ムーミン谷の住人たちが指人形になって登場！インテリアとしても楽しめる『ムーミン 指人形』5月下旬より発売

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サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、人気キャラクター『ムーミン　指人形』シリーズ（全10種・各418円 税込）を2026年5月下旬より発売いたします。ムーミン公式ショップのほか、全国の雑貨店・文具売り場・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。







『ムーミン　指人形』商品ページ：　https://www.sun-star-st.jp/items/260331074830/


【 商品特長 】

「ムーミン」や「リトルミイ」、「スナフキン」などムーミン谷の住人たちを、ころんとかわいいサイズ感の指人形で表現しました。指にはめて遊ぶのはもちろん、飾って楽しめるインテリアの小物としても楽しめます。

ラインアップは、ムーミンファミリーを中心に「モラン」や「ご先祖さま」など、ファン心をくすぐるキャラクター全10種を展開。キャラクターごとの特徴を活かした個性豊かな造形に仕上げました。

また、全キャラクターが揃う「10個セット」も展開。パッケージは、“ムーミンやしき”をイメージしたデザインで、そのまま飾っても楽しめる仕様です。さらに、裏面デザインはキャラクター相関図付きで、ムーミンの世界観をより深く楽しむことができます。

【 商品概要 】

https://digitalpr.jp/table_img/2953/135561/135561_web_1.png

ムーミン公式ショップ：https://shop.moomin.co.jp/collections/all/products/4901770401546















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関連リンク

『ムーミン　指人形』商品ページ

https://www.sun-star-st.jp/items/260331074830/

ムーミン公式ショップ

https://shop.moomin.co.jp/collections/all/products/4901770401546