CDP 「サプライヤー・エンゲージメント評価」において最高評価「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に5年連続で選定











日本板硝子株式会社（本社：東京都港区、代表執行役社長兼CEO：細沼 宗浩、以下「NSG」）は、環境影響の情報開示に取り組む国際的な非営利団体であるCDP*１の「サプライヤー・エンゲージメント評価」において、最高評価である「A」を取得し、「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に5年連続で選定されました。「CDPサプライヤー・エンゲージメント評価（SEA）」は、気候変動問題に対する企業のサプライチェーンへの働きかけを評価し、バリューチェーン内での企業間連携の促進を目的に導入された評価指標です。SEAは、CDPの気候変動質問書における4つの分野の質問（ガバナンス、目標、スコープ3管理、バリューチェーンエンゲージメント）への回答内容と、気候変動質問書全体の評価から、企業の取り組みをスコアリングするものです。CDPは、SEAにおいて最高評価を獲得した企業を「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」として表彰しています。

NSGグループでは、従前より「サプライヤー行動規範」を定め、サプライヤーと共に当社グループの定めた目標の達成に向けて努力しています。さらに、2023年9月には、当社グループのサステナビリティ（持続可能性）目標の達成に向けた行動をサプライヤーの皆様と協力して強化・加速するため、「NSGグループ サステナブル・サプライチェーン憲章」を制定しました。今回の最高評価獲得はこれらの当社グループの取り組みが評価されたと認識しております。John Wilgar（ジョン・ウィルガー） 最高購買責任者のコメント再度サプライヤー・エンゲージメント・リーダーとして選出されたことを、大変嬉しく思います。この認定の要件は年々厳しくなっており、今回も選ばれたことは、組織全体およびサプライチェーン全体にわたる取り組みの成果の証です。特に、サプライヤーの皆様の全面的な参画とコミットメントなくしては、NSGのサステナビリティ目標を達成することはできません。当社の取り組みに対し、前向きかつ積極的にご参画いただいていることに、心より感謝申し上げます。

今後もNSGグループでは、サプライヤーの皆様と共に環境課題に取り組んでまいります。





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