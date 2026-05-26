腰が重い、疲れやすい。その腰痛、靴が関係しているかもしれません



















































女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、整体に通っても繰り返す腰痛の原因が「靴」にある可能性を解説するコンテンツを公開しました。腰痛を繰り返す大きな理由日本人の腰痛人口は推定約3,000万人といわれています。整体や病院に通っても「繰り返す」という方が多いのは、腰以外の、ほかの外的要素に影響されている可能性が高いことを示唆しています。











靴は「履かないとわからない」ものです。靴というモノだけではなく、「本当の自分サイズの靴」を試着し、足に合うという感覚を磨いていただく体験・コトを提供することで、人生100年時代、本当に足に合う靴を選び、自分の足で歩き続けることで、足からの健康づくりを目指す女性たちをもっと増やし、健康寿命を延ばすことに貢献して参ります。































会社概要有限会社アクスト東京都台東区今戸1-17-7代表取締役 小野崎 記子設立：2004年4月コーポレートサイト：https://axt-japan.com/andseady：https://andsteady.com/https://www.youtube.com/c/andsteadytokyohttps://www.instagram.com/andsteady/HeWhoMe.Tokyo：https://hewhome.tokyo/https://www.youtube.com/@hewhometokyohttps://www.instagram.com/hewhome.tokyo/直営サロンくつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 ジューム神山405・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503事業内容浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、2020年、「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に発展。本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。（2025年３月31日時点）本件に関するお問合わせ先会社名：有限会社アクスト 担当：小暮TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126Email：info@axt-japan.com関連リンクアンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5sはじめての靴のオーダーメイド体験記https://youtu.be/1KGAti8DQ2k私の足に合う靴、作れますか？https://youtu.be/pLHZPAFMoLM