電波観測所特任研究員、名古屋大学研究員、大阪府立大学研究員、

東京大学特任助教を経て、2021年より国立天文台特任准教授、

2024年より国立天文台准教授・野辺山宇宙電波観測所長。

専門は、電波望遠鏡の開発 (特にソフトウェアと電波分光計) と、それを使った星間ガスの探査 (特に大質量星形成)。





【特別講演＆ナイトツアーおよび参加権付き宿泊プラン概要】

提供施設：八ヶ岳高原ロッジ、清里高原リゾート、八ヶ岳高原リゾート、わんわんパラダイス八ヶ岳

企画名：西村所長特別講演＆ナイトツアー

実施場所：国立天文台 野辺山宇宙電波観測所（長野県南佐久郡南牧村南牧462-2）

開催日：

2026年5月28日（木）・29日（金）

2026年6月24日（水）・26日（金）

2026年7月9日（木）・10日（金）

2026年8月26日（水）・27日（木）

2026年9月25日（金）・30日（水）

時間：各日 19:30～21:30

内容：

国立天文台 野辺山宇宙電波観測所長 西村淳氏 特別講演(60分)

オリジナル ナイトツアー(60分/専門スタッフ同行)

定員：各回最大40名様

最小催行人数：10名様 ※10名様未満の場合は中止とさせていただきますので、予めご了承ください。

中止の際は1週間前にご連絡いたします。(キャンセル料無料)

対象：対象4ホテルご宿泊のお客様限定

※参加権が付いた限定宿泊プランへお申し込みが必要となります。

※講演内容の理解と安全確保のため、小学生以上を対象とします。

プラン名：【国立天文台 野辺山宇宙電波観測所】西村所長特別講演＆ナイトツアー付き宿泊プラン

ご予約・お問い合わせ：

八ヶ岳高原ロッジ：

https://iconia.co.jp/hotel-yatsugatake-kogen-lodge-nagano

清里高原リゾート：

https://iconia.co.jp/hotel-kiyosato-kogen-resort-yamanashi

八ヶ岳高原リゾート：

https://iconia.co.jp/hotel-yatsugatake-kogen-resort-yamanashi

わんわんパラダイス八ヶ岳：

https://iconia.co.jp/hotel-wan-wan-paradise-yatsugatake-yamanashi

※講演内容・ガイドツアーの内容は月ごとに異なります。

※1泊2食付きを基本とし、夕食は各ホテルの特色を活かしたコース料理やビュッフェなどを提供します。

（ナイトツアーの時間に合わせて夕食時間を調整可能です。）

※参加者は現地集合、または各ホテルからの送迎バス等をご利用いただきます（各ホテルの規定に準じます）

【八ヶ岳高原ロッジ】

コナシやシラカンバの木々に囲まれた自然豊かな高原リゾートホテル。天然木を生かした温もりあるロビーや、眺望を楽しめる多彩な客室を備え、ゆったりとした滞在を楽しめます。館内には本格フレンチや地元食材を使ったレストランがあり、陶芸体験やテニス、スノーシューなどアクティビティも充実。さらに、木のホールならではの美しい音色で知られる「八ヶ岳高原音楽堂」や、国登録有形文化財の「八ヶ岳高原ヒュッテ（旧尾張徳川家本邸主屋）」など見どころも多く、自然と文化の魅力を満喫できる高原リゾートです。

〒384-1302 ⻑野県南佐久郡南牧村海ノ口 2244八ヶ岳高原海の口自然郷内

TEL：0267-98-2131

チェックイン：15時／チェックアウト：11時

客室数：67 室

公式ウェブサイト：https://www.yatsugatake.co.jp/stay/





【清里高原リゾート】

山梨県北杜市・八ヶ岳の麓、標高約1,470mの高原に位置するリゾートホテル。雄大な南アルプスの景観や満天の星空に恵まれた自然豊かなロケーションで、からまつ湖の散策や、天体観測を楽しめる天文台など、自然を満喫できる設備が充実。澄んだ空気と静寂に包まれた環境の中で、清里ならではのリゾート時間をお過ごしいただけます。

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545

TEL：050-5443-6483

チェックイン：15時／チェックアウト：11時

総客室数：56室

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-kiyosato-kogen-resort-yamanashi





【八ヶ岳高原リゾート】

八ヶ岳高原リゾートは、山梨県北杜市の標高約 1,100ｍ、八ヶ岳南麓の森に広がる滞在型リゾートです。白樺やカラマツの森に囲まれたヴィラタイプのコテージで、別荘のようにゆったりと過ごせる滞在を提供しています。フロント棟内の温泉大浴場も利用でき、八ヶ岳の自然や周辺観光を楽しみながら、暮らすようなリゾートステイをお楽しみいただけます。

〒409-1502 山梨県北杜市大泉町谷戸 8741

TEL：0551-38-2336

客室数：コテージ128棟

チェックイン：15時／チェックアウト：11時

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-ambient-yatsugatake-cottage-yamanashi





【わんわんパラダイス八ヶ岳】

八ヶ岳南麓の森に囲まれた一戸建てコテージは一棟貸し切りで、プライベート感満載。木々に溢れ、夏は木陰で涼し気にお過ごしいただけます。 ドッグランや愛犬向けサービスも充実し、わんちゃんとゆったり過ごせる滞在をご提供。自然・食事・愛犬との時間を満喫できる、八ヶ岳ならではのリゾートステイをお楽しみいただけます。

〒408-0031山梨県北杜市長坂町小荒間1792

TEL：0551-32-1155

客室数：コテージ39棟

チェックイン：15時／チェックアウト：11時

公式ウェブサイトhttps://iconia.co.jp/hotel-wan-wan-paradise-yatsugatake-yamanashi





【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp