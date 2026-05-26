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琵琶湖マリオットホテル 桃とバラが織りなす、湖畔の夏を感じるアフタヌーンティー 「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」を発売
期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木義雄）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、ホテル内レストラン「Grill & Dining G」にて、桃とバラの香りを楽しむアフタヌーンティー「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」を発売します。
湖畔のやわらかな夏を感じさせる、桃とバラの香りが重なるアフタヌーンティーをご用意しました。
淡い桃色で統一されたティースタンドには、みずみずしい果実感と軽やかな余韻広がるスイーツ8種が並び、ひと口ごとに甘みや香りの移ろいをお楽しみいただけます。
スイーツではやさしい口どけのムースや、アドベリーの酸味をアクセントにしたタルトなど、すべてのアイテムに桃を使用したまさに”桃尽くし”の品々をご用意。また、近江牛や近江鴨など地元の恵みを取り入れたセイボリー4種が全体のバランスを整え、甘味と塩味のコントラストを引き立てます。さらに、華やかな彩りとともに香りの余韻がやさしくつなぐArt of Teaの紅茶をフリーフローにてお楽しみください。
桃色に包まれたやわらかな時間の中で、香りと味わいが重なり合う夏のひとときをどうぞ。
■「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」について
桃を主役にバラの香りと彩りをアクセントに添えた、夏ならではのアフタヌーンティー。
果実の個性や口どけの違いを楽しみながらやわらかな甘みを引き立てる桃のスイーツと華やかな見た目とともに広がるバラのやさしい香りをご堪能いただけます。セイボリーには近江牛や近江鴨など滋賀の食材を取り入れ、軽やかな味わいから奥行きのある余韻へと続く味わいをご用意いたしました。
選べる9種のオーガニックティーとともに、爽やかな季節感に包まれる夏のアフタヌーンティーをお楽しみください。
＜メニュー詳細＞
【スイーツ】
ピーチメルバ
ローズブランマンジェとピーチのジュレ
ピーチとオウミ木イチゴのガトー
ピーチとローズのマカロン
ピーチのパートドフリュイ
ピーチとライチのムース
ピーチとアドベリーのタルトレット
ピーチスコーン
ピーチジャム ローズクロテッドクリーム
【セイボリー】
冷製コーンスープ 〜黄桃の酸味とバラの香るポップコーンと共に〜
近江牛のトマト煮込みと黄桃入りのガカモレトルティーヤ
ローズサーモンバタフライピーゼリー
近江鴨と白桃の冷製カッペリーニ
【ドリンク】＜銘柄変更自由＞
スペシャルティー「ラズベリーネクター」
ティーセレクション「Art of Tea」（9種）
コーヒー
「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」概要
期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）
時間：12:00 / 14:00 / 15:00 ※3部制
場所：レストラン「Grill & Dining G」(12階)
料金：1名様 5,500円
※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※前日17時までの事前予約制となります。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル
TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
関連リンク
琵琶湖マリオットホテル
https://biwako-marriott.com/restaurant/afternoon.html
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木義雄）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、ホテル内レストラン「Grill & Dining G」にて、桃とバラの香りを楽しむアフタヌーンティー「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」を発売します。
湖畔のやわらかな夏を感じさせる、桃とバラの香りが重なるアフタヌーンティーをご用意しました。
淡い桃色で統一されたティースタンドには、みずみずしい果実感と軽やかな余韻広がるスイーツ8種が並び、ひと口ごとに甘みや香りの移ろいをお楽しみいただけます。
スイーツではやさしい口どけのムースや、アドベリーの酸味をアクセントにしたタルトなど、すべてのアイテムに桃を使用したまさに”桃尽くし”の品々をご用意。また、近江牛や近江鴨など地元の恵みを取り入れたセイボリー4種が全体のバランスを整え、甘味と塩味のコントラストを引き立てます。さらに、華やかな彩りとともに香りの余韻がやさしくつなぐArt of Teaの紅茶をフリーフローにてお楽しみください。
桃色に包まれたやわらかな時間の中で、香りと味わいが重なり合う夏のひとときをどうぞ。
■「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」について
桃を主役にバラの香りと彩りをアクセントに添えた、夏ならではのアフタヌーンティー。
果実の個性や口どけの違いを楽しみながらやわらかな甘みを引き立てる桃のスイーツと華やかな見た目とともに広がるバラのやさしい香りをご堪能いただけます。セイボリーには近江牛や近江鴨など滋賀の食材を取り入れ、軽やかな味わいから奥行きのある余韻へと続く味わいをご用意いたしました。
選べる9種のオーガニックティーとともに、爽やかな季節感に包まれる夏のアフタヌーンティーをお楽しみください。
＜メニュー詳細＞
【スイーツ】
ピーチメルバ
ローズブランマンジェとピーチのジュレ
ピーチとオウミ木イチゴのガトー
ピーチとローズのマカロン
ピーチのパートドフリュイ
ピーチとライチのムース
ピーチとアドベリーのタルトレット
ピーチスコーン
ピーチジャム ローズクロテッドクリーム
【セイボリー】
冷製コーンスープ 〜黄桃の酸味とバラの香るポップコーンと共に〜
近江牛のトマト煮込みと黄桃入りのガカモレトルティーヤ
ローズサーモンバタフライピーゼリー
近江鴨と白桃の冷製カッペリーニ
【ドリンク】＜銘柄変更自由＞
スペシャルティー「ラズベリーネクター」
ティーセレクション「Art of Tea」（9種）
コーヒー
「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」概要
期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）
時間：12:00 / 14:00 / 15:00 ※3部制
場所：レストラン「Grill & Dining G」(12階)
料金：1名様 5,500円
※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※前日17時までの事前予約制となります。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル
TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
関連リンク
琵琶湖マリオットホテル
https://biwako-marriott.com/restaurant/afternoon.html