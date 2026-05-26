道の駅おがわまち(所在地：埼玉県比企郡小川町、運営：株式会社LSP)は、2026年5月30日(土)でリニューアルオープンから1周年を迎えます。おかげさまで総来場者数が72万人(2026年4月末時点)を突破いたしました。この1年のご愛顧に感謝を込めまして、2026年5月29日(金)～6月7日(日)までの10日間、『1周年祭』(おがわまち1周年、ありがとう感謝祭)を開催します。

期間中は、「1」にまつわるイベントを多数ご用意し、日頃お越しいただいているお客様や生産者様に1周年の感謝をお伝えいたします。お馴染みの農産物イベントはもちろん、初開催となる一夜限りの「夜祭の開催」や、1周年を記念し復活する「デカ盛りグルメの提供」、人気商品のベーカリーイベント「ビッグあんぱん重さ当てチャレンジ」「10mパン食い競争」、1周年を祝して「アニバーサリーロールの発売」など、楽しくお得に道の駅を堪能できるイベントが盛りだくさんとなっております。道の駅おがわまちが総力をあげた『1周年祭』をご存分にお楽しみください。





道の駅おがわまち『1周年祭』を2026年5月29日(金)～6月7日(日)に開催





■道の駅おがわまち『1周年祭』(おがわまち1周年、ありがとう感謝祭)について

2025年5月にリニューアルオープンした当駅は、地域の農畜産物が集約する、“食×工芸×自然”が融合した体験型食のテーマパークです。小川町は埼玉県の中央部よりやや西に位置し、雄大な自然と清らかな水によって発酵や醸造の文化が根付き、土地の風土が育んだ多彩な食文化が今も大切に受け継がれています。

道の駅が地域活性化交流拠点として、「人と自然と食が結び合う、小川町の輝き―小川町の想いと恵みを繋ぐ場所」へと、小川町の歴史・文化・自然が織りなす魅力を未来へとつなぎ、心ふれあう場所としてこれからも存在し続けてまいります。おかげさまで2026年5月30日(土)でリニューアルオープンから1周年を迎えます。日頃ご愛顧いただいているお客様に感謝の気持ちを込めて、『1周年祭』(おがわまち1周年、ありがとう感謝祭)を開催いたします。埼玉県産の農産物が1円で購入できる「1円市」や1分間で地元農産物が詰め放題の「1分間の農産物詰め放題チャレンジ」、里山ごはん食堂の人気メニュー“ネギまるごと1本肉巻きうどん”が「1,111円」、けんぴとみたらしおがわ庵の人気メニュー“こがしみたらし”が「111円」で購入できる「人気メニューの特売」など、「1」にまつわるコンテンツをご用意しております。さらに、初開催となる「夜祭」をオープン日の5月30日(土)に実施いたします。縁日やBBQ、お酒飲み比べなど、老若男女が楽しめるコンテンツを多数ご用意しております。夜祭では「わんこソフト1分間チャレンジ」を実施するなど、朝から夜まで「1」にまつわるコンテンツをお楽しみいただけます。









■「1」にまつわるコンテンツ

●1円市

埼玉県産の農産物を1周年の「1」にちなみ、1円で販売いたします。数量限定となりますのでお早めにお買い求めください。





＜概要＞

実施日 ：5月29日(金)、30日(土)の2日間のみ

時間 ：9:15～(※無くなり次第終了)

価格 ：1円

定員 ：各日40名様程度

実施場所：屋外テント

参加条件：店内でのお買い物2,000円(税込)以上の当日レシートご提示(合算可)で一度のみご参加可能です。

※おひとり様一度のみ

※1種類5個まで





●1分間の農産物詰め放題イベント

埼玉県産の農産物がお得にゲットできる詰め放題イベント。1分間の詰め放題のほか、各日異なる制限時間と品目で詰め放題を実施いたします。お得にさまざまな種類の農産物をゲットできるチャンスです。





＜概要＞

実施日：5月31日(日)～6月7日(日)の8日間のみ

場所 ：店頭特設会場

定員 ：各日40名様程度(※無くなり次第終了)





・5月31日(日)「10秒間でキャベツ抱え込み」

時間 ：9:15～(※無くなり次第終了)

参加費：500円(税込)





・6月1日(月)「お米すくいどり」

時間 ：10:00～(※無くなり次第終了)

参加費：500円(税込)





・6月2日(火)「1分間新じゃがいも詰め放題」

時間 ：10:00～(※無くなり次第終了)

参加費：400円(税込)





・6月3日(水)「お米すくいどり」

時間 ：10:00～(※無くなり次第終了)

参加費：500円(税込)





・6月4日(木)「1分間新玉ねぎバケツタワー」

時間 ：10:00～(※無くなり次第終了)

参加費：400円(税込)





・6月5日(金)「野菜つかみ取りチャレンジ」

時間 ：9:15～(※無くなり次第終了)

参加費：400円(税込)

内容 ：とうもろこし、じゃがいも、にんじん、新玉ねぎ





・6月6日(土)「とうもろこしGET玉入れ」

時間 ：9:15～(※無くなり次第終了)

参加費：500円(税込)





・6月7日(日)「1分間ミニトマトカップ詰め放題」

時間 ：9:15～(※無くなり次第終了)

参加費：400円(税込)





※天候により農産物のイベント内容は変更になる可能性がございます。





農産物詰め放題イベント





●「里山ごはん食堂」「けんぴとみたらしおがわ庵」の人気メニューの特売

「里山ごはん食堂」と「けんぴとみたらしおがわ庵」の人気メニューをお得にお召し上がりいただける特売を実施します。数量限定となりますので、お早めにお越しください！





・「ネギまるごと1本肉巻きうどん」(里山ごはん食堂)

＜概要＞

実施日 ：5月29日(金)～31日(日)、6月5日(金)～7日(日)の6日間のみ

時間 ：10:00～(※無くなり次第終了)

数量 ：各日11食限定

価格 ：1,870円(税込)→特別価格 1,111円(税込)

販売場所 ：里山ごはん食堂

アレルギー：小麦・卵・豚肉・大豆・さば





「ネギまるごと1本肉巻きうどん」1,111円





・「こがしみたらし団子串1本竹筒」(けんぴとみたらしおがわ庵)

＜概要＞

実施日 ：5月29日(金)、6月5日(金)の2日間のみ

時間 ：14:15～(※無くなり次第終了)

数量 ：各日111食限定

価格 ：180円(税込)→特別価格 111円(税込)

実施場所 ：けんぴとみたらしおがわ庵

アレルギー：小麦・大豆









・「大筒みたらし」(けんぴとみたらしおがわ庵)

＜概要＞

実施日 ：5月29日(金)～6月7日(日)

時間 ：9:00～(※無くなり次第終了)

価格 ：1,800円(税込)→特別価格 1,111円(税込)

実施場所 ：けんぴとみたらしおがわ庵

アレルギー：小麦・大豆





(左)「こがしみたらし団子串1本竹筒」111円／(右)「大筒みたらし」1,111円





■初開催「夜祭」について

初開催となる一夜限りの「夜祭」。通常17:00で閉店となる当駅ですが、オープン日である5月30日(土)は、ご愛顧いただいているお客様に少しでも長く、道の駅をお楽しみいただけるように夜祭を実施いたします。

＜概要＞

実施日 ：5月30日(土)のみ

時間 ：18:00～20:30

実施場所：道の駅おがわまち

タイムスケジュール：18:00～ 夜祭 開始

(里山ごはん食堂のメニューを一部販売、縁日・お酒

飲み比べの実施、BBQメニューのご提供、

オガワソフトのご提供など)

19:00～ わんこソフト1分間チャレンジ

20:00～ ビンゴ大会

20:30 夜祭 終了





●わんこソフト1分間チャレンジ

“わんこそば”ならぬ「わんこソフト」。1分間の制限時間内にどれだけソフトクリームを食べられるか挑戦していただきます。優勝者には、当駅オリジナルノベルティグッズをプレゼント！

＜概要＞

実施日 ：5月30日(土)のみ

時間 ：19:00～※18:30より整理券を配布。定員に達し次第終了。

定員 ：先着15名

価格 ：500円(税込)

実施場所 ：キッズスペース周辺

アレルギー：乳成分





わんこソフト1分間チャレンジ(イメージ)





●ビンゴ大会

夜祭にお越しいただいた方皆様がご参加いただけるビンゴ大会です。夜祭開始時に、ご来店いただいた方、1人につき1枚ずつお渡しいたします。景品は、当店おすすめの商品をプレゼントいたします。

＜概要＞

実施日 ：5月30日(土)のみ

時間 ：18:00～

定員 ：カードが無くなり次第終了

参加費 ：無料

実施場所：キッズスペース周辺





ビンゴ大会(イメージ)





■農産物の特売スケジュール

埼玉県産の農産物をお得にご購入いただける特売を期間中毎日、実施いたします。各日異なる品目となり、数量限定発売のためお早めにお買い求めください。





＜概要＞

実施日 ：5月29日(金)～6月7日(日)

時間 ：16:15～※6月1日(月)～4日(木)は14:00～

数量 ：各日30個(※無くなり次第終了)

販売場所：農産物直売所





＜5月29日(金)＞

いちご(あまりんorべにたま) 500円(税込)/pc

中玉トマト 150円(税込)/pc





＜5月30日(土)＞

いちご(あまりんorべにたま) 500円(税込)/pc

トマト 300円(税込)/kg





＜5月31日(日)＞

にんじん 100円(税込)/pc

じゃがいも 200円(税込)/pc





＜6月1日(月)＞

新玉ねぎ 200円/pc

きゅうり 100円/pc





＜6月2日(火)＞

トマト 300円(税込)/kg

たまご 500円(税込)/pc





＜6月3日(水)＞

きゅうり 100円(税込)/pc

たまご 500円(税込)/pc





＜6月4日(木)＞

新玉ねぎ 200円(税込)/pc

中玉トマト 150円(税込)/pc





＜6月5日(金)＞

じゃがいも 200円(税込)/pc

ミニトマト 150円(税込)/pc





＜6月6日(土)＞

いちご(あまりんorべにたま) 500円(税込)/pc

新たまねぎ 200円(税込)/pc





＜6月7日(日)＞

いちご(あまりんorべにたま) 500円(税込)/pc

きゅうり 100円(税込)/pc





※収穫状況により内容が変更となる可能性がございます。









■1周年祭限定イベント

●サンキュー(390円)セットの販売

当駅人気商品を感謝を込めた特別価格「390円」で販売いたします。





・オガワソフト ミルク

＜概要＞

実施日時 ：5月29日(金)、6月5日(金) 10:00～11:00

6月1日(月)～4日(木) 15:00～16:00

価格 ：420円(税込)→特別価格 390円(税込)

実施場所 ：オガワソフト

アレルギー：乳成分・小麦・大豆





「オガワソフト ミルク」390円





・ベーカリーおがわっ子 サンキューセット

ベーカリーおがわっ子にて販売している小川和紙あんぱんをはじめとした人気パンをお得なセットにして販売いたします。小川和紙あんぱん1つと、その他の人気パン2つをギフトボックスに入れた商品です。

＜概要＞

実施日時 ：5月29日(金)、6月5日(金) 15:15～

価格 ：1,000円相当→390円(税込)

数量 ：11セット限定(※無くなり次第終了)

内容 ：小川和紙あんぱん1つ

その他ベーカリーおがわっ子のパン2つ

実施場所 ：ベーカリーおがわっ子

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆





「ベーカリーおがわっ子 サンキューセット」390円(イメージ)





●豊作すいーとぽてとつかみ取り

当駅オリジナルの人気商品を豪快につかみ取りができる楽しいイベントです。

＜概要＞

実施日時 ：5月29日(金)、6月5日(金) 12:15～

参加費 ：500円(税込)

ルール ：片手で掴めるだけお持ち帰りいただけます。

実施場所 ：物販エリア「豊作すいーとぽてと」

アレルギー：卵・乳成分・大豆





豊作すいーとぽてとつかみ取り





●10mパン食い競争

小川和紙あんぱんに見立てたカードをゲットできるまでのタイムで競っていただきます。最速タイムを記録された方には、豪華景品をプレゼントいたします。

＜概要＞

実施日時：5月30日(土)、6月7日(日) 10:15～

※店頭特設テントにて10:00より整理券を配布。定員に達し次第終了。

参加費 ：300円(税込)

定員 ：先着20名様

ルール ：スタートと同時にグルグルバットで回転した後、10m先の小川和紙

あんぱんのカードを目指して走っていただきます。ジャンプで

あんぱんカードをゲットしていただき、ゴールまでのタイムを競います。

景品 ：(優勝者)ビッグあんぱん／(参加賞)小川和紙あんぱん

実施場所：店頭特設会場





10mパン食い競争





●デカ盛りトライアル

1周年を記念して復活する総重量約4.5kgのデカ盛りメニュー「里の大山 デカ盛りおがわ丼」。この商品を制限時間15分以内に完食できるか挑戦していただきます。完食できたら料金は無料となります！

＜概要＞

実施日時：5月30日(土)、31日(日)、6月6日(土)、7日(日) 12:15～

(※定員に達し次第終了)

※里山ごはん食堂内のキッズスペース付近にて11:15より整理券を配布予定。

参加費 ：(成功の場合)無料／(失敗の場合) 6,050円(税込)

定員 ：各日先着3組様限定

※1組＝男性3名様または女性4名様でチャレンジしていただきます。

ルール ：総重量約4.5kg「里の大山 デカ盛りおがわ丼」を制限時間15分以内に

完食できれば成功。完食できなかった場合は、6,050円をいただきます。

実施場所：里山ごはん食堂





デカ盛りトライアル 「里の大山 デカ盛りおがわ丼」





●人気商品「おいもチップ・葱っぷすのすくいどり」

当駅オリジナル商品「おいもチップ」と「葱っぷす」を贅沢にすくいどりができます。甘いとしょっぱいを交互にお楽しみいただけます。

＜概要＞

実施日時 ：5月30日(土)、6月6日(土) 14:15～

参加費 ：500円(税込)

定員 ：先着15名様限定

ルール ：スコップ1杯で掬えた分をGET！

実施場所 ：物販エリア特設会場

アレルギー：(葱っぷす)えび・小麦・乳成分・大豆・ごま

(おいもチップ)なし





(上)「葱っぷす」／(下)「おいもチップ」





●ビッグあんぱん重さ当てチャレンジ

「ベーカリーおがわっ子」の人気商品「ビッグあんぱん」の“重さ”を当てるゲームです。誤差＋-10gの方の中から抽選で20名様に景品をプレゼントいたします。

＜概要＞

実施日 ：5月29日(金)～31日(日)、6月5日(金)～7日(日)

時間 ：9:00～17:00

参加費 ：無料

ルール ：実際のビッグあんぱんを持ち上げていただき、重さを予想して

いただきます。参加時に「お名前、住所、予想重量」をご記入いた

だきます。当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

実施場所：ベーカリーおがわっ子内特設会場





「ビッグあんぱん」と「小川和紙あんぱん」比較





●かりんとう饅頭詰め放題

新井武平商店さんの赤味噌を使用した埼玉味噌かりんとう饅頭を詰め放題できる贅沢なイベントです。

＜概要＞

実施日時 ：5月31日(日) 10:15～(※定員に達し次第終了)

参加費 ：880円(税込)

定員 ：先着30名様限定

ルール ：指定のカップに50秒間で詰めていただきます。かりんとう饅頭を

押し潰したり、切ったり、形を崩す行為は禁止となります。

最後に蓋が閉まればOKです。

実施場所 ：店頭特設会場

アレルギー：小麦・大豆





●秩父味噌盛り放題

埼玉県の特産品で伝統のある秩父味噌が木べらですくい放題です。

＜概要＞

実施日時 ：5月31日(日)、6月7日(日) 14:15～(※定員に達し次第終了)

参加費 ：500円(税込)

定員 ：先着30名様限定

ルール ：指定のお椀に20秒間で盛っていただきます。崩れないよう、

タワーのように盛るのがポイントです。

必ず木べらで味噌を触るようにお願いします。

実施場所 ：店頭特設会場

アレルギー：小麦・大豆





●極細おいものけんぴ詰め放題

当駅オリジナル商品「極細おいものけんぴ」。普段、行列ができることもあるこの商品を、詰め放題でお届けします。

＜概要＞

実施日時 ：6月6日(土) 10:15～(※定員に達し次第終了)

参加費 ：500円(税込)

定員 ：先着50名様限定

ルール ：指定のお皿に20秒間で盛っていただきます。

当店はとても細いおいものけんぴを販売しております。

折らないように優しく盛ってください。

実施場所 ：店頭特設会場

アレルギー：小麦・大豆





「かりんとう饅頭詰め放題」880円／「秩父味噌の盛り放題」500円／「極細おいものけんぴ詰め放題」500円





■1周年を祝してお祝いの限定商品が登場！

●里山ごはん食堂

・里の大山 デカ盛りおがわ丼

総重量約4.5kgのデカ盛りメニュー。深谷ねぎを1本使用した「ネギまるごと1本カツ」や小川町の和紙をイメージした「和紙カツレツ」など埼玉県を感じることができる一品。

価格 ：6,050円(税込)

販売期間 ：5月29日(金)～

アレルギー：小麦・卵・乳成分・豚肉・牛肉・鶏肉・大豆・胡麻





・仙元山頂上丼

小川町の里山「仙元山」をイメージしたメニューです。彩り豊かな海鮮を山のように豪快に盛り付け、仙元山の山頂に存在した「青山城」を表現した“お城モナカ”を添えました。

価格 ：1,980円(税込)

販売期間 ：5月29日(金)～

アレルギー：小麦・大豆・さけ・いくら・ごま





「里の大山 デカ盛りおがわ丼」6,050円／「仙元山頂上丼」1,980円





●けんぴとみたらしおがわ庵

・アニバーサリーロール

1周年を記念した全長45cmの特大ロールケーキ。ココアスポンジの中には、埼玉県産いちごと北海道産生クリームをたっぷり包み込み、見た目のインパクトと食べ応えを両立した特別なロールケーキに仕上げました。

価格 ：2,500円(税込)

販売期間 ：5月29日(金)～

数量 ：各日3食限定

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆





・けんぴとみたらしおがわ庵ソフト

香ばしく焼き上げたみたらし団子を一本まるごとトッピングし、濃厚ミルクソフトとみたらしけんぴを合わせた、和と洋を楽しめる贅沢な一品。けんぴとみたらしおがわ庵の人気商品を詰め込んだ周年祭限定商品です。

価格 ：600円(税込)

販売期間 ：5月29日(金)～

アレルギー：乳成分・小麦・大豆





・オガワ盛りモリモリソフト

コーン2個分以上のミルクソフトをたっぷり盛り付けたインパクト抜群の限定ソフトクリーム。濃厚なミルク感あふれる味わいはそのままで、見た目も楽しめる特別仕様です。

価格 ：900円(税込)

販売期間 ：5月29日(金)～

数量 ：各日10食限定

アレルギー：乳成分・小麦・大豆





「アニバーサリーロール」2,500円／「けんぴとみたらしおがわ庵ソフト」600円／「オガワ盛りモリモリソフト」900円





■屋外にて開催されるイベント

●おがわウィンドアンサンブル

小川町とその近郊在住の高校生及び社会人40名あまりの団員で構成されている楽団。音楽を通じて福祉活動や文化の発展に貢献するために、演奏会の開催をはじめ、福祉施設への訪問、地域行事の参加など、さまざまな音楽活動を行っています。

＜概要＞

実施日 ：5月30日(土)

時間 ：11:00～／14:00～

観覧費 ：無料

実施場所：屋外特設ステージ





おがわウィンドアンサンブル





●歩風゜/MEI

2001年に小川町に興したよさこいチーム。従来のよさこいにはないHIPHOPやジャズダンスの要素を組み込むことで、新しいよさこいの世界を創造されています。

＜概要＞

実施日 ：5月31日(日)

時間 ：11:00～／14:00～

観覧費 ：無料

実施場所：屋外特設ステージ





歩風゜/MEI





●埼玉県立小川高等学校 書道部

小川町駅の近くにある高校の書道部が書道パフォーマンスを披露。

＜概要＞

実施日 ：6月7日(日)

時間 ：11:00～／14:00～

観覧費 ：無料

実施場所：屋外特設ステージ





埼玉県立小川高等学校 書道部





■「おがわまち1周年 ありがとう感謝祭」概要

【イベント名称】 おがわまち1周年 ありがとう感謝祭

【時間】 9:00～17:00※店舗により異なります。

【場所】 道の駅おがわまち

【開催日程】 2026年5月29日(金)～6月7日(日)

【イベントスケジュール】

・5月29日(金)

9:15 ～ 1円市

10:15～ オガワソフトミルク390円

12:15～ 豊作すいーとぽてとつかみ取り

14:15～ みたらし団子111円

15:15～ ベーカリー390円セット

16:15～ 農産物の特売





・5月30日(土)

9:15 ～ 1円市

10:15～ 10mパン食い競争

12:15～ デカ盛りトライアル

14:15～ おいもチップ/葱っぷすすくいどり

15:15～ 大じゃんけん大会

16:15～ 農産物の特売

18:00～ 夜祭





・5月31日(日)

9:15 ～ キャベツ抱え込み

10:15～ かりんとうまんじゅう詰め放題

12:15～ デカ盛りトライアル

14:15～ 秩父味噌盛り放題

15:15～ 大じゃんけん大会

16:15～ 農産物の特売





・6月1日(月)～4日(木)

終日 道の駅おがわまちのスタンプカード2倍

10:00～ 詰め放題イベント

14:00～ 農産物の特売

15:00～ オガワソフト 390円





・6月5日(金)

9:15 ～ 野菜つかみ取りチャレンジ

10:15～ オガワソフトミルク 390円

12:15～ 豊作すいーとぽてとつかみ取り

14:15～ みたらし団子 111円

15:15～ ベーカリー 390円セット

16:15～ 農産物の特売





・6月6日(土)

9:15 ～ とうもろこしGET玉入れ

10:15～ 極細おいものけんぴ詰め放題

12:15～ デカ盛りトライアル

14:15～ おいもチップ/葱っぷすすくいどり

15:15～ 大じゃんけん大会

16:15～ 農産物の特売





・6月7日(日)

9:15 ～ 1分間ミニトマトカップ詰め放題

10:15～ 10mパン食い競争

12:15～ デカ盛りトライアル

14:15～ 秩父味噌盛り放題

15:15～ 大じゃんけん大会

16:15～ 農産物の特売





※価格はすべて税込み価格です。









■「道の駅おがわまち」について

都心からわずか1時間半。埼玉県比企郡小川町大字小川1220-1に位置する「道の駅おがわまち」は、「食×工芸×自然」が融合した体験型の食のテーマパークとして、今年5月にリニューアルオープンしました。地域の農畜産物を集めた直売所や食堂に加え、国の重要無形文化財に登録された「細川紙」の産地ならではの和紙工房や伝統工芸施設、ふれあい広場、レンタサイクルなど、里山を巡りながら楽しめる多彩な施設を備えています。里山の恵みや地場の文化を“体験”とともに味わうことができる地域の拠点として、地元の方々はもちろん、観光スポットとしても多くの来訪者でにぎわっています。









■「道の駅おがわまち」施設概要

名称 ： 道の駅おがわまち

所在地 ： 埼玉県比企郡小川町大字小川1220-1

面積 ： 23,893m2

駐車台数 ： 普通車186台／身障者用6台／妊婦等3台／大型車10台／

EV充電2台 計207台

施設設備 ： トイレ38器／情報提供施設、休憩施設、観光案内スペース、

キッズスペース、非常用電源、備蓄倉庫、貯水槽、公衆無線LAN、

物販施設、飲食施設、イベント広場、バス停留所、EV充電施設、

紙漉き体験施設、展示施設

営業時間 ： 午前9時～午後5時

電話番号 ： (物販・飲食等) 0493-81-5655

管理運営 ： アイル・コーポレーション株式会社、株式会社TTC

施設運営 ： 株式会社LSP

公式サイト ： https://michinoeki-ogawamachi.com/





道の駅おがわまち





■管理運営

会社名 ： アイル・コーポレーション株式会社

代表者 ： 代表取締役 町田 哲雄

所在地 ： 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-9-10

主な事業内容： PPP事業、総合ビルメンテナンス業務、施設運営マネジメント業務、

医療関連サービス業務、グラウンド・公園緑地管理業務、

飲食施設関連サービス業務、住宅関連サービス業務

URL ： https://www.i-ll-group.co.jp/i-ll/

会社名 ： 株式会社TTC

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀686番地

主な事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理、

ブランド店舗の開発・運営、地域創生コンサルタント事業、

店舗プロデュース全般、食のテーマパークの開発・運営、

道の駅の運営、観光土産品の企画、開発、卸販、販売、

美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売、宿泊・温浴事業、

6次産業化ビジネス(農業)

URL ： https://www.ttc-gr.co.jp









■施設運営

会社名 ： 株式会社LSP

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 埼玉県比企郡小川町東小川2丁目22番地1

主な事業内容： 道の駅おがわまちの管理運営、観光土産品の開発、製造及び販売、

工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、飲食店の経営、

地域商社事業に関する業務

URL ： https://lsp-ogawatown.com/