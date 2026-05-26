株式会社デコルテ（本社：兵庫県神戸市、代表者：水間 寿也）と株式会社鳥善（本社：静岡県浜松市、代表者：伊達 善隆）は、アニバーサリー文化を共創するパートナーシップのもと、初の共同施策となる「ジューンブライドキャンペーン」を実施いたします。本企画では、鳥善が運営するレストランをアニバーサリーで利用されるお客様へ、お祝いとして特別な写真撮影のプレゼントをご用意いたしました。

■ パートナーシップの背景と目的

両社は、結婚をはじめとする多様なライフイベントにおいて、お客様に一生に一度の思い出に残る感動体験を提供したいという共通の想いから、2026年1月に業務提携契約を締結いたしました。 2026年6月6日（土）には、鳥善が運営する結婚式場「ル・グラン・ミラージュ」内に、 デコルテが展開するウェディングフォトスタジオとして静岡県初の常設店舗となる「スタジオアクア浜松店」がオープンいたします。これを機に、25万組以上の撮影実績を誇るデコルテと、ホスピタリティ領域で地域に深く根ざす鳥善が本格的に協業を開始し、浜松の地で新たなアニバーサリー文化の共創に向けて取り組んでまいります。

■ 第一弾「ジューンブライドキャンペーン」について

本パートナーシップの最初の取り組みとして、おふたりの記念日を祝福する特別企画を実施いたします。 対象となるレストラン「ジ・オリエンタルテラス」は、年間100組以上のプロポーズをサポートしており、専任スタッフによるきめ細やかなサポートで特別な時間を演出します。本企画ではご利用シーンに合わせて、2つの特別なプレゼントをご用意しました。

① プロポーズプランをご利用のお客様

一生の思い出に残るプロポーズを叶えたその場で、デコルテのプロフォトグラファーがおふたりの喜びの瞬間を記念撮影し、プレゼントいたします。

② その他アニバーサリーでご利用のカップル

誕生日や結婚記念日などアニバーサリーでレストランをご利用いただいたカップルに、後日「スタジオアクア浜松店」にてご利用いただける『私服撮影体験チケット』をプレゼントいたします。

◇ 企画概要

【対象期間】2026年6月6日～6月30日のご利用 【対象店舗】ジ・オリエンタルテラス 【内容】アニバーサリーでレストランにご来店のお客様に以下のプレゼント ・プロポーズプランご利用のお客様：プロポーズ当日の記念撮影をプレゼント ・その他アニバーサリーでご利用のカップル：「スタジオアクア浜松店」で後日使える『私服撮影体験チケット』をプレゼント ※プレゼントに含まれる撮影内容やカット数等の詳細は、店舗にてご確認ください。キャンペーンは予定数に達し次第終了いたします。

◇ 店舗概要

店舗名：ジ・オリエンタルテラス 所在地：静岡県浜松市中央区佐鳴台6-8-30 URL：https://torizen.co.jp/restaurant/

店舗名：スタジオアクア浜松店（2026年6月6日オープン） 所在地：静岡県浜松市中央区志都呂1丁目9番14号 ル・グラン・ミラージュ内 URL：https://photo.decollte.co.jp/stores/26

■ 今後の展開について

両社は本企画を皮切りに、結婚という節目はもちろんのこと、毎年の結婚記念日や誕生日、家族のお祝いごとなど、人生のさまざまなステージを彩るアニバーサリー企画を継続的に展開していく予定です。地域の皆様の幸せに寄り添い、かけがえのない時間が一生の思い出として形に残るよう、心を込めてサポートしてまいります。

■ 株式会社デコルテについて

会社名：株式会社デコルテ 代表者：水間 寿也 本社：兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階 設立：2018年10月 事業内容：ウェディングフォトスタジオ、アニバーサリーフォトスタジオの運営 URL：https://www.decollte.co.jp/ ※持株会社の株式会社デコルテ・ホールディングスは、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

■ 株式会社鳥善について

会社名：株式会社鳥善 代表者：伊達 善隆 所在地：静岡県浜松市中央区佐鳴台6-8-30 創業：1868年（明治元年） 事業内容：ホスピタリティ領域（ブライダル、レストラン、パティスリー）、食品製造領域（仕出し弁当・ベジタリアン製造）、開発・協業・コンサルティング領域、地域創生・コミュニティ領域（街食堂、HACK） URL：https://www.torizen.co.jp/

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