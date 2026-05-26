Webアプリケーションセキュリティ製品の開発、販売を行う株式会社ビットフォレスト(本社：東京都千代田区、代表取締役：高尾 都季一、以下 ビットフォレスト)が提供するクラウド型Web脆弱性診断ツール「VAddy」が、デジタル化・AI導入補助金の対象ツールとして認定されましたのでお知らせします。









■ デジタル化・AI導入補助金2026について

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。

これまでは「IT導入補助金」という名称でしたが、今年度から名称が変更されました。





「VAddy Advancedプラン」は、2026年度の補助金対象ツールとして認定されており、月額利用料金が補助対象となります。対象サービス金額の1/2について、最大2年分・上限150万円まで補助金申請が可能となるため、導入時の負担を抑えて「VAddy Advancedプラン」をご利用いただけます。

「VAddy Advancedプラン」の導入にあたり、補助金の活用をご検討中のお客様は、下記のVAddy Webサイトよりお問い合わせください。

URL： https://vaddy.net/contact/









■ 補助金の対象となるお客様

・「VAddy Advancedプラン」の導入をご検討中の中小企業・小規模事業者の方が対象となります。

・過去に対象サービスを導入されたことがあるお客様や、交付決定前にすでに契約・導入を行っているお客様は対象外となりますのでご注意ください。

・過去に他社システムの導入において「旧：IT導入補助金」に採択された方でも、「デジタル化・AI導入補助金2026」への申請は可能です。ただし、「IT導入補助金2022」から「IT導入補助金2025」までの期間に交付決定を受けた事業者については、申請条件が異なる場合があります。

・詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。

https://it-shien.smrj.go.jp/





【補助金額について】

・補助金額は、対象サービス金額の1/2以内です。金額の範囲は5万円以上、150万円未満となります。

・補助対象には、ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導入関連費が含まれます。クラウド利用費については、最大2年分までが対象となります。

・補助金を24ヶ月分利用する場合には、2年間の契約が必要となります。





【補助金申請の締切】

・2026年6月以降の通常枠の申請締切は、次の通りです。

2次締切分：2026年6月15日(月) 17:00

3次締切分：2026年7月21日(火) 17:00

4次締切分：2026年8月25日(火) 17:00

・詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。

https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/normal/

https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/









■ VAddyについて

「VAddy」は、国内市場売上シェアNo.1(*)を長年獲得したクラウド型WAF「Scutum(スキュータム)」の開発チームが開発している、今もっとも手軽で高速な純国産のクラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。従来の脆弱性診断ツールのように導入前トレーニングや複雑な設定作業を必要とせず、簡単なブラウザ操作だけで未経験者でも最短10分で初回の検査を開始できる手軽さが支持され、数人規模のスタートアップ企業から数万人規模の大企業まで幅広く利用されています。









■ VAddy Advancedプランについて

VAddy Advancedプランは、IPAの提唱する「安全なウェブサイトの作り方(チェックリスト)」の全項目に対応したプランです。









■本文内でご紹介したビットフォレスト製品について

VAddy公式Webサイト ： https://vaddy.net/ja/

Scutum公式Webサイト： https://www.scutum.jp/





* 2010年度から2021年度の実績

( https://www.scutum.jp/topics/waf_leader.html )









■ 株式会社ビットフォレストについて

会社名 ： 株式会社ビットフォレスト

所在地 ： (東京本社)

東京都千代田区神田錦町1-17-5 Daiwa神田橋ビル 8F

(福岡オフィス)

福岡県福岡市中央区天神4-6-28 いちご天神ノースビル 6F

代表者 ： 代表取締役 高尾 都季一

設立 ： 2002年2月

事業内容 ： Webアプリケーションセキュリティ事業

(Scutum、VAddy、Loggol等の開発・提供)

取扱製品 ： クラウド型Web脆弱性診断ツール「VAddy(バディ)」

https://vaddy.net/ja/

クラウド型Web攻撃ログ分析ツール「Loggol(ロゴル)」

https://www.loggol.jp/

クラウド型Webアプリケーションファイアウォール

「Scutum(スキュータム)」

https://www.scutum.jp/

コーポレートサイト： https://www.bitforest.jp/