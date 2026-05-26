CS放送「衛星劇場」では、『3ヶ月連続「デスノート THE MUSICAL」特集』と題し、「デスノート THE MUSICAL」を2026年5月から3ヶ月にわたって放送。2015年版を5月に、2017年版を6月に、2025年版を7月にお送りします。 大ヒット漫画『DEATH NOTE』を原作として、世界的作曲家フランク・ワイルドホーンによる音楽と、栗山民也の演出で舞台上に昇華。世界中で大反響を巻き起こした「デスノート THE MUSICAL」から、浦井健治・柿澤勇人がWキャストで主人公の夜神月を演じた2015年版と2017年版、加藤清史郎・渡邉蒼がWキャストで夜神月を演じた2025年版をお届けします。初演から10年の記念公演となる2025年版はテレビ初放送！初演版のオリジナルキャストである浦井健治が死神リューク役、濱田めぐみが死神レム役として出演し、話題を集めました。各公演のキャストが作り上げた物語と、10年の歩みをぜひご覧ください。

「デスノート THE MUSICAL」2015 浦井健治ver.

★CS衛星劇場にて、5月30日(土)午後8:00 放送！

「デスノート THE MUSICAL」2015 柿澤勇人ver.

★CS衛星劇場にて、5月31日(日)午後8:00 放送！

2015年4月6日～4月29日/東京・日生劇場 [原作]「DEATH NOTE」(原作：大場つぐみ 作画：小畑健 集英社 ジャンプコミックス刊) [作曲]フランク・ワイルドホーン [歌詞]ジャック・マーフィー [演出]栗山民也 [脚本]アイヴァン・メンチェル [訳詞]高橋亜子 [出演]浦井健治・柿澤勇人(Wキャスト)、小池徹平、唯月ふうか、前島亜美、濱田めぐみ、吉田鋼太郎、鹿賀丈史 ほか

「デスノート THE MUSICAL」2017 浦井健治ver.

★CS衛星劇場にて、6月20日(土)午後8:00 放送！

「デスノート THE MUSICAL」2017 柿澤勇人ver.

★CS衛星劇場にて、6月21日(日)午後7:00 放送！

2017年9月/東京・新国立劇場 中劇場 [原作]「DEATH NOTE」(原作：大場つぐみ 作画：小畑健 集英社 ジャンプコミックス刊) [作曲]フランク・ワイルドホーン [歌詞]ジャック・マーフィー [演出]栗山民也 [脚本]アイヴァン・メンチェル [出演]浦井健治・柿澤勇人(Wキャスト)、小池徹平、唯月ふうか、髙橋果鈴、濱田めぐみ、石井一孝、別所哲也 ほか

「デスノート THE MUSICAL」2025 加藤清史郎ver.

★CS衛星劇場にて、7月11日(土)午後8:00 テレビ初放送！

「デスノート THE MUSICAL」2025 渡邉蒼ver.

★CS衛星劇場にて、7月12日(日)午後7:00 テレビ初放送！

2025年11～12月/東京・東京建物 Brillia HALLほか [原作]「DEATH NOTE」（原作：大場つぐみ 作画：小畑健 集英社 ジャンプコミックス刊） [作曲]フランク・ワイルドホーン [歌詞]ジャック・マーフィー [演出]栗山民也 [脚本]アイヴァン・メンチェル [出演]加藤清史郎・渡邉蒼(Wキャスト)、三浦宏規、鞘師里保、リコ(HUNNY BEE)、濱田めぐみ、浦井健治、今井清隆 ほか

【あらすじ】

成績優秀な高校生・夜神月（やがみライト）は、ある日、一冊のノートを拾う。ノートには、「このノートに名前を書かれた人間は40秒で死ぬ」と書かれていた。それは、死神リュークが退屈しのぎに地上に落とした“死のノート”（デスノート）。犯罪者を裁ききれない法律に、限界を感じていたライトは、ある日、テレビで幼稚園に立てこもる誘拐犯の名前をデスノートに書いてみる。すると、誘拐犯は突然、心臓発作で息絶えた。「自分こそが神に選ばれ、犯罪者のいない世界を創る“新世界の神”だ」と、ライトはデスノートを使い、犯罪者の粛清を始めていく。世界中で犯罪者が不可解な死を遂げていく事件が相次ぐ中、インターネット上ではその犯人を「キラ」と呼び、称賛しはじめる。犯罪の数が激減する中、警察は犯人の手掛かりさえつかめないでいた。そこへ、これまであらゆる難事件を解決してきた謎の名探偵L（エル）が事件を解決すべく、捜査を開始する。

★『3ヶ月連続「デスノート THE MUSICAL」』詳細はこちら

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YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=-ckjOOeAN6E

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