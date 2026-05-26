“捨てる”から“循環させる”へ　プチプチ®回収・再資源化を強化

川上産業株式会社

循環経済への移動が進みプラスチック資源の有効活用への関心が高まる中、川上産業は以前から進めてきた気泡緩衝材「プチプチ®」の回収・再資源化の取り組みをさらに強化していきます。

























さらに、中東情勢の緊迫化に伴い原油・ナフサなどの石油関連原料の調達環境の不安定化により、プラスチック原料の安定確保や資源の有効活用の重要性が一層高まっています。こうした中、国内で資源を循環させる必要性を再認識し地域社会と連携しながら、プラスチック資源の循環と環境負荷の低減に、より一層力を入れてまいります。















今だからこそ循環

私たちの暮らしや物流は、プラスチックなしでは成り立たない場面が数多くあります。

「プチプチ®」もまた、大切な製品を守り、人の仕事や生活を支えてきた素材のひとつです。一方で、使い終わったプラスチックが廃棄され、環境負荷につながっている現実があります。便利さを支えてきた素材だからこそ、つくる責任だけでなく、その先まで考える責任がある。私たちはそう考えています。





当社は2021年に「脱炭素経営」および「プチプチ®環境宣言」を表明し、使用済みプラスチックを廃棄物ではなく資源として捉え、循環を追求することで地球温暖化防止に貢献する方針を掲げました。

プラスチックを単純に否定するのではなく、適材適所・共存共栄の考えのもと、必要な素材を、必要なかたちで使い、その後はきちんと循環させる。

それが、これからのものづくりに求められる姿だと考えています。

・脱炭素経営 https://www.putiputi.co.jp/decarbonization( https://www.putiputi.co.jp/decarbonization )

・プチプチ®環境宣言 https://www.putiputi.co.jp/environmental-declaration( https://www.putiputi.co.jp/environmental-declaration )





気泡緩衝材のトップメーカーとして、私たちは包装業界における資源循環を前に進める責任があります。

今だからこそ循環。

その思いを胸に、使い終わったプラスチックをもう一度価値ある資源へ戻し、持続可能な社会づくりに本気で取り組んでまいります。















一般回収について

自治体、学校、公共施設などに専用回収ボックスを設置し、ご家庭で出た使用済みのプチプチ® の回収を行っております。回収したプチプチは、再生原料化し新たなプチプチを製造します。

プチプチのリサイクルを行うことで、地球環境に貢献しています。

この活動の全国的な展開を目指しています。





















企業回収について

企業回収は、企業から排出されるプラスチック廃棄物を減らし、資源として有効活用することを目的とした取り組みです。

当社は、多くの企業と協力してプチプチ®、ストレッチフィルム、ポリ袋などのポリエチレン資源を回収しています。これにより、企業の廃棄物削減と資源化を支援するとともに、プラスチック資源の国内循環の拡大にもつなげています。











回収したプラスチックは再び製品へ

回収したプチプチ®やポリエチレン製廃棄物は、分別・加工を経て再生原料となり、新たな製品の原料として活用されます。

当社では、この仕組みを「ループリサイクル」と呼んでいます。使用済みとなったプラスチックを回収し、再ペレット加工を経て、再び製品へと生まれ変わらせる取り組みです。

















地域社会とともに進める取り組み

当社は、プラスチックごみの削減とリサイクル活動を通じて、地域社会とともに持続可能な未来を目指しています。

一般回収では回収ボックスの設置を進め、企業回収では企業の廃棄物削減と資源化を支援することで、それぞれの立場に応じた資源循環の仕組みを広げています。こうした取り組みを通じて、地域における環境意識の向上と資源循環の推進に貢献してまいります。

今後の展望

当社は今後、プチプチ回収BOXの設置先拡大を進めるとともに、企業回収の体制強化にも取り組んでまいります。2030年までに、回収ボックスを全国2030か所に設置することを目標とし、より多くの方が資源循環に参加できる仕組みづくりを進めてまいります。

気泡緩衝材のトップメーカーとして、これからもプラごみゼロ化、資源の有効活用、CO₂排出量削減に向け、一般回収・企業回収の両面から、プラスチック資源の国内循環をさらに推進してまいります。