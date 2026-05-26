株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、季節を愉しむお菓子『若あゆ』（1個183円(税込)・期間限定）を、2026年6月1日(月)より直販店舗（東京・神奈川15店舗）及び公式オンラインショップにて販売いたします。 北海道産小豆を使用し白州名水で丁寧に炊いたこしあんを、口あたりなめらかな求肥で包み、卵をたっぷり使用した風味豊かな皮で巻いた、夏の訪れを感じられる初夏の和菓子です。 商品詳細WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1590455479-996892&p=1&ca=4

商品情報

【商品名】若あゆ(餡入り求肥) 【販売価格】1個 183円(税込) 【特定原材料(9品目)】乳・小麦・卵 【カロリー】1個あたり135㎉ 【販売期間】6月1日(月)～7月中旬 【販売店舗】亀屋万年堂直販店舗(東京・神奈川15店舗)・亀屋万年堂公式オンラインショップ ※売り切れの場合はご容赦ください。

店頭ポスター

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販売期間に店頭・店内にてポスター・POPを掲出します。

※2026年5月26日現在の情報です。最新の情報は亀屋万年堂公式HPをご確認ください。

会社情報

https://www.navona.co.jp/store/?pca=1

【会社名】株式会社亀屋万年堂 【創業】昭和13年12月18日 【資本金】2600万 【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地 【社員数】390名 【事業内容】和洋菓子製造・販売 【店舗】東京・神奈川15店舗 【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

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