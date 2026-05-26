ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」では、2026年6月1日(月) ‐ 2026年6月30日(火)に『June Bride Fair』を開催いたします。本フェアでは、期間中アイプリモ全店舗にて婚約指輪をご購入の方に「ミニラウンドジュエリーケース」を、結婚指輪をご購入の方に「ジュエリークリーナーセット」をプレゼントいたします。この時期、厳選された特別なダイヤモンドを数多く取り揃え、豊富なデザインバリエーションの中からお選びいただくことができます。ぜひこの機会にお近くの店舗にてお気軽にご相談ください。









June Bride Fair

https://www.iprimo.jp/news/news_2026/31263.html





















【June Bride Fair詳細】

期間中、ブライダルリングをご購入の方へ「オリジナルノベルティ」をプレゼントいたします。

■期間

2026年6月1日(月) ‐ 2026年6月30日(火)

■プレゼント

〈エンゲージリング（婚約指輪）をご購入の方へ〉『ミニラウンドジュエリーケース』

※ピンクかベージュのどちらか１つをプレゼント。アイプリモオリジナルのレザー調のラウンドジュエリーケースで、ご自宅や旅行先でジュエリーを大切に保管できます。

〈マリッジリング（結婚指輪）をご購入の方へ〉『ジュエリークリーナーセット』

※数量限定・なくなり次第終了 ※オンラインショップは対象外









【来店予約特典】

ブライダルフェア期間中、アイプリモ公式WEBサイトより土日祝日の午前中(～13:00)にブライダルリング(婚約指輪・結婚指輪)のご予約をいただいた方へ、ご来店特典としてJCBギフト券をプレゼントいたします。





■対象

土日祝日の午前中（～13:00 まで）に、アイプリモ公式WEB サイトよりご予約をいただいた“ブライダルリング”をご検討されている方 ※婚約指輪、結婚指輪にてご予約いただいた初回来店の方に限ります。





■プレゼント

【来店特典】4,000 円分ギフト券





■注意事項

※アイプリモ公式WEB サイトにてご予約の上、初めてのご来店の方に限ります。

※着席の上、ブライダルリングを試着いただいた方に限ります。

※全国のアイプリモで１組につき１回限りとさせていただきます。

※他サービス・特典との併用は致しかねます。

※身分証明書のご提示、連絡先記入をお願いいたします。

※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

※キャンペーン期間以降も特典を実施する場合があります。 なおその場合、特典内容や条件が変更されることがあります。





PRIMO QUALITY DIAMOND

一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を

ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。

https://www.iprimo.jp/aboutiprimo/primo_quality_diamond.html





■パーソナルハンド診断(R)

アイプリモの“特別な体験”

生涯ともに身に着けていく結婚指輪。幸せの象徴であるからこそ、いちばん似合う結婚指輪を見つけてほしい。そんな思いから提供しているのが「パーソナルハンド診断(R)」。ジュエリーコーディネーターの資格を持つプロのスタッフが、おふたりの好みを整理。さらに専用計測ツールを用いたハンド診断によって、“本当に似合う“おすすめリングをご提案します。

https://www.iprimo.jp/personal_hand/





■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/

■プロポーズ準備室

https://www.iprimo.jp/propose/

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外49店舗（2026年4月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/company/outline/