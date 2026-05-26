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ものつくり大学と戸田市教育委員会が連携協力協定を締結しました。
ものつくり大学（埼玉県行田市／学長：佐藤勲）は、戸田市教育委員会（埼玉県戸田市／教育長：戸ヶ粼勤）と2026年5月22日（金）付で連携協力協定を締結いたしました。
この度の協定は、戸田市立小・中学校におけるICT機器の活用等をはじめとするものづくり教育の充実ならびにSTEAM教育を支援し、その取り組みを通じて児童生徒の資質・能力の育成および教職員の指導力の向上を図ることを目的としています。
ものつくり大学は、戸田市教育委員会が推進する「戸田型PBL」を中心とした探究的な学びに連携・協力することで、大学が有するものづくり教育の知見や実践的な教育資源を地域へ還元するとともに、地域社会と連動した実践的な教育・研究活動を推進します。また、実社会と結びついたSTEAM教育や、ものづくりを通した探究活動、専門人材との協働による学びを通じて、児童・生徒の課題解決能力や創造力の育成に寄与し、科学技術やものづくり分野への興味・関心を高めることで、次世代を担う人材育成につながるものと考えています。さらに、本連携を通じて、地域課題を教育に取り込んだ実践型教育の充実や、学生にとっての学びのフィールド拡大につながることを期待しています。
▼本件に関する問い合わせ先
ものつくり大学 入試・広報本部 企画広報係
住所：〒361-0038 埼玉県行田市前谷333番地
TEL：048-564-3906
メール：koho@iot.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
この度の協定は、戸田市立小・中学校におけるICT機器の活用等をはじめとするものづくり教育の充実ならびにSTEAM教育を支援し、その取り組みを通じて児童生徒の資質・能力の育成および教職員の指導力の向上を図ることを目的としています。
▼本件に関する問い合わせ先
ものつくり大学 入試・広報本部 企画広報係
住所：〒361-0038 埼玉県行田市前谷333番地
TEL：048-564-3906
メール：koho@iot.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/