biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）が運営する「大阪北港マリーナ（大阪府此花区 Web: https://www.hokkomarina.com/ ）」は、2026年6月6日（土）に開催される花火イベント「OSAKA BAY SKYLUMINA」に合わせ、混雑や場所取りのストレスなく、圧倒的な臨場感とラグジュアリーな空間で花火を鑑賞できる各種特別プランの予約受付を開始いたしました。

「人混み」から解放される、新しい花火大会の過ごし方

「花火大会に行きたいけれど、大混雑や事前の場所取りが大変……」といったお悩みを解消し、大切な人とゆっくり座って“最高の瞬間”を分かち合える特別な空間をご用意しました。今回は、全席VIP仕様の「花火観覧席」をはじめ、プレミアムBBQ、海上からの貸切クルーズ、宿泊プランなど、スタイルに合わせて選べるマリーナならではのご褒美花火体験をお届けします。

会場入場料について

本イベント当日は、マリーナ会場内への入場に以下のチケットが必要となります。 大人： 5,000円 / 名 小中学生： 2,500円 / 名 未就学児： 無料 ※「③クルーズプラン」「④宿泊プラン」には、上記入場料があらかじめ含まれております。

スタイルで選べる4つの花火鑑賞プラン（席数限定）

① 【席のみ予約】17時エリア入場開始！全席VIP仕様の特等席プラン（1席最大4名まで・入場料別）

「まずは快適な席を確保して、フードやドリンクは当日好きなものを楽しみたい」という声にお応えし、贅沢な空間を独占できる「席のみ予約」。すべての席がVIP仕様となり、17:00からVIPエリアへの早期入場・滞在が可能です。 ＜観覧席ラインナップ＞ ※すべて4名1セット単位の料金です。 ・【SSVIP席】 50,000円（税込） 専用お手洗い完備の最上級空間。開放的な「2階テラスソファ席」またはリゾート感溢れる「1階プールサイドソファ席」から選べます。 ・【SVIP席】 30,000円（税込） プールサイドのテラス席。1階席ならではの、目の前の水面に映る花火と大迫力の音響を快適に楽しめます。 ・ 【VIP席】 10,000円（税込） リーズナブルに楽しむ王道席。みんなでワイワイ過ごせる「屋外テーブル席」と、別途プレミアムBBQも楽しめる自由度抜群の「屋外大型ベンチ席」をご用意。

② 【プレミアムBBQ】手ぶらで贅沢なお肉を堪能（入場料別）

大人気のBBQプランは、内容を「プレミアムBBQコース」に一本化。17:00にBBQがスタートし、開放的な屋外大型ベンチ席で本格お肉を堪能したあと、そのまま大迫力の花火観覧へと移れる贅沢なタイムスケジュールでお届けします。 コース料金： 5,830円 / 名（税込） 会場（座席）： VIP 屋外大型ベンチ席 ※本プランに飲み放題は含まれません。ドリンクは会場内の屋台にてご購入いただけます。 ※BBQプランのご利用には、コース料金のほか、別途「会場入場料（人数分）」および「屋外大型ベンチ席料（1組10,000円）」が必要です。

③【観覧クルーズ】海上という名の独占。最上級の非日常体験（入場料込）

プライベートクルーザーで出航。人混みを一切気にせず、遮るもののない海上から花火とドローンショーを特等席で見上げる、これ以上ない最高峰の贅沢プランです。 料金： 大人 50,000円 / 小中学生 25,000円（税込） 特典： 缶ドリンク飲み放題付き

④ 【宿泊プラン】帰りの混雑なし。花火の余韻に浸るマリーナステイ（入場料込）

花火を楽しんだ後、そのままマリーナ内のホテルまたはグランピングに宿泊できるプラン。夜遅くまでゆっくりと贅沢な時間を過ごせる、究極のご褒美プランです。 料金： 1部屋・1泊 35,000円～（税込） 予約： https://www.489pro-x.com/ja/s/hokkomarina/search/

「待ち時間」が「楽しいイベント」に変わるコンテンツ

http://hokkomarina.com/fireworksviewing/reserve/

1. 手ぶらで変身！「浴衣レンタル・着付けオプション」

プロによる着付けとヘアセットがセットになったオプションプラン。14時から受付可能で、夕暮れのマリーナや海辺の散策も、フォトジェニックなひとときを過ごせます。 料金： 大人 \15,000/名 ※男性はヘアセット無しで同額 子ども \12,000/名 ※6歳未満が対象

2. 祭り気分を盛り上げる「屋台＆キッチンカー」

マリーナ内に当日限定の屋台やキッチンカーが登場します。花火を待つ夕暮れ時に、軽食や冷たいドリンクを片手にマリーナを散策。レストランを予約されていない方も、浴衣姿でぶらりと立ち寄り、夏祭り気分を先取りできる賑やかなエリアを展開します。

開催概要

開催日： 2026年6月6日（土） 場所： 大阪北港マリーナ（大阪市此花区常吉2-13-18） 詳細： http://hokkomarina.com/event/fireworksviewing 予約： http://hokkomarina.com/fireworksviewing/reserve/ ※席数限定のため、満席になり次第終了となります。 タイムスケジュール（例）： 14:00～ 浴衣着付け受付開始 17:00～ VIPエリア入場・BBQ提供開始 19:30～ 花火打ち上げ開始

大阪北港マリーナとは

http://hokkomarina.com/event/fireworksviewing

都市の喧騒からすぐの場所にありながら、海・空・風を感じる非日常の体験ができる、マリンアクティビティ・クルージング・レストランが融合した複合型レジャー施設です。初心者でも気軽に楽しめるマリンアクティビティ（SUPやHOBIE）のほか、舞洲・夢洲を海上から巡る貸切チャータークルーズも提供しています。また、公園エリア「PARK HULL」や、レストラン「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ」も併設されており、1日中のんびりと楽しめる大阪唯一の都市型マリンリゾートです。

施設詳細

施設名称：大阪北港マリーナ 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 電話番号：06-4400-5194 営業時間：マリーナ 9:00～17:00 レストラン 11:00～20:00 URL ：https://www.hokkomarina.com/

会社概要

https://www.hokkomarina.com/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売、レンタル

https://www.biid.jp/