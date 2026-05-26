株式会社ゴン(本社：埼玉県戸田市)が運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回収本舗」は、全国の男女500名を対象に「不用品回収業者の利用実態とトラブルに関する意識調査」を実施いたしました。





調査の結果、街中で「無料回収」を謳うトラックや怪しいポスティングチラシを目撃する機会が増える一方で、約7割の消費者が、不法投棄された際に依頼主自身が罰せられる可能性のある「排出者責任」を知らないという、極めて危険な実態が明らかになりました。









■ 街に潜む「無許可業者」との高い接触実態





街に潜む「無許可業者」との高い接触実態





調査の結果、3人に2人以上(66.6％)が「巡回するスピーカー車」を目撃し、半数以上(55.8％)が「怪しいポスティングチラシ」を経験しています。

特筆すべきは、約3割(28.6％)の人が「空き地や山林にゴミが捨てられているのを見た」と回答しており、不適切な処理が日常的に行われている可能性を示唆しています。









■ 「知らない」では済まされない法的リスク





「知らない」では済まされない法的リスク









廃棄物処理法では、無許可業者に依頼して不法投棄された場合、依頼した側(排出者)も刑事罰の対象となる可能性があります(排出者責任)。しかし、約7割(65.6％)がこのリスクを認識していない現状があり、消費者の「安さ」を求める心理が悪質業者の温床となっていることが浮き彫りになりました。









■ 格安・無許可業者による「恐怖の体験」

アンケートでは、実際に悪質業者を利用、または接触した際の具体的なトラブル事例が多数寄せられました。





格安・無許可業者による「恐怖の体験」









【実際に寄せられた主なトラブル・被害体験】





1. 高額請求・暴言：作業後に突然高額を請求され、断ると脅迫的な態度を取られ、警察や知人を呼ばざるを得ない状況になった。

2. 不法投棄による警察対応：格安業者に回収してもらった物が竹藪に捨てられており、後日警察から連絡が来た。

3. 無断持ち去り：作業中に外国人業者(多国籍グループ)が、依頼していないエアコンを勝手に取り外して持ち去ろうとした。

4. 勝手な物色：「無料」と言って家に入り込み、室内にある貴金属や金目の物を物色し始めた。









■ プロが警鐘を鳴らす、失敗しない「優良業者」の選び方

近年、急増する外国人グループ等による無許可業者から身を守るために、以下の点に注意が必要です。





1. 「一般廃棄物収集運搬業」の許可があるか：家庭ゴミの回収にはこの許可が必須です。

2. 確定見積書を事前に提示するか：「積み込んでみないとわからない」という業者は高額請求のリスクがあります。

3. 「排出者責任」の自覚：安すぎる価格には「不法投棄」のリスクが潜んでいます。信頼できる業者選びは、自分自身の身を守ることにつながります。









■ 粗大ゴミ回収本舗について

粗大ゴミ回収本舗は、一般廃棄物収集運搬許可を取得した業者と連携して、各自治体のルールに沿って適正な処理を行う、信頼できる不用品回収サービスです。事前に確定見積書を提示し、追加料金なしで安心してご利用いただけます。

サービスサイト： https://sodaigomi-kaishu.com/









■ 調査概要

調査方法 ： インターネット調査(クラウドワークス)

調査対象 ： 全国の20～60代 男女

有効回答数： 500名

調査期間 ： 2026年5月

調査実施 ： 株式会社ゴン(自社調査)









■ 会社情報

会社名 ： 株式会社ゴン

所在地 ： 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目8-13-15

広報担当 ： 工藤 隆之

事業内容 ： 粗大ゴミ・不用品回収・ゴミ屋敷の掃除・遺品整理・ハウスクリーニング・片付け掃除のお手伝い

サービスサイト： https://sodaigomi-kaishu.com/

会社公式サイト： https://sodaigomi-kaishu.com/corp/