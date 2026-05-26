琵琶湖マリオットホテル 桃とバラが織りなす、湖畔の夏を感じるアフタヌーンティー 「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」を発売

琵琶湖マリオットホテル 桃とバラが織りなす、湖畔の夏を感じるアフタヌーンティー 「Peach Afternoon Tea with Rose Aroma」を発売