世界のAI追尾スマホ用ジンバルスタビライザー市場動向、年平均成長率15.2%で拡大継続
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーとは
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーは、AIトラッキング技術、コンピュータビジョン、モーションセンサー、ブラシレスモーター制御を組み合わせることで、被写体をリアルタイムに認識しながら安定した映像撮影を実現するスマート撮影機器である。従来のスタビライザーが手ブレ補正を主目的としていたのに対し、最新のAI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーは顔認識、人体追尾、ジェスチャー制御、構図最適化まで担うようになっている。
特にVlog制作、ライブ配信、フィットネス動画、オンライン講座、リモート会議などの用途では、撮影者がカメラ操作を行わなくても被写体を自動追尾できるため、撮影効率と映像品質を大幅に向上させることが可能となっている。販売価格帯は数十米ドルから数百米ドルまで幅広く、業界全体の粗利益率は20～40％程度とされている。
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザー市場は、ショート動画プラットフォームの急成長とモバイル映像制作の高度化を背景に、コンシューマー向け映像機器市場の中でも特に高い成長性を示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350406/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350406/images/bodyimage2】
図. AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーの世界市場は、2025年に164百万米ドルと推定され、2026年には186百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）15.2%で推移し、2032年には434百万米ドルに拡大すると見込まれています。
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザー市場を支える成長要因
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザー市場の最大の成長ドライバーは、ショート動画制作市場の拡大である。近年、個人クリエイターやインフルエンサーによる動画投稿が急増しており、高品質な映像制作をスマートフォンだけで実現したいという需要が高まっている。
過去6か月間においても、SNSプラットフォーム向け動画コンテンツの投稿数は継続的に増加しており、特にライブコマースやオンライン教育分野ではAI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーの導入が加速している。小規模事業者が商品紹介動画を自社制作するケースも増え、従来は専門撮影機材が必要だった領域への浸透が進んでいる。
また、映像安定化技術の成熟により、現在の競争軸はハードウェア性能からAIトラッキング精度やソフトウェア体験へ移行している点も市場の特徴である。
サプライチェーン構造と技術課題
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーの上流サプライチェーンは、マイクロコントローラー、MEMSセンサー、ブラシレスモーター、リチウムイオン電池、PCB基板、画像認識アルゴリズムなどで構成される。中流ではEMS企業や精密組立メーカーが製品品質と量産能力を担い、下流ではECプラットフォームや家電量販店、ブランド直販チャネルが販売を支えている。
技術面では、AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーにおける最大の課題は追尾精度と消費電力の両立である。人物が高速移動する場面や複数人が映り込む環境では、対象認識の誤差が発生しやすい。また、AI演算性能を向上させるほどバッテリー消費が増加するため、低消費電力化と高精度認識の両立が重要な開発テーマとなっている。
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーは、AIトラッキング技術、コンピュータビジョン、モーションセンサー、ブラシレスモーター制御を組み合わせることで、被写体をリアルタイムに認識しながら安定した映像撮影を実現するスマート撮影機器である。従来のスタビライザーが手ブレ補正を主目的としていたのに対し、最新のAI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーは顔認識、人体追尾、ジェスチャー制御、構図最適化まで担うようになっている。
特にVlog制作、ライブ配信、フィットネス動画、オンライン講座、リモート会議などの用途では、撮影者がカメラ操作を行わなくても被写体を自動追尾できるため、撮影効率と映像品質を大幅に向上させることが可能となっている。販売価格帯は数十米ドルから数百米ドルまで幅広く、業界全体の粗利益率は20～40％程度とされている。
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザー市場は、ショート動画プラットフォームの急成長とモバイル映像制作の高度化を背景に、コンシューマー向け映像機器市場の中でも特に高い成長性を示している。
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図. AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーの世界市場は、2025年に164百万米ドルと推定され、2026年には186百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）15.2%で推移し、2032年には434百万米ドルに拡大すると見込まれています。
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザー市場を支える成長要因
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザー市場の最大の成長ドライバーは、ショート動画制作市場の拡大である。近年、個人クリエイターやインフルエンサーによる動画投稿が急増しており、高品質な映像制作をスマートフォンだけで実現したいという需要が高まっている。
過去6か月間においても、SNSプラットフォーム向け動画コンテンツの投稿数は継続的に増加しており、特にライブコマースやオンライン教育分野ではAI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーの導入が加速している。小規模事業者が商品紹介動画を自社制作するケースも増え、従来は専門撮影機材が必要だった領域への浸透が進んでいる。
また、映像安定化技術の成熟により、現在の競争軸はハードウェア性能からAIトラッキング精度やソフトウェア体験へ移行している点も市場の特徴である。
サプライチェーン構造と技術課題
AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーの上流サプライチェーンは、マイクロコントローラー、MEMSセンサー、ブラシレスモーター、リチウムイオン電池、PCB基板、画像認識アルゴリズムなどで構成される。中流ではEMS企業や精密組立メーカーが製品品質と量産能力を担い、下流ではECプラットフォームや家電量販店、ブランド直販チャネルが販売を支えている。
技術面では、AI追尾スマホ用ジンバルスタビライザーにおける最大の課題は追尾精度と消費電力の両立である。人物が高速移動する場面や複数人が映り込む環境では、対象認識の誤差が発生しやすい。また、AI演算性能を向上させるほどバッテリー消費が増加するため、低消費電力化と高精度認識の両立が重要な開発テーマとなっている。