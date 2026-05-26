【最新予測】超臨界ミッドソールフォーム市場規模、2026年に290百万米ドルへ｜年平均成長率12.9%で推移予測
超臨界ミッドソールフォームとは
超臨界ミッドソールフォームは、二酸化炭素などの超臨界流体を利用して形成される先進的な発泡材料である。従来の化学発泡技術と比較して、微細かつ均一なセル構造を実現できるため、軽量性、クッション性、反発性、耐久性を高次元で両立できる点が大きな特徴となっている。
ランニングシューズにおいてミッドソールは着地衝撃の吸収と推進力の創出を担う中核部材であり、近年は競技用シューズだけでなく一般向け製品でも超臨界ミッドソールフォームの採用が拡大している。特に長距離ランナーや市民ランナーの間では、エネルギーリターン性能の向上が購買決定要因として重視される傾向が強まっている。
超臨界ミッドソールフォーム市場は、スポーツシューズの高性能化と環境配慮型製造への転換を背景に急速な拡大局面を迎えている。2025年の世界生産量は26,191トン、平均販売価格は1トン当たり4,776米ドルとなる見込みだ。
また、米国の関税政策変更や各国の産業支援策は、超臨界ミッドソールフォームのサプライチェーン再編や調達戦略に大きな影響を与えており、主要メーカーは生産拠点の多元化を進めている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350403/images/bodyimage2】
図. 超臨界ミッドソールフォームの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「超臨界ミッドソールフォーム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、超臨界ミッドソールフォームの世界市場は、2025年に125百万米ドルと推定され、2026年には140百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）12.9%で推移し、2032年には290百万米ドルに拡大すると見込まれています。
超臨界ミッドソールフォーム市場を支える成長ドライバー
超臨界ミッドソールフォーム市場の最大の成長要因は、世界的なスポーツ人口の増加と高機能シューズ需要の拡大である。近年はマラソン、トレイルランニング、フィットネス市場が成長を続けており、高反発材料への需要が急増している。
さらに、サステナブル素材への関心の高まりも市場拡大を後押ししている。超臨界発泡技術は化学発泡剤の使用量削減や工程の効率化を実現できるため、カーボンニュートラルを目指すシューズブランドから高い評価を受けている。
過去6か月間では、大手スポーツブランド各社が高反発ミッドソール搭載モデルを相次いで投入しており、特にPEBA系やTPEE系の超臨界ミッドソールフォーム採用製品がプレミアム市場で販売を伸ばしている。
技術革新と材料競争の最前線
超臨界ミッドソールフォーム市場では、EVA、TPU、TPEE、PEBAの4材料が主力製品として展開されている。
EVAはコスト競争力に優れる一方、PEBAは圧倒的な反発性能を有し、トップアスリート向けシューズでの採用が進む。TPUは耐久性に優れ、TPEEは軽量性と耐疲労性能のバランスが評価されている。
技術面では、発泡倍率の最適化、セル径制御、密度均一化が主要課題となっている。特に超臨界ミッドソールフォームの量産では、発泡時の温度・圧力制御精度が最終性能を左右するため、高度なプロセス管理能力が参入障壁となっている。
超臨界ミッドソールフォームは、二酸化炭素などの超臨界流体を利用して形成される先進的な発泡材料である。従来の化学発泡技術と比較して、微細かつ均一なセル構造を実現できるため、軽量性、クッション性、反発性、耐久性を高次元で両立できる点が大きな特徴となっている。
ランニングシューズにおいてミッドソールは着地衝撃の吸収と推進力の創出を担う中核部材であり、近年は競技用シューズだけでなく一般向け製品でも超臨界ミッドソールフォームの採用が拡大している。特に長距離ランナーや市民ランナーの間では、エネルギーリターン性能の向上が購買決定要因として重視される傾向が強まっている。
超臨界ミッドソールフォーム市場は、スポーツシューズの高性能化と環境配慮型製造への転換を背景に急速な拡大局面を迎えている。2025年の世界生産量は26,191トン、平均販売価格は1トン当たり4,776米ドルとなる見込みだ。
また、米国の関税政策変更や各国の産業支援策は、超臨界ミッドソールフォームのサプライチェーン再編や調達戦略に大きな影響を与えており、主要メーカーは生産拠点の多元化を進めている。
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図. 超臨界ミッドソールフォームの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「超臨界ミッドソールフォーム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、超臨界ミッドソールフォームの世界市場は、2025年に125百万米ドルと推定され、2026年には140百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）12.9%で推移し、2032年には290百万米ドルに拡大すると見込まれています。
超臨界ミッドソールフォーム市場を支える成長ドライバー
超臨界ミッドソールフォーム市場の最大の成長要因は、世界的なスポーツ人口の増加と高機能シューズ需要の拡大である。近年はマラソン、トレイルランニング、フィットネス市場が成長を続けており、高反発材料への需要が急増している。
さらに、サステナブル素材への関心の高まりも市場拡大を後押ししている。超臨界発泡技術は化学発泡剤の使用量削減や工程の効率化を実現できるため、カーボンニュートラルを目指すシューズブランドから高い評価を受けている。
過去6か月間では、大手スポーツブランド各社が高反発ミッドソール搭載モデルを相次いで投入しており、特にPEBA系やTPEE系の超臨界ミッドソールフォーム採用製品がプレミアム市場で販売を伸ばしている。
技術革新と材料競争の最前線
超臨界ミッドソールフォーム市場では、EVA、TPU、TPEE、PEBAの4材料が主力製品として展開されている。
EVAはコスト競争力に優れる一方、PEBAは圧倒的な反発性能を有し、トップアスリート向けシューズでの採用が進む。TPUは耐久性に優れ、TPEEは軽量性と耐疲労性能のバランスが評価されている。
技術面では、発泡倍率の最適化、セル径制御、密度均一化が主要課題となっている。特に超臨界ミッドソールフォームの量産では、発泡時の温度・圧力制御精度が最終性能を左右するため、高度なプロセス管理能力が参入障壁となっている。