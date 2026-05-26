この度、半導体・電子部品の通販サイトを運営するコアスタッフ株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：戸澤 正紀、以下 コアスタッフ)は、産業・医療用電源メーカーであるAdvanced Energy Industries, Inc.(所在地：アメリカ合衆国コロラド州、以下 Advanced Energy)と正規代理店契約を締結いたしました。

コアスタッフ運営の通販サイト『CoreStaff ONLINE』で各種電源製品の取扱いを開始いたします。









＜取扱い開始製品の一例＞

コンフィギュラブル

AC-DC オンボード型電源

DC-DC Single O/P





＜CoreStaff ONLINE 内 Advanced Energy 専用ページ＞

https://www.zaikostore.com/zaikostore/special/AdvancedEnergy





AC-DC電源、DC-DCコンバータ、高電圧電源など、幅広い電源関連製品を展開しております。

半導体製造装置・産業機器・医療機器・データセンター分野にも対応し、高機能・高効率・高信頼性を強みとした高付加価値な電源ソリューションを提供しております。

Advanced Energyのブランドには、Artesyn・Excelsys・SL Power・UltraVoltが含まれます。









【Advanced Energyについて】

Advanced Energy Logo

会社名 ： Advanced Energy Industries, Inc.

所在地 ： 1595 Wynkoop Street, Suite 800, Denver, Colorado 80202, USA

事業内容 ： 電源関連製品(AC/DC電源、DC/DCコンバータ、高電圧電源、RF電源等)の開発、製造、販売。

Advanced Energy(NASDAQ： AEIS)は、1981年の創業以来40年以上にわたり、お客様の電源の最適化を追求してきた精密電源のリーディングカンパニーです。全世界で約10,000名の従業員を擁し、12の製造拠点を含む35拠点を通じてグローバルに事業を展開しています。

900件以上の特許を保有し、半導体製造装置、産業・医療機器、データセンター、通信インフラなど、社会を支える重要分野においてユニークかつ高信頼な電源ソリューションを提供しています。

メーカーURL： https://www.advancedenergy.com/ja-jp/









【コアスタッフ株式会社について】

コアスタッフ株式会社 Logo

会社名 ： コアスタッフ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 戸澤 正紀

本社 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋8階

設立日 ： 2000年12月21日

資本金 ： 1億円

事業内容： 半導体・電子部品の正規代理店業務。

国内最大級の半導体・電子部品の通販サイト『CoreStaff ONLINE』を運営。約11万点の自社在庫と、約900万点のオンライン発注可能在庫を掲載しています。掲載在庫は、正規品のみならず、セットメーカー・代理店で余剰になった在庫を一括買取、もしくは委託販売しているため、生産中止品も多く保有しています。通販サイト会員数は約10万人(2026年4月時点)。

数量一つから製品を販売する主要サービス「ひとつから」では、約80メーカー、7万品種を在庫し、12時(正午)までの注文は即日出荷が可能です。短納期かつ小ロットで半導体・電子部品を利用したいという、エレクトロニクス業界をはじめとしたお客様の多様なニーズにお応えします。

また、自社の長野物流センター内に市場在庫専門検査機関「解析センター」を保有し、製品検査・解析を徹底している他、購入製品は1年間の保証付きです。

2020年12月には、新型コロナウイルス感染症の流行に際し、医療物資の増産、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)増産の部品供給に貢献した企業の1社として、経済産業省より感謝状を受理。

会社ビジョンにアナログとデジタルのハイブリッド営業を掲げ、コアスタッフは今後も社会的課題の解決に貢献できるよう、新しい時代に適したサービスを追求して参ります。





池袋本社を除く国内拠点は、関西、長野営業所/富山事務所、物流センター「Zero Hub」、仙台、横浜、福岡、小山。海外拠点は、香港、中国(深セン)、台湾、タイランド、アメリカ、ドイツに展開しています。





コーポレートサイトURL： https://www.corestaff.co.jp/company/

半導体・電子部品の通販サイト『CoreStaff ONLINE』URL： https://www.zaikostore.com/

物流センター「Zero Hub」(ゼロ ハブ)： https://youtu.be/tgEJX3hvdTI?si=01E8AS7YtABVUixp