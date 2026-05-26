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東京都市大学水素社会研究会が6月16日に第3回セミナー「水素活用型社会を見据えた水素の円滑な供給体制を考える」を開催
東京都市大学水素社会研究会は、6月16日（火）にTCU Shibuya PXU（東京都渋谷区）で、第3回セミナー「水素活用型社会を見据えた水素の円滑な供給体制を考える」を開催する。今回は「水素の製造と供給」をメインテーマに、水素の製造普及事業者や水素活用型製品開発の事業者、行政の関係者らを招き、現状や課題について理解を深めるためのインプットトーク「水素の製造と供給に関する最新事情と抱える課題」と、パネルディスカッション「円滑な水素の製造と供給の実現に向けた事業課題と支援政策」を行う。参加無料、要事前申込（定員：先着70名）。
水素社会研究会は、水素エネルギーを軸とした脱炭素社会の実現に向け、技術・政策・社会の三位一体による議論と協働を推進することを目的として、2025年に設立された。
東京都市大学の文理の研究総合力、また、長らく推進してきた水素エンジン等の関連研究の強みを活かし、将来の水素活用型社会のあり方を検討するセミナーを定期的に開催している。
過去2回のセミナーでは、自動車会社をはじめ水素エンジン等の水素活用型製品を生産・普及させる事業者や行政関係者を招き、円滑な普及やあるべき支援政策・制度等を議論してきた。
今回はそれらを基に、「水素の製造と供給」をメインテーマとして、水素の製造普及事業者、水素活用型製品開発の事業者と関連する行政からゲストを招き、円滑な水素の供給について議論する。
■水素社会研究会 第3回セミナー
「水素活用型社会を見据えた水素の円滑な供給体制を考える」 概要
【日 時】6月16日（火） 15:00〜17:00 （開場14:30）
【会 場】TCU Shibuya PXU（東京都市大学 渋谷パクス）
・東京都渋谷区道玄坂1丁目10-7 五島育英会ビル8階
【定 員】先着70名
【申 込】チラシに記載のQRコードまたは下記URLから必要事項を記入の上、申し込み
https://peatix.com/event/5003676/
【プログラム】
◎インプットトーク
「水素の製造と供給に関する最新事情と抱える課題」
・登壇者
溝口 典仁（岩谷産業株式会社 技術・エンジニアリング本部 開発部 部長）
環貫 陽 （株式会社竹中工務店 環境共生・エネルギー本部 主任）
小松 賢二（ヤマハ発動機株式会社 技術・研究・デザイン本部 シニアアドバイザー）
田中 真里（東京都 産業労働局 産業・エネルギー政策部 水素エネルギー事業推進担当課長)
◎パネルディスカッション
「円滑な水素の製造と供給の実現に向けた事業課題と支援政策」
・パネリスト
溝口 典仁（岩谷産業株式会社 技術・エンジニアリング本部 開発部 部長）
環貫 陽 （株式会社竹中工務店 環境共生・エネルギー本部 主任）
小松 賢二（ヤマハ発動機株式会社 技術・研究・デザイン本部 シニアアドバイザー）
田中 真里（東京都 産業労働局 産業・エネルギー政策部 水素エネルギー事業推進担当課長)
・モデレーター
西山 敏樹（東京都市大学 都市生活学部・大学院環境情報学研究科 教授）
※プログラム終了後、登壇者等を交えた交流会（軽食あり）を実施します。
□TCU Shibuya PXU（東京都市大学 渋谷パクス）
https://shibuya-pxu.tcu.ac.jp/
（参考：東京都市大学公式サイト内）
・「水素社会研究会 第2回セミナー」を開催しました（3/2）
https://www.tcu.ac.jp/news/all/20260323-69693/
（関連記事）
・東京都市大学が「水素社会研究会キックオフセミナー」を開催 ― 水素を軸とした脱炭素社会の構築を目指し、産官学民の連携を推進 ―（2025.10.16）
https://www.u-presscenter.jp/article/5234
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報課
住所：東京都世田谷区玉堤1-28-1
メール：toshidai-pr@tcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
東京都市大学の文理の研究総合力、また、長らく推進してきた水素エンジン等の関連研究の強みを活かし、将来の水素活用型社会のあり方を検討するセミナーを定期的に開催している。
過去2回のセミナーでは、自動車会社をはじめ水素エンジン等の水素活用型製品を生産・普及させる事業者や行政関係者を招き、円滑な普及やあるべき支援政策・制度等を議論してきた。
今回はそれらを基に、「水素の製造と供給」をメインテーマとして、水素の製造普及事業者、水素活用型製品開発の事業者と関連する行政からゲストを招き、円滑な水素の供給について議論する。
■水素社会研究会 第3回セミナー
「水素活用型社会を見据えた水素の円滑な供給体制を考える」 概要
【日 時】6月16日（火） 15:00〜17:00 （開場14:30）
【会 場】TCU Shibuya PXU（東京都市大学 渋谷パクス）
・東京都渋谷区道玄坂1丁目10-7 五島育英会ビル8階
【定 員】先着70名
【申 込】チラシに記載のQRコードまたは下記URLから必要事項を記入の上、申し込み
https://peatix.com/event/5003676/
【プログラム】
◎インプットトーク
「水素の製造と供給に関する最新事情と抱える課題」
・登壇者
溝口 典仁（岩谷産業株式会社 技術・エンジニアリング本部 開発部 部長）
環貫 陽 （株式会社竹中工務店 環境共生・エネルギー本部 主任）
小松 賢二（ヤマハ発動機株式会社 技術・研究・デザイン本部 シニアアドバイザー）
田中 真里（東京都 産業労働局 産業・エネルギー政策部 水素エネルギー事業推進担当課長)
◎パネルディスカッション
「円滑な水素の製造と供給の実現に向けた事業課題と支援政策」
・パネリスト
溝口 典仁（岩谷産業株式会社 技術・エンジニアリング本部 開発部 部長）
環貫 陽 （株式会社竹中工務店 環境共生・エネルギー本部 主任）
小松 賢二（ヤマハ発動機株式会社 技術・研究・デザイン本部 シニアアドバイザー）
田中 真里（東京都 産業労働局 産業・エネルギー政策部 水素エネルギー事業推進担当課長)
・モデレーター
西山 敏樹（東京都市大学 都市生活学部・大学院環境情報学研究科 教授）
※プログラム終了後、登壇者等を交えた交流会（軽食あり）を実施します。
□TCU Shibuya PXU（東京都市大学 渋谷パクス）
https://shibuya-pxu.tcu.ac.jp/
（参考：東京都市大学公式サイト内）
・「水素社会研究会 第2回セミナー」を開催しました（3/2）
https://www.tcu.ac.jp/news/all/20260323-69693/
（関連記事）
・東京都市大学が「水素社会研究会キックオフセミナー」を開催 ― 水素を軸とした脱炭素社会の構築を目指し、産官学民の連携を推進 ―（2025.10.16）
https://www.u-presscenter.jp/article/5234
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報課
住所：東京都世田谷区玉堤1-28-1
メール：toshidai-pr@tcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/