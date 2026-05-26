スマート倉庫およびEコマースの拡大による需要加速を受け、世界のフォークリフト市場は2032年までに234億米ドルを突破へ

スマート倉庫およびEコマースの拡大による需要加速を受け、世界のフォークリフト市場は2032年までに234億米ドルを突破へ