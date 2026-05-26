全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する「プールのあるホテル・宿」にて、7月より夏季限定のプール営業を開始いたします。

大江戸温泉物語グループでは、夏休みのレジャーを計画されるご家族に向けて、ファミリーで1日中遊びつくせるプール付きの温泉宿を全国に展開しております。 各施設では、小さなお子様から大人まで楽しめる魅力的なプールをご用意。チェックイン前からチェッ クアウト後まで、移動の負担なく施設内で夏のレジャーが完結する快適な滞在スタイルを提案いたしま す。また、館内施設としてキッズコーナーやキッズパークを設けている宿、お子様用の食器や大浴場備 品なども完備しており、お子様連れでも安心してご滞在いただけます。 シニア世代からお子様まで快適に過ごせる環境が整っており、3世代での家族旅行にも最適です。今年の夏は、大江戸温泉物語グループの温泉宿で、家族で思い出に残る特別なひと時を過ごしてはいかがでしょうか。

■プールのあるホテル・宿の詳細はホームページをご覧ください https://x.gd/BONjB

■営業期間／対象ホテル

2026年7月18日（土）～2026年8月31日（月） TAOYA日光霧降・日光霧降VIVA！ハワイアン（栃木県）、わんわんリゾート 西伊豆（静岡県） 、Premium 山中グランドホテル（石川県）、Premium 加賀まるや（石川県）、ながやま（石川県） 、Premium 志摩彩朝楽（三重県）、Premium 白浜彩朝楽（和歌山県）、南紀串本（和歌山県）、 三好屋（兵庫県）、道後（愛媛県）、嬉野館（佐賀県）、Premium 西海橋（長崎県） 2026年7月11日（土）～2026年8月31日（月） NEWレオマワールド（香川県）・レオマウォーターランド

通年実施

Premium 仙台作並（宮城県）、Premium 鳥羽彩朝楽（三重県）、TAOYA白浜千畳（和歌山県）、 ホテルレオマの森（香川県）

※営業時間は各施設により異なります。詳細は各施設のホームページをご覧ください。 ※TAOYA日光霧降・日光霧降VIVA！ハワイアン、NEWレオマワールド・レオマウォーターランドは別途利用料金が必要です。詳細は各施設のホームページをご覧ください。 ※ホテルレオマの森の屋内プールは土・日・祝日のみ営業。夏季・繁忙期は毎日営業となります。詳細は営業カレンダーをご覧ください。https://x.gd/kqD0d ※営業期間は予定です。天候不良・メンテナンスなどによりプール利用を急遽休止、営業期間・時間を変更する場合がございます。 ※わんわんリゾート 西伊豆（わんちゃん同伴専用宿）、ながやま、南紀串本、三好屋、道後、嬉野館にはキッズコーナーはございません。

■厳選した注目のプール施設をご紹介TAOYA日光霧降・日光霧降VIVA！ハワイアン（栃木県）

霧降高原にある温泉リゾート「TAOYA日光霧降」の敷地内に、夏季限定でオープンする全天候型の大型屋内温水プールです。南国ムード漂う空間には、人気の流れるプールやキッズスライダーが勢ぞろい。大人向けにサウナやマッサージバスを設けたバーデゾーンも完備し、天候を気にせず家族で一日中楽しめます。

ながやま（石川県）

柴山潟を望む美しい景観が魅力の温泉宿に、夏季限定の屋内プールが登場します。天窓から明るい陽光が差し込む開放的な空間には、広々と泳げるメインプールのほか、小さなお子様連れのファミリーも安心して水遊びを楽しめる小プールを完備。温泉に入る感覚で、夏のレジャーを快適に満喫できるのが大きな魅力です。

Premium 白浜彩朝楽（和歌山県）

夏季限定でオープンする開放感抜群の屋外プールです。広々とした25mのメインプールは、 水深100cmの大人向けエリアと水深80cmのお子様向けエリアに分かれており、年齢に合わせた水遊びが楽しめます。宿泊者は無料で利用することができ、浮き輪などのレンタル品も充実しています。

Premium 西海橋（長崎県）

地中海リゾートを彷彿とさせる中庭に、期間限定のスタイリッシュな「屋外プール」がオープンします。プレミアムラウンジから直結するプールには、水深の浅いお子様用エリアも完備。プールサイドでラウンジのドリンクを片手にゆったりとした時間を過ごす、プレミアムな大人スタイルの滞在を叶えます。

NEWレオマワールド（香川県）・レオマウォーターランド

中四国最大級を誇る広大なリゾートプールです。大人気の流れるプールや波のプールのほか、全長60mの巨大なふわふわスライダー、お子様がアスレチック感覚で楽しめるキッズプールなど多彩なアトラクションが勢ぞろい。隣接する「ホテルレオマの森」に宿泊すれば、移動の手間なくプールを満喫できます。

TAOYA白浜千畳（和歌山県）

自家源泉の豊富な湯量を利用した、一年中楽しめる屋外の「温泉プール」が最大の魅力です。白を基調とした地中海リゾートを思わせる「スパガーデン」に位置し、夜には幻想的なライトアップによるナイトプールも楽しめます。「オールインクルーシブ」の贅沢な空間で、目の前の海を眺めながら特別な夏のリゾート気分を満喫できます。

■プールのあるホテル・宿の詳細はホームページをご覧ください。https://x.gd/BONjB

【会社概要】 ■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■資本金 100百万円 ■代表取締役 川粼 俊介 ■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年5月現在） ■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/