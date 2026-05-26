キャンパーによって立ち上げられ、ポータブル電源を軸に製品開発を続けてきたアウトドアギアブランド、PowerArQ(パワーアーク)より、クリアな透明氷を最短10分で作れるポータブル製氷機「PowerArQ Ice Cube Maker」を予約開始いたしました。 国内ブランドとして誕生から約9年、PowerArQシリーズ累計販売数は180,000台を突破（※2025年11月19日時点）。そのPowerArQから満を持して登場する最新製品が「PowerArQ Ice Cube Maker」です。 今夏のアウトドアシーズンに向けて、自宅でも・外でも「いつでもクリアな氷」を楽しめる環境を提案します。

■ 製品の特長

【Point1】溶けにくい透明な「角氷」を自宅でも、アウトドアでも

本製品は透明度の高い角氷（サイズ：28×19×18mm）を作ることができる、ポータブルの製氷機です。氷の厚みは13段階で調整できて、薄めの氷でスピーディーに製氷する設定に、溶けにくさを優先する場合は厚みのある氷をつくれる設定に使い分けることができます。1回の製氷サイクルは最短10分、長くても35分で作ることができるため、アウトドアや自宅用としても使用しやすいです（詳細な製氷時間は、設定モードや環境温度によって変動します）。 また、本製品で製氷される透明な氷は、一般的な製氷機で作られる白濁した氷に比べ、溶け切るまでの時間が30分以上長い（※25℃前後の室内の場合。同重量の一般的な白濁氷との比較による自社調べ）ため、ウイスキーのロック、ハイボール、アイスコーヒーなど味をうすめたくないドリンク用に最適です。

【Point2】合計容量が2.0Lのタンクで連続製氷。1日最大約15kgの製氷能力

拡張タンクも込みで2.0Lの容量なので、水の補充頻度を抑えた連続製氷が可能。1回あたりの製氷個数は16個・バスケット容量は約0.75kgなので、キャンプやBBQなど大人数が集まるシーンでも氷を十分に用意できます。

【Point3】静音45dB以下。夜間のテント内でも使える静音設計

運転音は45dB以下。夜間のキャンプやテント内でも気になりにくく、車中泊での使用にも適しています。

【Point4】ポータブル電源対応。コンセントがない場所でも製氷できる

消費電力は約180Wの省エネ設計。200W以上の出力ができるポータブル電源であれば、概ね使用可能なので、コンセントのないキャンプ場や車中泊スポットでも氷が作れます。PowerArQブランド内で対応するポータブル電源はPowerArQ 3・S10 Pro・Maxなどになります。

【Point5】1～24時間タイマーで、必要なときに氷を使うことができる

1～24時間の予約タイマーを搭載。使いたい時間に合わせてセットすれば自動で製氷を開始できます。 例えば、前日の夜に「10時間後」にセットして寝れば、翌朝の朝食時に氷を作っておくこともできます。本製品自体に保冷機能はありませんが、ICEBERGシリーズなどのポータブル冷蔵庫と組み合わせることで、作った氷を持ち運ぶこともできます。

【Point6】PowerArQギアとの統一感。キャンプサイトに映えるコヨーテタンカラー

本体カラーには、PowerArQのシグネチャーカラーである人気色「コヨーテタン」を採用。 ポータブル電源やポータブル冷蔵庫（ICEBERG）など、同シリーズのキャンプギアと組み合わせることで、キャンプサイトに統一感を持たせやすくなります。単体でも、ミリタリーやナチュラルなど幅広いキャンプスタイルに馴染みやすいデザインです。

■ こんなシーンで活躍

・夏のキャンプ ・BBQ ・グランピング ・車中泊 ・ドライブ旅行 ・自宅でのホームパーティー・宅飲み ・出かける前の水筒・クーラーボックス準備 ・日常使い（コンビニ氷を買い続けるコストを削減）

■ 製品概要・仕様

ポータブル製氷機 PowerArQ Ice Cube Maker

透明な角氷を最短10分で製氷、1日最大15kgの大容量タンク搭載 キャンプや車中泊でも使える"ポータブル製氷機"

型番：HZB-15AF 電源：AC100V（50/60Hz） 消費電力：約180W 氷の厚さ調節：-6分～+6分（1分単位で設定可能） 製氷サイクル時間：通常約10～25分（環境により最大35分） 1日の製氷量：最大 約15kg タンク容量：2.0L 保冷機能：なし 自動洗浄：あり（約20分） 予約タイマー：1～24時間 動作環境温度：10℃～40℃ カラー：コヨーテタン 同梱物：アイスバスケット・アイススコップ・水タンク・水タンクの蓋・取扱説明書 販売チャネル：Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング・PowerArQ Direct 他 価格：\27,500（税込） 予約開始日：2026年5月26日

販売ページ

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXYL3856 ・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/a0080/ ・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/az-market/a0080.html ・PowerArQ公式：https://powerarq.com/products/a0080

■ ブランド概要

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当 E-mail:press@go-hd.jp