保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供する株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役：小池義則）は、こども家庭庁が公開している「こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材」について、同庁の許諾のもと、2026年5月25日より、株式会社コドモンが運営する無料オンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」上でも視聴可能となったことをお知らせいたします。 本動画は、「コドモンカレッジ」への無料会員登録を行うことで、日本全国の保育・教育・療育施設の事業者・従事者が視聴可能です。全国の保育・教育・療育施設関係者が、こども性暴力防止法に関する国の研修へアクセスしやすい環境を整備し、子どもの安全を守るための学びを全国規模で支援します。

【本リリースのポイント】 ●こども性暴力防止法が2026年12月施行、施行前から従事者への周知が必要 ●こども家庭庁公開の全32本の研修動画を、「コドモンカレッジ」で無料公開開始 ●「コドモンカレッジ」で受講することで、事業者は従事者の受講状況を一元管理することができる

■背景：こども性暴力防止法の施行について

「こども性暴力防止法」（正式名称：学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律、通称：日本版DBS）は、子どもと接する現場における性暴力防止の取り組みを推進する法律で、2026年（令和8年）12月25日に施行されます。学校・認可保育所・認定こども園・児童養護施設などが義務対象となるほか、放課後児童クラブや学習塾などもこども家庭庁の認定を受けることで制度の対象となります。施行まで約7か月となる中、保育・教育・療育現場では制度理解と実務対応の準備が本格化しています。 施行に向けて、対象事業者には従事者への研修受講を含む制度対応事項の周知が求められています。日々の保育・教育業務を行う現場において、施行前から適切な準備を進めることが重要となっています。

■今回の取り組み

「コドモンカレッジ」は、保育士・幼稚園教諭をはじめとするこども施設職員の資質・専門性の向上を目的とした、無料オンライン研修プラットフォームです。今回、「コドモンカレッジ」内に、こども家庭庁が公開している研修教材動画（全32本）を掲載します。 従事者向け標準動画（英語字幕版含む）、要点動画、事業者向け解説動画、情報管理措置に関する動画など、制度理解や現場対応に関わる幅広い内容を網羅しています。これらの教材は、こども家庭庁のYouTubeチャンネルでも公開されていますが、「コドモンカレッジ」に無料会員登録いただくことで、同サイト上からもご視聴いただけるようになりました。

▼ こども家庭庁動画 特集ページ

■ 今回の掲載に至った経緯

株式会社コドモンは、「こども性暴力防止法」の施行に伴い、対象事業者における制度理解や従事者への研修受講の重要性が高まるなか、現場における受講機会の拡充につながればとの考えから、本取り組みの実施に至りました。全国の保育・教育・療育施設関係者が、よりアクセスしやすい形で、制度理解や研修受講ができるよう、引き続き取り組んでまいります。

■コドモンカレッジで視聴するメリット

こども家庭庁が公開している研修動画を、「コドモンカレッジ」上でも視聴できることで、こども施設の事業者や研修を受ける従事者は以下のメリットがあります。 ①受講状況の管理 事業者は職員の受講状況を一元管理でき、従事者は受講すべき研修の確認や受講漏れを防止できます。 ② ICT利用施設での業務時間内の受講 コドモンのICTサービスをご利用中の施設は、日常業務で使用しているシステム上で視聴でき、業務時間内の受講が可能です。

■コドモンカレッジとは

https://college.codmon.com 現場で働く保育者の資質や専門性向上に寄与するオンライン研修サービスです。時節に合わせたライブ研修と、好きな時間に視聴できる研修動画を通して学びの機会を提供しています。研修は専門家や有識者が担当し、短時間で現場で活かせる知識を深められます。初任者や園長・主任などの階層別（クラス担任・新人、主任・リーダー、理事長・園長）と、分野別（乳児保育、幼児教育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策）に研修コースがあり、５００本以上の研修動画を視聴可能です。 また、全国の保育士がWeb会場（Zoom等）に一堂に集まり、リアルタイムで受講するライブ研修も行っており、こども関連施設で勤務されている方ならどなたでも参加可能です。全国の17,000以上の保育/学童施設(※１)で利用されています。 新潟県新潟市、富山県南砺市、宮崎県宮崎市、長野県中野市などの自治体や、一般社団法人群馬県私立幼稚園・認定こども園協会、株式会社みんなのみらいホールディングスなど、全国の団体・大手法人にもご活用いただいています。 ※１ 全国の子ども関連施設の利用数（2026年4月時点）

■今後の展望

こども性暴力防止法は、すべてのこども施設に関連する重要な法律です。コドモンは、25,000施設を超えるご利用施設のみならず、保育・教育・療育業界全体が法律をスムーズに運用していけるよう、今後もさまざまな取り組みを検討してまいります。

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※2)の保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。 また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。 ※2 「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

【会社概要】

◆社名：株式会社コドモン ◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階 ◆資本金：6,825万円 ◆代表者：代表取締役 小池 義則 ◆設立：2018年11月 ◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。 サービスサイト：https://www.codmon.com/ コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/ ＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞ 株式会社コドモン 広報 press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738 ＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞ 株式会社コドモン サポートセンター Mail： inquiry@codmon.com Tel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00) ※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。