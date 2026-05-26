東京医科大学病院が2026年8月16日(日) に第6回 中高生のための消化器内科セミナー「最先端の内視鏡機器や超音波検査を体験しよう！」を開催＜申込締切 2026年7月14日(火)＞

東京医科大学病院が2026年8月16日(日) に第6回 中高生のための消化器内科セミナー「最先端の内視鏡機器や超音波検査を体験しよう！」を開催＜申込締切 2026年7月14日(火)＞