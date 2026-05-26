biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web：https://biid.jp/ ）は、2026年5月より、運営する「横浜港ボートパーク」（神奈川県横浜市 Web：https://www.boatpark.yokohama/）内のカフェ・レストラン「Hemingway横浜」にて、ケータリングサービスを開始いたします。第一弾として、日本丸メモリアルパーク内の多目的ルーム利用を対象に、法人懇親会・パーティー・ウェディング二次会など、さまざまなシーンでご利用いただけるパーティープランの提供を開始いたしました。

サービス開始の背景・コンセプト

「Hemingway横浜」は、会員制都市型マリンリゾート「横浜港ボートパーク」に位置し、みなとみらいの景色を望むロケーションと、スープカレーやベーグルフレンチトースト、本格オーシャンビューBBQなどの多彩なメニューで、多くの皆様にご利用いただいております。この度、「レストランの味をイベントシーンでも気軽に楽しんでいただきたい」という想いから、ケータリングサービスを開始いたします。 第一弾として、日本丸メモリアルパーク内の多目的ルーム利用向けに、料理・ドリンク・会場準備までを含めたパーティープランをご提供いたします。

「ヘミングウェイ ケータリングサービス」3つの特長

１．日本丸メモリアルパーク内 多目的ルーム利用に対応 みなとみらいを感じられる日本丸メモリアルパーク内の多目的ルームにて、法人懇親会や交流会、各種パーティーなどにご利用いただけます。

２．準備・設営から後片付け・撤収までトータルサポート お料理やドリンクの準備はもちろん、会場セッティングから後片付け・撤収までスタッフが対応いたします。

３．少人数から40名規模まで柔軟に対応 アットホームなパーティーから、法人利用まで、ご予算や人数に合わせたプランをご提案いたします。

シーンに合わせた選べる3つのケータリングプラン

【Aプラン】カジュアルに楽しむお手軽プラン 価格： 3,800円（税込）/ 1名様 内容： シーザーサラダ、スモークサーモンとルッコラセルバチコ、生ハムとサラミの盛り合わせ、本日のパスタ、ポテトフライ、唐揚げ、フィッシュフライ

【Bプラン】法人様一番人気！ボリューム満足プラン 価格： 4,800円（税込）/ 1名様 内容： Aプランの内容 ＋ ブルスケッタ、ガーリックシュリンプ

【Cプラン】特別な記念日やレセプションに。豪華特選プラン 価格： 5,800円（税込）/ 1名様 内容： シーザーサラダ、ブルスケッタ、スモークサーモン、生ハムとサラミ、本日のパスタ、牡蠣の浜焼き、旬の魚介のブイヤベース風、特選牛のステーキ

※すべて立食形式のフルサービスプランです（メニューはすべて一例となります）。 ※ドリンクオプション： ソフトドリンクフリーフロー（ウーロン茶、オレンジ、グレープフルーツ等）をお一人様1,200円で追加可能です。その他アルコール（瓶ビール等）もご用意しています。 ※アレルギー対応や、特定の食材を除いたメニュー構成など、柔軟に対応いたします。

ご利用の流れ

１.お問い合わせ・お見積り：Webフォームまたはお電話にて、日時・人数・ご希望プランをご連絡いただきます。 ２.詳細打ち合わせ： メニュー詳細や会場設営、ご要望等をヒアリングいたします。 ３.ご成約・お支払い： 内容確定後、正式受注となります。 ４.当日お届け・設営・撤収： スタッフが会場準備から撤収まで対応いたします。

サービス概要・店舗情報

店名 ： Hemingway（ヘミングウェイ）横浜 住所 ： 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1-1 横浜港ボートパーク アクセス ： JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」徒歩5分、みなとみらい線「みなとみらい駅」「馬車道駅」徒歩10分 WEBサイト ：https://hemingway-yokohama.cafe/

Hemingway横浜について

https://hemingway-yokohama.cafe/catering/flow/?plan=plan_a https://hemingway-yokohama.cafe/catering/

Hemingway横浜は、横浜・みなとみらいの「桜木町駅」から徒歩5分、会員制都市型マリンリゾート「横浜港ボートパーク」の海の上に佇むカフェ＆バー・レストランです。小説「老人と海」で知られるアーネスト・ヘミングウェイにインスパイアされた店内は、船旅を思わせるインテリアが散りばめられた非日常的な空間。窓の外に広がる青い海と空、きらめくみなとみらいの夜景など、時間帯ごとに表情を変える贅沢なロケーションが魅力です。会員制施設内に位置していますが、ビジター利用も幅広く受け入れております。メディア掲載実績も多数あり、看板メニューのスープカレーや自慢のベーグルフレンチトースト、手ぶらで楽しめるオーシャンビュー本格BBQなどの多彩なメニューは、多くのビジター様や会員の皆様に愛されています。

会社概要

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

お問い合わせ

biid株式会社 担当：松尾・尾上 電話番号：050-2018-0924 E-mail：koho@biid.jp