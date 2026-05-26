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フランスベッド社、介護サービススタッフのユニフォームへMA-T(R)PRロゴを掲載
〜MA-T(R)製品の認知拡大と衛生価値の訴求を強化〜
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）とフランスベッド株式会社（本社：東京都新宿区、社長：池田茂、以下「フランスベッド」）が展開する介護レンタルサービスにおいて、配送スタッフが着用するユニフォームにMA-T(R)PRロゴを掲載することをお知らせいたします。
本取り組みは、アース製薬が展開するMA-T(R)（Matching Transformation System(R)）技術を活用した製品の販売促進および認知向上を目的としたPR施策の一環として実施するものです。
アース製薬は2020年11月に日本MA-T工業会を設立し、MA-T(R)の応用による社会実装を進めエネルギーや医療分野まで地球規模の課題解決を目指し挑戦し続けています。
MA-T(R)はアルコールや塩素系の除菌剤とは異なりますが、第三者機関の実証により消臭・除菌効果が確認されており、日本の航空会社や、多くのホテル・病院・介護施設・保育園等で活用の実績がある技術です。
日本においては高齢化の進展に伴い、在宅介護サービスの需要が拡大しており、介護用品レンタルサービスはその重要なインフラの一つとなっています。フランスベッドにおいても、介護用品の提供にあたり衛生品質の向上に継続的に取り組んでおり、MA-T(R)技術を活用した液剤・製品が現場で活用されています。
こうした背景のもと、より多くの利用者および関係者に対してMA-T(R)技術の価値を伝えることを目的に、ユニフォームを活用した新たなコミュニケーション施策として本取り組みを開始いたしました。
【ユニフォームロゴ掲載の概要】
本取り組みでは、フランスベッドの介護サービスに従事する配送スタッフのユニフォーム袖部分にMA-T(R)PRロゴを掲載します。配送スタッフは日々、利用者やそのご家族、医療・介護関係者と直接接点を持つ存在であり、ユニフォームを通じて自然な形でMA-T(R)ブランドおよび技術への接触機会を創出します。これにより、広告としての押し付けではない、信頼性の高いタッチポイントとして認知向上を図るとともに、実際に現場で使用されている製品であることの安心感・信頼性の訴求につなげてまいります。
【MA-T(R)とは】
MA-T(R)はMatching Transformation System(R)の略で、革新的な酸化制御技術です。亜塩素酸イオンから必要な時に、必要な量の活性種（水性ラジカル）を生成させることで、流行性ウイルスをはじめとするウイルスや種々の菌（細菌）の除菌を可能にするものです。その他にも、医療・新薬開発分野、農業・林業分野、エネルギー分野など、幅広く応用が期待されている技術です。
【フランスベッド株式会社について】
フランスベッド株式会社は、寝具・家具の製造販売をはじめ、医療・介護分野における福祉用具レンタルおよび販売事業を展開する企業です。長年にわたり培ってきた技術力と品質を強みに、一般家庭向け製品から医療・介護現場向け製品まで幅広い領域で事業を行っています。
フランスベッドグループでは福祉用具レンタルサービスを中心にした在宅介護支援サービスを展開し、利用者一人ひとりの状態に応じた福祉用具の提供や、衛生管理・メンテナンスを含めたサービスを提供しています。
アース製薬のMA-T(R)製品は、こうした衛生管理・メンテナンスの現場においても活用されており、介護用品の衛生管理や消臭対策の一環として導入されています。
フランスベッドグループは今後も、医療・介護分野におけるサービス品質の向上と利用者のQOL（生活の質）向上に貢献していくことを目指しています。
関連リンク
アース製薬
https://www.earth.jp/index.html
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）とフランスベッド株式会社（本社：東京都新宿区、社長：池田茂、以下「フランスベッド」）が展開する介護レンタルサービスにおいて、配送スタッフが着用するユニフォームにMA-T(R)PRロゴを掲載することをお知らせいたします。
本取り組みは、アース製薬が展開するMA-T(R)（Matching Transformation System(R)）技術を活用した製品の販売促進および認知向上を目的としたPR施策の一環として実施するものです。
アース製薬は2020年11月に日本MA-T工業会を設立し、MA-T(R)の応用による社会実装を進めエネルギーや医療分野まで地球規模の課題解決を目指し挑戦し続けています。
MA-T(R)はアルコールや塩素系の除菌剤とは異なりますが、第三者機関の実証により消臭・除菌効果が確認されており、日本の航空会社や、多くのホテル・病院・介護施設・保育園等で活用の実績がある技術です。
日本においては高齢化の進展に伴い、在宅介護サービスの需要が拡大しており、介護用品レンタルサービスはその重要なインフラの一つとなっています。フランスベッドにおいても、介護用品の提供にあたり衛生品質の向上に継続的に取り組んでおり、MA-T(R)技術を活用した液剤・製品が現場で活用されています。
こうした背景のもと、より多くの利用者および関係者に対してMA-T(R)技術の価値を伝えることを目的に、ユニフォームを活用した新たなコミュニケーション施策として本取り組みを開始いたしました。
【ユニフォームロゴ掲載の概要】
本取り組みでは、フランスベッドの介護サービスに従事する配送スタッフのユニフォーム袖部分にMA-T(R)PRロゴを掲載します。配送スタッフは日々、利用者やそのご家族、医療・介護関係者と直接接点を持つ存在であり、ユニフォームを通じて自然な形でMA-T(R)ブランドおよび技術への接触機会を創出します。これにより、広告としての押し付けではない、信頼性の高いタッチポイントとして認知向上を図るとともに、実際に現場で使用されている製品であることの安心感・信頼性の訴求につなげてまいります。
【MA-T(R)とは】
MA-T(R)はMatching Transformation System(R)の略で、革新的な酸化制御技術です。亜塩素酸イオンから必要な時に、必要な量の活性種（水性ラジカル）を生成させることで、流行性ウイルスをはじめとするウイルスや種々の菌（細菌）の除菌を可能にするものです。その他にも、医療・新薬開発分野、農業・林業分野、エネルギー分野など、幅広く応用が期待されている技術です。
【フランスベッド株式会社について】
フランスベッド株式会社は、寝具・家具の製造販売をはじめ、医療・介護分野における福祉用具レンタルおよび販売事業を展開する企業です。長年にわたり培ってきた技術力と品質を強みに、一般家庭向け製品から医療・介護現場向け製品まで幅広い領域で事業を行っています。
フランスベッドグループでは福祉用具レンタルサービスを中心にした在宅介護支援サービスを展開し、利用者一人ひとりの状態に応じた福祉用具の提供や、衛生管理・メンテナンスを含めたサービスを提供しています。
アース製薬のMA-T(R)製品は、こうした衛生管理・メンテナンスの現場においても活用されており、介護用品の衛生管理や消臭対策の一環として導入されています。
フランスベッドグループは今後も、医療・介護分野におけるサービス品質の向上と利用者のQOL（生活の質）向上に貢献していくことを目指しています。
関連リンク
アース製薬
https://www.earth.jp/index.html