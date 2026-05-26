半鋼式油圧加硫機の世界市場2026年、グローバル市場規模（タイヤ製造、コンベヤベルト製造、シール製造、ケーブル被覆）・分析レポートを発表
2026年5月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「半鋼式油圧加硫機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、半鋼式油圧加硫機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の半鋼式油圧加硫機市場は、2024年時点で3億5100万米ドルの市場規模となっており、2031年には4億4300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.4％と見込まれており、タイヤ製造業界の安定した需要と生産設備近代化が市場成長を支えています。特に自動車産業の拡大や高性能タイヤ需要の増加が市場成長の主要因となっています。
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半鋼式油圧加硫機は、ゴム製品製造工程で使用される設備であり、特にセミスチールラジアルタイヤの加硫処理に利用されています。加硫はゴム加工における重要工程であり、熱と圧力によってゴムと硫黄を化学反応させることで、耐久性、弾性、強度を向上させます。
この工程によってタイヤの性能や安全性が大きく左右されるため、高精度かつ安定した加硫設備が求められています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の製造業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。タイヤ製造工程の自動化や高効率化への投資が進む中、高性能加硫設備への需要が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にコラム型と横型に分類されています。コラム型は高い安定性と大型タイヤ対応能力を備えており、大規模タイヤ工場で広く利用されています。一方、横型は省スペース性や作業効率に優れており、多様な生産ラインへの柔軟な導入が可能です。
用途別では、タイヤ製造、コンベヤベルト製造、シール製造、ケーブル被覆、その他分野に分類されています。特にタイヤ製造分野が最大市場を形成しており、自動車生産増加とタイヤ交換需要が市場成長を支えています。また、産業用ゴム製品需要の拡大によってコンベヤベルトやシール製造向け需要も安定しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、インド、日本、韓国を中心に自動車生産とタイヤ製造能力拡大が進んでおり、設備投資が活発化しています。
北米市場では高性能タイヤ需要や設備更新需要が安定しており、欧州市場では環境対応型タイヤや高品質タイヤ向け生産設備需要が高まっています。また、中東・アフリカや南米地域でも自動車市場拡大に伴い、タイヤ製造設備需要が増加しています。
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競争環境では、タイヤ製造設備メーカー各社が高効率化、自動化、省エネルギー化を進めており、技術競争が展開されています。
主要企業としては、HF TireTech、VMI Group、Mesnac、Double Star Group、Giant Wheel Intelligent Equipment、Guilin Rubber Machinery、Wuxi Junfan Technologyなどが挙げられます。これら企業は、高精度制御技術や自動化システム開発を進めることで市場競争力を強化しています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「半鋼式油圧加硫機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、半鋼式油圧加硫機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の半鋼式油圧加硫機市場は、2024年時点で3億5100万米ドルの市場規模となっており、2031年には4億4300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.4％と見込まれており、タイヤ製造業界の安定した需要と生産設備近代化が市場成長を支えています。特に自動車産業の拡大や高性能タイヤ需要の増加が市場成長の主要因となっています。
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半鋼式油圧加硫機は、ゴム製品製造工程で使用される設備であり、特にセミスチールラジアルタイヤの加硫処理に利用されています。加硫はゴム加工における重要工程であり、熱と圧力によってゴムと硫黄を化学反応させることで、耐久性、弾性、強度を向上させます。
この工程によってタイヤの性能や安全性が大きく左右されるため、高精度かつ安定した加硫設備が求められています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の製造業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。タイヤ製造工程の自動化や高効率化への投資が進む中、高性能加硫設備への需要が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にコラム型と横型に分類されています。コラム型は高い安定性と大型タイヤ対応能力を備えており、大規模タイヤ工場で広く利用されています。一方、横型は省スペース性や作業効率に優れており、多様な生産ラインへの柔軟な導入が可能です。
用途別では、タイヤ製造、コンベヤベルト製造、シール製造、ケーブル被覆、その他分野に分類されています。特にタイヤ製造分野が最大市場を形成しており、自動車生産増加とタイヤ交換需要が市場成長を支えています。また、産業用ゴム製品需要の拡大によってコンベヤベルトやシール製造向け需要も安定しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、インド、日本、韓国を中心に自動車生産とタイヤ製造能力拡大が進んでおり、設備投資が活発化しています。
北米市場では高性能タイヤ需要や設備更新需要が安定しており、欧州市場では環境対応型タイヤや高品質タイヤ向け生産設備需要が高まっています。また、中東・アフリカや南米地域でも自動車市場拡大に伴い、タイヤ製造設備需要が増加しています。
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競争環境では、タイヤ製造設備メーカー各社が高効率化、自動化、省エネルギー化を進めており、技術競争が展開されています。
主要企業としては、HF TireTech、VMI Group、Mesnac、Double Star Group、Giant Wheel Intelligent Equipment、Guilin Rubber Machinery、Wuxi Junfan Technologyなどが挙げられます。これら企業は、高精度制御技術や自動化システム開発を進めることで市場競争力を強化しています。
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