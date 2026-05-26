自動車電子機器用ATE装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（ICT試験、FCT試験、音響試験、高周波試験）・分析レポートを発表
2026年5月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車電子機器用ATE装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動車電子機器用ATE装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の自動車電子機器用ATE装置市場は、2024年時点で22億8300万米ドルの市場規模となっており、2031年には37億2400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は7.3％と高い成長が見込まれており、自動車の電子化や高度運転支援機能の普及が市場成長を支えています。特に電動車や自動運転関連技術の発展によって、高精度試験装置への需要が急速に高まっています。
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自動車電子機器用ATE装置は、自動車用電子部品や電子システムの性能を自動的に検査・評価するための試験装置です。機能試験、安全性試験、耐久性試験、信頼性試験などを実施することが可能であり、電子制御装置、センサー、車載通信機器、ナビゲーションシステムなど幅広い部品に利用されています。
これらの装置は、さまざまな走行条件下における安定性や安全性を検証する役割を担っており、自動車産業における品質保証の中核設備となっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の自動車産業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。車載半導体や電子制御技術の高度化が進む中、高性能試験設備への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にICT試験、FCT試験、音響試験、高周波試験、その他に分類されています。ICT試験は基板配線や部品接続状態を確認する用途で利用されており、生産ラインで広く導入されています。FCT試験は製品全体の機能確認を行うため、完成品検査で重要な役割を果たしています。
また、音響試験や高周波検査は車載通信機器や先進運転支援システム向け需要の拡大によって成長しています。用途別では、商用車と乗用車に分類されており、特に乗用車分野が最大市場を形成しています。電動車や高機能車両の普及によって電子部品搭載数が増加していることが、市場成長を支えています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国を中心に自動車生産や電子部品製造が拡大しており、自動試験装置への投資が活発化しています。
北米市場では電動車や自動運転技術開発が進んでおり、高性能検査設備需要が高い状況です。欧州市場では環境規制強化や高級車向け電子制御技術発展により、市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカや南米地域でも自動車産業基盤整備に伴い、試験設備需要が拡大しています。
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競争環境では、自動試験装置メーカーや電子計測機器メーカーによる技術競争が激化しています。主要企業としては、Zhuhai Bojie Electronics、Chroma ATE、Teradyne、CYG、Secote、Wuhan Jingce Electronics、Changchuan Technology、National Instruments (NI)、Advantest、Roos Instruments、Xcerra、Cohu、Astronics、Keysight Technologies、TBG Solutions、Rohde & Schwarz、Tektronix、Cowainなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車電子機器用ATE装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動車電子機器用ATE装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の自動車電子機器用ATE装置市場は、2024年時点で22億8300万米ドルの市場規模となっており、2031年には37億2400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は7.3％と高い成長が見込まれており、自動車の電子化や高度運転支援機能の普及が市場成長を支えています。特に電動車や自動運転関連技術の発展によって、高精度試験装置への需要が急速に高まっています。
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自動車電子機器用ATE装置は、自動車用電子部品や電子システムの性能を自動的に検査・評価するための試験装置です。機能試験、安全性試験、耐久性試験、信頼性試験などを実施することが可能であり、電子制御装置、センサー、車載通信機器、ナビゲーションシステムなど幅広い部品に利用されています。
これらの装置は、さまざまな走行条件下における安定性や安全性を検証する役割を担っており、自動車産業における品質保証の中核設備となっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の自動車産業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。車載半導体や電子制御技術の高度化が進む中、高性能試験設備への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にICT試験、FCT試験、音響試験、高周波試験、その他に分類されています。ICT試験は基板配線や部品接続状態を確認する用途で利用されており、生産ラインで広く導入されています。FCT試験は製品全体の機能確認を行うため、完成品検査で重要な役割を果たしています。
また、音響試験や高周波検査は車載通信機器や先進運転支援システム向け需要の拡大によって成長しています。用途別では、商用車と乗用車に分類されており、特に乗用車分野が最大市場を形成しています。電動車や高機能車両の普及によって電子部品搭載数が増加していることが、市場成長を支えています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国を中心に自動車生産や電子部品製造が拡大しており、自動試験装置への投資が活発化しています。
北米市場では電動車や自動運転技術開発が進んでおり、高性能検査設備需要が高い状況です。欧州市場では環境規制強化や高級車向け電子制御技術発展により、市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカや南米地域でも自動車産業基盤整備に伴い、試験設備需要が拡大しています。
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競争環境では、自動試験装置メーカーや電子計測機器メーカーによる技術競争が激化しています。主要企業としては、Zhuhai Bojie Electronics、Chroma ATE、Teradyne、CYG、Secote、Wuhan Jingce Electronics、Changchuan Technology、National Instruments (NI)、Advantest、Roos Instruments、Xcerra、Cohu、Astronics、Keysight Technologies、TBG Solutions、Rohde & Schwarz、Tektronix、Cowainなどが挙げられます。