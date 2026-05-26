株式会社サンクユー、ShopifyでBtoB-EC構築に失敗する原因を解説｜「導入したのに運用が回らない」5つのパターンとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350315/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ShopifyでBtoB-ECを検討している企業向けに、導入失敗の典型パターンを整理したコラム『ShopifyでBtoB-ECを構築して失敗する5つのパターン』を公開しました。
■ Shopify導入後に「想定と違う」が増えている
Shopifyは手軽にECを始められる一方、BtoB特有の業務要件が増えることで、
・運用に合わない
・追加アプリが増える
・結局手作業が残る
・カスタマイズ費用が膨らむ
といった相談が増えています。
特に、BtoB-ECでは「EC機能」だけでなく、受注業務との整合性が重要になります。
■ よくある失敗パターン
本コラムでは、代表的な失敗例として、
・BtoB要件を整理せず導入する
・アプリ追加で複雑化する
・基幹システム連携を後回しにする
・業務フローを考慮していない
・将来拡張を想定していない
などを紹介しています。
結果として、
「運用負荷が減らない」
「結局作り直しになる」
ケースも少なくありません。
■ 問題は「Shopify」ではなく「設計不足」
コラムでは、失敗原因の本質はプラットフォームそのものではなく、
・何を効率化したいのか
・どこまで自動化したいのか
・どの業務を残すのか
を整理しないまま導入を進める点にあると解説しています。
■ BtoB-ECで重要なポイント
特にBtoBでは、
・得意先別価格
・掛売り
・承認フロー
・基幹システム連携
・再注文導線
など、一般的なECとは異なる設計が必要になります。
■ コラムはこちら
ShopifyでBtoB-ECを構築して失敗する5つのパターン
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/shopify-btob-failure/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、Shopify・EC-CUBEを含め、業務要件に合わせたBtoB-EC構築を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・Shopify／EC-CUBE比較提案
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・ShopifyでBtoB-ECを検討している
・導入後に運用負荷が増えないか不安
・基幹連携を前提に考えている
・将来の拡張性も重視したい
・BtoB-ECで失敗したくない
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ShopifyでBtoB-ECを検討している企業向けに、導入失敗の典型パターンを整理したコラム『ShopifyでBtoB-ECを構築して失敗する5つのパターン』を公開しました。
■ Shopify導入後に「想定と違う」が増えている
Shopifyは手軽にECを始められる一方、BtoB特有の業務要件が増えることで、
・運用に合わない
・追加アプリが増える
・結局手作業が残る
・カスタマイズ費用が膨らむ
といった相談が増えています。
特に、BtoB-ECでは「EC機能」だけでなく、受注業務との整合性が重要になります。
■ よくある失敗パターン
本コラムでは、代表的な失敗例として、
・BtoB要件を整理せず導入する
・アプリ追加で複雑化する
・基幹システム連携を後回しにする
・業務フローを考慮していない
・将来拡張を想定していない
などを紹介しています。
結果として、
「運用負荷が減らない」
「結局作り直しになる」
ケースも少なくありません。
■ 問題は「Shopify」ではなく「設計不足」
コラムでは、失敗原因の本質はプラットフォームそのものではなく、
・何を効率化したいのか
・どこまで自動化したいのか
・どの業務を残すのか
を整理しないまま導入を進める点にあると解説しています。
■ BtoB-ECで重要なポイント
特にBtoBでは、
・得意先別価格
・掛売り
・承認フロー
・基幹システム連携
・再注文導線
など、一般的なECとは異なる設計が必要になります。
■ コラムはこちら
ShopifyでBtoB-ECを構築して失敗する5つのパターン
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/shopify-btob-failure/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、Shopify・EC-CUBEを含め、業務要件に合わせたBtoB-EC構築を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・Shopify／EC-CUBE比較提案
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・ShopifyでBtoB-ECを検討している
・導入後に運用負荷が増えないか不安
・基幹連携を前提に考えている
・将来の拡張性も重視したい
・BtoB-ECで失敗したくない
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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