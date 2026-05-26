アウトドアから災害対策まで幅広く支持される「PowerArQ（パワーアーク）」が、公式オンラインストアにて「PowerArQ スマイルセール」を開催します。 2026年5月26日12:00から6月1日11:59までの期間限定で、最大50%OFFの特別価格でご提供いたします。 対象商品は、キャンプや防災用途で大人気のポータブル電源「PowerArQ」シリーズ、夏のキャンプやBBQで活躍するポータブル冷蔵庫「ICEBERG」シリーズ、発売ほやほやの新作 ポータブル製氷機「PowerArQ Ice Cube Maker」、キャンプはもちろん日常の自炊でも使えるクッキングポット「DuoPot」など。さまざまなシーンでご活用いただける製品を、お得にご購入いただけます。

■セール詳細

https://powerarq.com/

【セール期間】

2026年5月26日12:00～6月1日11:59

【割引率】

最大50%OFF

【対象商品詳細】

PowerArQ Max：264,000円(税込) → 198,000円(税込)（25%OFF） PowerArQ S10 Pro：143,000円(税込) → 121,550円(税込)（15%OFF） PowerArQ 3：88,000円(税込) → 61,600円(税込)（30%OFF） PowerArQ 2：69,300円(税込) → 48,510円(税込)（30%OFF） PowerArQ Solar 120W 2つ折り：35,900円(税込) → 32,310円(税込)（10%OFF） PowerArQ Solar 210W 4つ折り：59,400円(税込) → 35,640円(税込)（40%OFF） GearBox for PowerArQ2：6,600円(税込) → 5,940円(税込)（10%OFF） GearBox for PowerArQ3：6,930円(税込) → 6,240円(税込)（10%OFF） GearBox for PowerArQ S10 Pro：7,700円(税込) → 6,930円(税込)（10%OFF） ICEBERG 45L：59,400円(税込) → 44,550円(税込)（25%OFF） ICEBERG 29L：39,800円(税込) → 35,820円(税込)（10%OFF） ICEBERG 12L：27,500円(税込) → 24,750円(税込)（10%OFF） クッキングポットPowerArQ DuoPot：7,920円(税込) → 5,544円(税込)（30%OFF） 製氷機 PowerArQ Ice Cube Maker：27,500円（税込） → 22,000円（税込）（20%OFF） 発電機：119,900円(税込) → 89,925円(税込)（25%OFF） サーキュレーター：7,700円(税込） → 3,850円(税込)（50%OFF） ポイントクーラー：77,000円(税込) → 65,450円(税込)（15%OFF） 冷却ベスト：16,500円(税込) → 11,550円(税込)（30%OFF） EasyMagMount（A0046）：2,980円(税込/2,709円税抜) → 2,680円(税込)（10%OFF） EasyMagMount wireless（10%OFF） （A0050）：4,950円(税込) → 4,455円(税込) （A0047）：5,280円(税込) → 4,752円(税込) など

■ピックアップ製品

ポータブル電源 PowerArQ 3 555Wh

バッテリー交換システム搭載 寿命を気にせず、必要な容量を持ち運べる”コンパクトポータブル電源”

容量：555Wh カラー：コヨーテタン、オリーブドラブ、レッド、チャコール 通常価格：88,000円（税込） セール価格：61,600円（税込）（30%OFF）

https://powerarq.com/products/pa50

ポータブル冷蔵庫 ICEBERG 45L

2室独立で、冷蔵庫・冷凍庫を同時に使用可能！ パワーアップした”ポータブル冷蔵庫”

容量：45L カラー：コヨーテタン、オリーブドラブ 本体価格：59,400円（税込） セール価格：44,550円(税込)（25%OFF）

https://powerarq.com/products/aq45l

ポータブルクッキングポット PowerArQ DuoPot

消費電力500W以下、鍋とフライパンがセットで重量1.0kg ポータブル電源とこれ一台で調理をより手軽に

容量(鍋): 1.2L 容量(フライパン): 0.48L カラー: コヨーテタン 価格: 7,920円(税込) セール価格：5,544円(税込)（30%OFF）

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/a0062

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当 E-mail:press@go-hd.jp