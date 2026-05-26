AI音声認識で猫忍者を育てる育成×タクティカルバトルゲーム『NINJA CATS: Tactics』、本日Steam早期アクセスを開始
インディーゲームスタジオ Pit-Stepは、育成シミュレーション×タクティカルバトルゲーム『NINJA CATS: Tactics』のSteam早期アクセス（Early Access）を、本日2026年5月26日（火）より開始いたします。
Steamページ: https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350382/images/bodyimage1】
『NINJA CATS: Tactics』は、マイクでの「音声入力」による育成と、クラシックなターン制バトルを融合した、”新感覚”のゲームです。16タイプの性格診断をベースにした個性豊かな猫忍者たちは、プレイヤーの発言を認識し、パラメータが変化します。可愛がったり、叱ったりと自由な声かけを重ねることで、バトルでの強さや信頼関係が高まります。勝敗を決めるのは戦略だけでなく、あなたの言葉と築いた絆。AI駆動のキャラクターと心を通わせ、猫たちを成長に導く体験が、未来のゲーム体験を実現します。
本作は2026年5月22日（金）から24日（日）まで京都で開催されたインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」にて、「XR横丁 Produced by G-SMASH」内のSupercell AI Innovation Labブースに出展いたしました。会場では、『NINJA CATS: Tactics』を実際に体験いただき、AI音声認識による猫忍者とのコミュニケーションや、育成した猫忍者たちによるタクティカルバトルを多くの来場者の皆さまにお楽しみいただきました。
また、本作には、のりプロ、すぺしゃりて、Vlash、ゆにれいど！、ホロスターズの5つのVTuber事務所／グループから26名の声優を起用したことでも、大きな話題を呼びました。公式ホームページ（ https://ninja-cats-tactics.jp/ ）にて、10体の人間キャラクターのサンプルボイスを公開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350382/images/bodyimage2】
早期アクセスの概要
早期アクセスでは、以下の要素をプレイ可能です。早期アクセス開始後、適宜アップデートにて機能追加や更新を行う予定です。
■ 早期アクセスでプレイ可能な主な内容
・16体の猫忍者キャラクターとの音声による会話・育成（性格やスキルなどがそれぞれ異なり、全キャラクター分の収録ボイスを反映）
・タクティカルバトル（シングルプレイ：NPCとの対戦）
・ストーリーモード（全22話・日本語フルボイス）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350382/images/bodyimage3】
本作品の基本情報
・ゲームタイトル：NINJA CATS: Tactics
・ジャンル：育成シミュレーション × タクティカルバトル
・対応ハード：PC（Windows）
・プレイ人数：1人（オンラインPvP公開を近日予定）
・対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）
・開発元：株式会社Pit-Step
・Steamページ：https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/
・トレーラー：https://youtu.be/Qv0jbtNWYmc
・公式サイト：https://ninja-cats-tactics.jp/
今後さらに情報公開がある場合は、弊社プレスリリースおよび、公式サイトおよび公式Xアカウント（ https://x.com/NinjaCatsTactic ）にてお知らせいたします。
配信元企業：株式会社Pit-Step
Steamページ: https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/
『NINJA CATS: Tactics』は、マイクでの「音声入力」による育成と、クラシックなターン制バトルを融合した、”新感覚”のゲームです。16タイプの性格診断をベースにした個性豊かな猫忍者たちは、プレイヤーの発言を認識し、パラメータが変化します。可愛がったり、叱ったりと自由な声かけを重ねることで、バトルでの強さや信頼関係が高まります。勝敗を決めるのは戦略だけでなく、あなたの言葉と築いた絆。AI駆動のキャラクターと心を通わせ、猫たちを成長に導く体験が、未来のゲーム体験を実現します。
本作は2026年5月22日（金）から24日（日）まで京都で開催されたインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」にて、「XR横丁 Produced by G-SMASH」内のSupercell AI Innovation Labブースに出展いたしました。会場では、『NINJA CATS: Tactics』を実際に体験いただき、AI音声認識による猫忍者とのコミュニケーションや、育成した猫忍者たちによるタクティカルバトルを多くの来場者の皆さまにお楽しみいただきました。
また、本作には、のりプロ、すぺしゃりて、Vlash、ゆにれいど！、ホロスターズの5つのVTuber事務所／グループから26名の声優を起用したことでも、大きな話題を呼びました。公式ホームページ（ https://ninja-cats-tactics.jp/ ）にて、10体の人間キャラクターのサンプルボイスを公開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350382/images/bodyimage2】
早期アクセスの概要
早期アクセスでは、以下の要素をプレイ可能です。早期アクセス開始後、適宜アップデートにて機能追加や更新を行う予定です。
■ 早期アクセスでプレイ可能な主な内容
・16体の猫忍者キャラクターとの音声による会話・育成（性格やスキルなどがそれぞれ異なり、全キャラクター分の収録ボイスを反映）
・タクティカルバトル（シングルプレイ：NPCとの対戦）
・ストーリーモード（全22話・日本語フルボイス）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350382/images/bodyimage3】
本作品の基本情報
・ゲームタイトル：NINJA CATS: Tactics
・ジャンル：育成シミュレーション × タクティカルバトル
・対応ハード：PC（Windows）
・プレイ人数：1人（オンラインPvP公開を近日予定）
・対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）
・開発元：株式会社Pit-Step
・Steamページ：https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/
・トレーラー：https://youtu.be/Qv0jbtNWYmc
・公式サイト：https://ninja-cats-tactics.jp/
今後さらに情報公開がある場合は、弊社プレスリリースおよび、公式サイトおよび公式Xアカウント（ https://x.com/NinjaCatsTactic ）にてお知らせいたします。
配信元企業：株式会社Pit-Step
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