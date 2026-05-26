株式会社関西フーズ(本社:兵庫県姫路市)が展開する回転寿司 力丸では、坊勢漁港をはじめとする播磨灘で朝に水揚げされた旬魚を、“浜直地魚”として販売しております。漁師が朝に水揚げした魚を、わずか 3～4 時間ほどで店舗へ直送しています。今回は、いまの時期に味わえる「前どれ活黒鯛」「前どれほうぼう」「前どれこち」の販売と播磨灘が誇る最高級ブランド魚「天然華姫さわら」を週末に数量限定で販売いたします。





希少性が高いため、漁獲状況により販売できない場合や、期間中でも終了となる場合があります。

※店舗により一部取扱い商品の内容・価格が異なります。





華姫さわら





■お店にある日はぜひ食べて欲しい播磨にいるから食べられる旬の地魚

漁師が朝に水揚げした魚を、わずか3～4時間ほどで店舗へ直送しています。

一般的な流通を経る産地直送とは異なる、“浜から直接届く鮮度”で、その時期ならではの旬魚本来の旨みを届けています。播磨灘では、季節や潮の流れ、天候によって水揚げされる魚が日々変わります。

そのため、店舗に並ぶネタも毎日同じではありません。播磨の海が育てた、その日ならではの旬魚との出会いを、ぜひお楽しみください。





●坊勢漁港で水揚げされた活黒鯛を、その日のうちに店舗へ直送。

活魚ならではの引き締まった身と、噛むほどに広がる繊細な旨みが魅力です。鮮度が良いからこそ味わえる、ほどよい歯ごたえと上品な後味を楽しめます。





前どれ黒鯛





●美しい赤い魚体が特徴の“ほうぼう”は、淡白ながらも旨みが濃く、上質な白身の甘みを楽しめる旬魚です。

鮮度の高いほうぼうは、もっちりとした食感と上品な脂が際立ち、噛むほどに旨みが広がります。





前どれほうぼう





●夏が旬の高級白身魚“こち”。

弾力のある引き締まった身質と、クセのない上品な旨みが特徴です。前どれならではの鮮度により、コリっとした食感と爽やかな味わいを堪能できます。





前どれこち





■ 華姫さわら

播磨灘で行われる伝統漁法“はなつぎ網漁”で獲れた姫路のさわらのうち、船上で活〆・神経抜きを施し、高い鮮度管理を徹底したものだけが高鮮度ブランド魚「華姫さわら」として扱われます。

一般的に、さわらは鮮度管理が難しい魚とされています。

「華姫さわら」は、水揚げ直後に丁寧な処理を行うことで、身の透明感や上質な脂の旨みを最大限に引き出しています。口に入れた瞬間に広がる上品な脂の甘み、とろけるようなしっとりとした身質、そして後味の良い繊細な旨みが特徴で、播磨灘が誇る最高級ブランド魚として高い評価を受けています。

刺身でも楽しめるほど鮮度が高く、さわら本来の美味しさを存分に味わえる、この時期ならではの特別な旬魚です。

「華姫さわら」は水揚げ量に限りがあるため、週末限定・数量限定での販売となります。

また、漁獲状況により販売できない場合や、期間中でも終了となる場合があります。





天然華姫さわら





■ 力丸のこだわり

播磨発祥、創業まもなく50年の兵庫県の回転寿司として、力丸では姫路漁港を中心に水揚げされた朝どれ地魚を、いち早く店舗へ届ける“浜直地魚”にこだわっています。

漁師が朝に水揚げした魚が、驚異の3～4時間ほどで店頭へ到着することもあり、産地直送を超える鮮度で提供しています。

播磨灘では、季節や潮の流れ、天候によって水揚げされる魚が日々変わります。

そのため、店舗に並ぶ魚も毎日同じではなく、「今日はどんな魚に出会えるのか」という楽しさがあります。

ある日は黒鯛やほうぼう、またある日はこちや石鯛、季節によっては、はりいかやおこぜなど、その時期ならではの旬魚が入荷することもあります。前回出会えた魚に、次に来た時も出会えるとは限りません。

その日にしか味わえない旬魚との出会いを楽しめるのも、力丸ならではの魅力です。

前どれだからこそ味わえる鮮度、そして播磨の海が育てた旬の旨み。

“いつ来ても同じ”ではなく、“来るたびに新しい旬と出会える”。

そんな体験を楽しめる回転寿司を目指しています。

また、浜直地魚だけではなく、瀬戸内の人気ネタである穴子や、テレビ・マスコミなどでも紹介された年間20万食以上食べられる職人手作りの「ほくほく手焼玉子」など、こだわりのメニューを多数取り揃えています。

100種類以上の豊富な品揃えに加え、100円(税込110円)のお皿も用意。店舗によって、キッズスペースや新幹線レーンを備えたファミリー向け店舗、職人が目の前で寿司を握る様子を楽しめる落ち着いた店舗など、それぞれ異なる魅力を展開しています。

この時期にしか食べられない旬の地魚をぜひ皆様に楽しんでいただきたいです。





坊勢島前どれ鮮魚





■ 会社概要

会社名 ：株式会社関西フーズ

所在地 ：兵庫県姫路市町坪179-9

代表者 ：代表取締役 福永 力夫

創業 ：昭和55年3月

事業内容：グルメ回転寿司チェーン・海鮮丼ぶり店の経営