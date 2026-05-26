車軸市場の最新予測、2026年に45190百万米ドル規模へ
車軸とは
車軸（Axle）は、自動車においてホイールをシャシーへ接続する中心構造部品であり、車両重量の支持、ホイールアライメント維持、駆動トルク伝達という三大機能を担う。前車軸、後車軸、スタブアクスルに分類され、駆動を担うライブアクスルと支持機能中心のデッドアクスルに大別される。
2025年の世界生産・供給構造において、車軸（Axle）は自動車産業の基幹コンポーネントとして高い安定需要を維持している。サスペンションおよびドライブトレインの中核部品であり、車両の操縦安定性・耐久性・走行性能を直接左右するため、OEMの設計戦略において重要度は依然として高い。
車軸（Axle）、eアクスル（電動アクスル）、軽量化材料技術、商用車ドライブトレイン、電動化モビリティは、現在の自動車サプライチェーンを再定義する中核キーワードである。電動化シフトと商用車需要の構造変化が、車軸市場の技術進化と価値再定義を加速させている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350410/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350410/images/bodyimage2】
図. 車軸の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「車軸―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、車軸の世界市場は、2025年に44290百万米ドルと推定され、2026年には45190百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で推移し、2032年には51680百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電動化による車軸（Axle）の構造転換とeアクスルの台頭
近年の最も重要な変化は、車軸（Axle）の機能が純機械構造から電動化統合モジュールへ拡張している点である。特に電動モーター、トランスミッション、パワーエレクトロニクスを一体化したeアクスル（e-Axle）は、EVプラットフォームの中核技術として急速に普及している。
近6か月の業界動向では、欧州および中国OEMを中心に次世代EV向けeアクスルの統合開発が加速しており、特に800V高電圧プラットフォーム対応製品の採用が拡大している。これにより、従来の分離型ドライブトレインと比較して部品点数を約30～40％削減し、エネルギー効率も大幅に改善されている。
また、トルクベクタリング制御や回生ブレーキとの統合により、車軸（Axle）は単なる回転伝達部品から車両制御ユニットへと進化している点が注目される。
軽量化・材料技術革新と性能高度化
車軸（Axle）市場におけるもう一つの重要トレンドは軽量化である。EVでは航続距離の最大化が重要課題であり、アルミニウム合金、高強度鋼、複合材料などの採用が進んでいる。
特に商用車分野では積載能力と耐久性の両立が求められるため、材料強度を維持しながら重量を削減する設計技術が競争力の源泉となっている。実際、直近の北米物流車両更新プロジェクトでは、軽量化車軸（Axle）採用により燃費効率が5～8％改善した事例も報告されている。
さらに、自動運転技術の進展により、センサー統合型アクスルや電子制御サスペンションとの連携設計も進展している。
商用車市場と地域別需要構造
商用車分野は車軸（Axle）市場の最大需要セグメントの一つである。電動バス、物流バン、建設車両の増加に伴い、高トルク・高耐久仕様アクスルの需要が拡大している。
地域別ではアジア太平洋市場が最も高い成長ポテンシャルを有しており、中国の商用車電動化政策、日本の次世代物流インフラ投資、インドの都市化進展が市場を牽引している。特に中国ではSinotrukやQingte Groupなど国内メーカーの技術力向上が顕著であり、グローバル競争構造に影響を与えている。
車軸（Axle）は、自動車においてホイールをシャシーへ接続する中心構造部品であり、車両重量の支持、ホイールアライメント維持、駆動トルク伝達という三大機能を担う。前車軸、後車軸、スタブアクスルに分類され、駆動を担うライブアクスルと支持機能中心のデッドアクスルに大別される。
2025年の世界生産・供給構造において、車軸（Axle）は自動車産業の基幹コンポーネントとして高い安定需要を維持している。サスペンションおよびドライブトレインの中核部品であり、車両の操縦安定性・耐久性・走行性能を直接左右するため、OEMの設計戦略において重要度は依然として高い。
車軸（Axle）、eアクスル（電動アクスル）、軽量化材料技術、商用車ドライブトレイン、電動化モビリティは、現在の自動車サプライチェーンを再定義する中核キーワードである。電動化シフトと商用車需要の構造変化が、車軸市場の技術進化と価値再定義を加速させている。
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図. 車軸の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「車軸―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、車軸の世界市場は、2025年に44290百万米ドルと推定され、2026年には45190百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で推移し、2032年には51680百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電動化による車軸（Axle）の構造転換とeアクスルの台頭
近年の最も重要な変化は、車軸（Axle）の機能が純機械構造から電動化統合モジュールへ拡張している点である。特に電動モーター、トランスミッション、パワーエレクトロニクスを一体化したeアクスル（e-Axle）は、EVプラットフォームの中核技術として急速に普及している。
近6か月の業界動向では、欧州および中国OEMを中心に次世代EV向けeアクスルの統合開発が加速しており、特に800V高電圧プラットフォーム対応製品の採用が拡大している。これにより、従来の分離型ドライブトレインと比較して部品点数を約30～40％削減し、エネルギー効率も大幅に改善されている。
また、トルクベクタリング制御や回生ブレーキとの統合により、車軸（Axle）は単なる回転伝達部品から車両制御ユニットへと進化している点が注目される。
軽量化・材料技術革新と性能高度化
車軸（Axle）市場におけるもう一つの重要トレンドは軽量化である。EVでは航続距離の最大化が重要課題であり、アルミニウム合金、高強度鋼、複合材料などの採用が進んでいる。
特に商用車分野では積載能力と耐久性の両立が求められるため、材料強度を維持しながら重量を削減する設計技術が競争力の源泉となっている。実際、直近の北米物流車両更新プロジェクトでは、軽量化車軸（Axle）採用により燃費効率が5～8％改善した事例も報告されている。
さらに、自動運転技術の進展により、センサー統合型アクスルや電子制御サスペンションとの連携設計も進展している。
商用車市場と地域別需要構造
商用車分野は車軸（Axle）市場の最大需要セグメントの一つである。電動バス、物流バン、建設車両の増加に伴い、高トルク・高耐久仕様アクスルの需要が拡大している。
地域別ではアジア太平洋市場が最も高い成長ポテンシャルを有しており、中国の商用車電動化政策、日本の次世代物流インフラ投資、インドの都市化進展が市場を牽引している。特に中国ではSinotrukやQingte Groupなど国内メーカーの技術力向上が顕著であり、グローバル競争構造に影響を与えている。