電気機械式リレーの世界市場規模：2026年は7104百万米ドルに達する見込み
電気機械式リレーとは
電気機械式リレー（EMR）は、電磁石の磁力によって可動接点（アーマチュア）を機械的に駆動し、回路の開閉を制御するスイッチングデバイスである。通電時には磁場が発生して接点が閉じ、遮断時にはばね復帰により開放されるというシンプルな機構を持つ。
2025年時点において、EMRは依然として高信頼性・高耐久性を要求される分野で広く使用されており、産業制御および電力システムの基礎部品として重要な位置を占めている。固体リレー（SSR）の普及が進む一方で、電気機械式リレー（EMR）は過電圧耐性やコスト面での優位性から、特定用途では依然として主流技術である。
電気機械式リレー（EMR）、産業オートメーション、車載電子制御システム、再生可能エネルギー電力制御、スマート制御スイッチング部品は、現代電力・制御インフラを構成する中核技術領域である。電動化・自動化・再生可能エネルギー拡大の三重構造が、EMR市場の持続的成長を支えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350411/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350411/images/bodyimage2】
図. 電気機械式リレーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電気機械式リレー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電気機械式リレーの世界市場は、2025年に6810百万米ドルと推定され、2026年には7104百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で推移し、2032年には9412百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電気機械式リレー市場の需要拡大ドライバー
近年の電気機械式リレー（EMR）需要を牽引しているのは、産業構造の高度化である。特に自動車分野では、EV（電気自動車）およびADAS（先進運転支援システム）の普及により、車載電装システムの複雑化が進行している。
直近6か月の業界動向では、EVの高電圧化（400V→800V化）に伴い、絶縁性能と高耐圧性を備えたEMRの採用が拡大している。特にバッテリー管理システム（BMS）や高電圧回路遮断用途での需要が顕著である。
また、産業オートメーション領域では、スマート工場化の進展によりPLC制御装置やロボット制御ユニットへの組み込み需要が増加している。
産業別応用拡大と技術進化
電気機械式リレー（EMR）は、自動車・産業機械・通信・エネルギーの各分野で広く利用されている。通信インフラでは電源切替や信号制御用途、再生可能エネルギー分野では太陽光・風力発電システムの電力分配制御に用いられている。
特に近年は、分散型エネルギーシステムの拡大により、グリッド安定化用途でのEMR需要が増加している。例えば欧州では、系統連系型太陽光発電設備においてEMRを用いた安全遮断システムの導入が標準化しつつある。
さらに、材料技術と構造設計の進化により、EMRの寿命延長と小型化が進んでいる。高耐摩耗接点材料の採用やアーク抑制構造の改良により、スイッチング性能は従来比で約20～30％向上しているとされる。
固体リレーとの競争構造と市場ポジショニング
固体リレー（SSR）は高速スイッチングと低消費電力という優位性を持つ一方で、電気機械式リレー（EMR）は耐サージ性とコスト競争力において依然として優位性を維持している。
電気機械式リレー（EMR）は、電磁石の磁力によって可動接点（アーマチュア）を機械的に駆動し、回路の開閉を制御するスイッチングデバイスである。通電時には磁場が発生して接点が閉じ、遮断時にはばね復帰により開放されるというシンプルな機構を持つ。
2025年時点において、EMRは依然として高信頼性・高耐久性を要求される分野で広く使用されており、産業制御および電力システムの基礎部品として重要な位置を占めている。固体リレー（SSR）の普及が進む一方で、電気機械式リレー（EMR）は過電圧耐性やコスト面での優位性から、特定用途では依然として主流技術である。
電気機械式リレー（EMR）、産業オートメーション、車載電子制御システム、再生可能エネルギー電力制御、スマート制御スイッチング部品は、現代電力・制御インフラを構成する中核技術領域である。電動化・自動化・再生可能エネルギー拡大の三重構造が、EMR市場の持続的成長を支えている。
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図. 電気機械式リレーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電気機械式リレー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電気機械式リレーの世界市場は、2025年に6810百万米ドルと推定され、2026年には7104百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で推移し、2032年には9412百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電気機械式リレー市場の需要拡大ドライバー
近年の電気機械式リレー（EMR）需要を牽引しているのは、産業構造の高度化である。特に自動車分野では、EV（電気自動車）およびADAS（先進運転支援システム）の普及により、車載電装システムの複雑化が進行している。
直近6か月の業界動向では、EVの高電圧化（400V→800V化）に伴い、絶縁性能と高耐圧性を備えたEMRの採用が拡大している。特にバッテリー管理システム（BMS）や高電圧回路遮断用途での需要が顕著である。
また、産業オートメーション領域では、スマート工場化の進展によりPLC制御装置やロボット制御ユニットへの組み込み需要が増加している。
産業別応用拡大と技術進化
電気機械式リレー（EMR）は、自動車・産業機械・通信・エネルギーの各分野で広く利用されている。通信インフラでは電源切替や信号制御用途、再生可能エネルギー分野では太陽光・風力発電システムの電力分配制御に用いられている。
特に近年は、分散型エネルギーシステムの拡大により、グリッド安定化用途でのEMR需要が増加している。例えば欧州では、系統連系型太陽光発電設備においてEMRを用いた安全遮断システムの導入が標準化しつつある。
さらに、材料技術と構造設計の進化により、EMRの寿命延長と小型化が進んでいる。高耐摩耗接点材料の採用やアーク抑制構造の改良により、スイッチング性能は従来比で約20～30％向上しているとされる。
固体リレーとの競争構造と市場ポジショニング
固体リレー（SSR）は高速スイッチングと低消費電力という優位性を持つ一方で、電気機械式リレー（EMR）は耐サージ性とコスト競争力において依然として優位性を維持している。