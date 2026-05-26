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【跡見学園女子大学】6/20（土）・21（日）開催決定！ATOMIアートフェス
2026年6月20日（土）・21（日）の2日間、本学の現代文化表現学科主催のイベント「ATOMIアートフェス」を文京キャンパスにて開催致します。
【開催日程】
◆6/20（土）13：00〜17：00
◆6/21（日）10：00〜16：00 ※21日はオープンキャンパスも開催
【会場】
跡見学園女子大学 文京キャンパス（東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩2分）
このイベントでは、20日にはシンポジウム「松浦雅子監督に聞く現代日本映画の30年」（13：30〜15：00）として本学の松浦雅子教授と渡邉大輔教授が対談を、21日には作家・辻村深月先生の講演会「青春は、あとから物語になる。〜小説との出会いから現在まで〜」（13：30〜14：30）を行います。
ほかにも、映画・文学・ファッションなど、多彩な文化表現を体験できるプログラムを実施致します。
キャンパスを非日常的な空間として演出し、跡見学園女子大学の学びの成果をみていただける絶好の機会です。どなたでもご参加いただけますので、是非ご来場ください。
また、アートフェスに先駆けて6月9日から株式会社アトリエヨシノ様協賛による「チャイコフスキー3大バレエ衣裳展」をスタート、21日フェス期間まで開催致します！文京キャンパス2号館1階から2階への大階段に、バレエの公演で用いられる衣裳が展示されますので、こちらも観にいらしてください。
プログラムの詳細はアートフェス公式サイト、現代文化表現学科公式Xをご覧ください。
アートフェス公式サイト https://www2.mmc.atomi.ac.jp/~gendaibunka/contents/atomiartfest.html
現代文化表現学科公式X https://x.com/gendai_bunka
※一部事前申込制、メイク講座は満員になりました。
※辻村深月先生の講演会は来場者による撮影、録画、録音を一切お断りいたします。取材もお受けできません。
＜会場アクセス＞
丸ノ内線茗荷谷駅から徒歩2分、有楽町線 護国寺駅より徒歩約8分
https://www.atomi.ac.jp/univ/about/campus/access
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【開催日程】
◆6/20（土）13：00〜17：00
◆6/21（日）10：00〜16：00 ※21日はオープンキャンパスも開催
【会場】
跡見学園女子大学 文京キャンパス（東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩2分）
このイベントでは、20日にはシンポジウム「松浦雅子監督に聞く現代日本映画の30年」（13：30〜15：00）として本学の松浦雅子教授と渡邉大輔教授が対談を、21日には作家・辻村深月先生の講演会「青春は、あとから物語になる。〜小説との出会いから現在まで〜」（13：30〜14：30）を行います。
キャンパスを非日常的な空間として演出し、跡見学園女子大学の学びの成果をみていただける絶好の機会です。どなたでもご参加いただけますので、是非ご来場ください。
また、アートフェスに先駆けて6月9日から株式会社アトリエヨシノ様協賛による「チャイコフスキー3大バレエ衣裳展」をスタート、21日フェス期間まで開催致します！文京キャンパス2号館1階から2階への大階段に、バレエの公演で用いられる衣裳が展示されますので、こちらも観にいらしてください。
プログラムの詳細はアートフェス公式サイト、現代文化表現学科公式Xをご覧ください。
アートフェス公式サイト https://www2.mmc.atomi.ac.jp/~gendaibunka/contents/atomiartfest.html
現代文化表現学科公式X https://x.com/gendai_bunka
※一部事前申込制、メイク講座は満員になりました。
※辻村深月先生の講演会は来場者による撮影、録画、録音を一切お断りいたします。取材もお受けできません。
＜会場アクセス＞
丸ノ内線茗荷谷駅から徒歩2分、有楽町線 護国寺駅より徒歩約8分
https://www.atomi.ac.jp/univ/about/campus/access
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/