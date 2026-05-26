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ムーミン谷の住人たちが指人形になって登場！インテリアとしても楽しめる『ムーミン 指人形』5月下旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、人気キャラクター『ムーミン 指人形』シリーズ（全10種・各418円 税込）を2026年5月下旬より発売いたします。ムーミン公式ショップのほか、全国の雑貨店・文具売り場・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
「ムーミン」や「リトルミイ」、「スナフキン」などムーミン谷の住人たちを、ころんとかわいいサイズ感の指人形で表現しました。指にはめて遊ぶのはもちろん、飾って楽しめるインテリアの小物としても楽しめます。
ラインアップは、ムーミンファミリーを中心に「モラン」や「ご先祖さま」など、ファン心をくすぐるキャラクター全10種を展開。キャラクターごとの特徴を活かした個性豊かな造形に仕上げました。
また、全キャラクターが揃う「10個セット」も展開。パッケージは、“ムーミンやしき”をイメージしたデザインで、そのまま飾っても楽しめる仕様です。さらに、裏面デザインはキャラクター相関図付きで、ムーミンの世界観をより深く楽しむことができます。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/135561/135561_web_1.png
ムーミン公式ショップ：https://shop.moomin.co.jp/collections/all/products/4901770401546
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『ムーミン 指人形』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260331074830/
ムーミン公式ショップ
https://shop.moomin.co.jp/collections/all/products/4901770401546
『ムーミン 指人形』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/260331074830/
【 商品特長 】
「ムーミン」や「リトルミイ」、「スナフキン」などムーミン谷の住人たちを、ころんとかわいいサイズ感の指人形で表現しました。指にはめて遊ぶのはもちろん、飾って楽しめるインテリアの小物としても楽しめます。
また、全キャラクターが揃う「10個セット」も展開。パッケージは、“ムーミンやしき”をイメージしたデザインで、そのまま飾っても楽しめる仕様です。さらに、裏面デザインはキャラクター相関図付きで、ムーミンの世界観をより深く楽しむことができます。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/135561/135561_web_1.png
ムーミン公式ショップ：https://shop.moomin.co.jp/collections/all/products/4901770401546
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『ムーミン 指人形』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260331074830/
ムーミン公式ショップ
https://shop.moomin.co.jp/collections/all/products/4901770401546